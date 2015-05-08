Советы отца: что должен знать ваш сын

Воспитать мальчика — задача не из легких. И важно не просто научить его бриться, играть в футбол и завязывать галстук. Для того чтобы он вырос полноценным, уверенным в себе и счастливым, нужно привить ему множество вещей. Мы собрали советы нескольких отцов и надеемся, что их опыт поможет вам вырастить хорошего сына.
— Нужно всегда все делать на 100% либо вообще не делать.
— Всегда настраивайся на победу, и ты многого добьешся: если играешь — то играешь, чтобы выиграть. Второе место — участь слабых и отстающих.
— Дал слово — держи: если ты пообещал что-то, то нужно сдержать свое обещание, иначе окружающие станут считать тебя обманщиком и лжецом. Репутацию трудно заслужить, легко потерять.
— Ставь перед собой большие цели: маленькие мечты бесполезны и жалки. Думай масштабнее, и ты достигнешь больших результатов.
— В здоровом теле — здоровый дух: физическое состояние твоего тела говорит и о твоем характере. Распущенность в теле — знак слабости характера. Спорт научит тебя дисциплине и выдержке, сделает тело сильным, крепким и выносливым.
— Нужно научиться ходить в поход: для того чтобы знать, как поставить палатку, разжечь костер и приготовить еду. Кстати, о еде: каждому мужчине необходимо понимать, как приготовить стейк, яичницу, курицу и рыбу.
— Никогда нельзя позволять женщине брать верх: если она начинает управлять мужчиной, это может плохо закончиться.
— Необходимо знать, как поменять масло и колесо у машины: ну, тут сам бог велел — самое мужское занятие, к тому же мужчины, как правило, очень хорошо разбираются в технике, и их интересует все, что с этим связано.
— Откладывай деньги про запас: трата их на всевозможные гаджеты и бесполезные занятия без суммы на черный день — как минимум глупо. Всегда нужно иметь хоть небольшие сбережения.
— Необходимо хоть раз в жизни смастерить книжную полку: потому что каждый настоящий мужчина обязан знать, где лежит отвертка и как прибить гвоздь.
— Всегда выходи из дома в таком виде, в котором ты будешь готов встретить любовь всей своей жизни. Кстати, ничего не смотрится круче хорошего костюма.
— Никогда не соглашайся на второй сорт только потому, что он доступнее.
— Если отношения сошли на нет, имей смелость завершить их. Если они выдыхаются, имей смелость закончить их. Зачем продолжать то, в чем нет никакого смысла.
— Всегда предохраняйся. Во всяком случае, до тех пор пока ты не женат. Не стоит заводить детей слишком рано, но и слишком затягивать с этим не стоит.
— Наркотики слишком дорого стоят: тебе придется заплатить за них жизнью. То же самое касается курения и алкоголя.
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