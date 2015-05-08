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Советы отца: что должен знать ваш сын

Воспитать мальчика — задача не из легких. И важно не просто научить его бриться, играть в футбол и завязывать галстук. Для того чтобы он вырос полноценным, уверенным в себе и счастливым, нужно привить ему множество вещей. Мы собрали советы нескольких отцов и надеемся, что их опыт поможет вам вырастить хорошего сына.

Советы отца: что должен знать ваш сын воспитание, отец, советы, сын

— Главная цель в жизни — найти свое предназначение.


— Необходимо развить в себе характер и силу воли: сильный и уверенный в себе отец должен вырастить из сына не слабака и труса, а решительного и твердого мужчину, который будет говорить «да, я могу!».

Советы отца: что должен знать ваш сын воспитание, отец, советы, сын

— Нужно всегда все делать на 100% либо вообще не делать.


— Всегда настраивайся на победу, и ты многого добьешся: если играешь — то играешь, чтобы выиграть. Второе место — участь слабых и отстающих.


— Дал слово — держи: если ты пообещал что-то, то нужно сдержать свое обещание, иначе окружающие станут считать тебя обманщиком и лжецом. Репутацию трудно заслужить, легко потерять.


— Ставь перед собой большие цели: маленькие мечты бесполезны и жалки. Думай масштабнее, и ты достигнешь больших результатов.

Советы отца: что должен знать ваш сын воспитание, отец, советы, сын

— В здоровом теле — здоровый дух: физическое состояние твоего тела говорит и о твоем характере. Распущенность в теле — знак слабости характера.

Спорт научит тебя дисциплине и выдержке, сделает тело сильным, крепким и выносливым.


— Нужно научиться ходить в поход: для того чтобы знать, как поставить палатку, разжечь костер и приготовить еду. Кстати, о еде: каждому мужчине необходимо понимать, как приготовить стейк, яичницу, курицу и рыбу.


— Никогда нельзя позволять женщине брать верх: если она начинает управлять мужчиной, это может плохо закончиться.

Советы отца: что должен знать ваш сын воспитание, отец, советы, сын

— Необходимо знать, как поменять масло и колесо у машины: ну, тут сам бог велел — самое мужское занятие, к тому же мужчины, как правило, очень хорошо разбираются в технике, и их интересует все, что с этим связано.


— Откладывай деньги про запас: трата их на всевозможные гаджеты и бесполезные занятия без суммы на черный день — как минимум глупо. Всегда нужно иметь хоть небольшие сбережения.


— Необходимо хоть раз в жизни смастерить книжную полку: потому что каждый настоящий мужчина обязан знать, где лежит отвертка и как прибить гвоздь.

Советы отца: что должен знать ваш сын воспитание, отец, советы, сын

— Язык твой — враг твой: лучше делать, чем говорить. О своих планах нет смысла никому рассказывать, держи их при себе.


— Мысль материальна, поэтому нужно всегда и во всем стараться найти положительную сторону. Никогда нельзя отчаиваться.

Советы отца: что должен знать ваш сын воспитание, отец, советы, сын

— Всегда выходи из дома в таком виде, в котором ты будешь готов встретить любовь всей своей жизни. Кстати, ничего не смотрится круче хорошего костюма.


— Никогда не соглашайся на второй сорт только потому, что он доступнее.


— Если отношения сошли на нет, имей смелость завершить их. Если они выдыхаются, имей смелость закончить их. Зачем продолжать то, в чем нет никакого смысла.


— Всегда предохраняйся. Во всяком случае, до тех пор пока ты не женат. Не стоит заводить детей слишком рано, но и слишком затягивать с этим не стоит.


— Наркотики слишком дорого стоят: тебе придется заплатить за них жизнью. То же самое касается курения и алкоголя.

Советы отца: что должен знать ваш сын воспитание, отец, советы, сын
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воспитание
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