Советы отца: что должен знать ваш сын

— Всегда выходи из дома в таком виде, в котором ты будешь готов встретить любовь всей своей жизни. Кстати, ничего не смотрится круче хорошего костюма.





— Никогда не соглашайся на второй сорт только потому, что он доступнее.





— Если отношения сошли на нет, имей смелость завершить их. Если они выдыхаются, имей смелость закончить их. Зачем продолжать то, в чем нет никакого смысла.





— Всегда предохраняйся. Во всяком случае, до тех пор пока ты не женат. Не стоит заводить детей слишком рано, но и слишком затягивать с этим не стоит.





— Наркотики слишком дорого стоят: тебе придется заплатить за них жизнью. То же самое касается курения и алкоголя.