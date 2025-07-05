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Пока не кончилось лето: 7 идей, чем заняться с детьми

Лето не обязательно должно быть насыщено поездками и расходами. Главное — настроение, внимание друг к другу и немного воображения. Даже если отпуск уже позади, в оставшиеся теплые месяцы можно успеть многое.

Успейте подарить вашим детям ещё немного лета, пока оно не уступило место осени! 

лето с детьми
Источник: Unsplash

1. Устроить день на природе без гаджетов

Отключите Wi-Fi, уберите телефоны и отправляйтесь в ближайший парк, лес или на речку.

Захватите плед, еду в контейнерах, мяч, настольные игры или книги — и попробуйте провести хотя бы полдня без экрана. Дети с удивлением обнаружат, как много интересного вокруг: можно строить домики из веток, наблюдать за насекомыми, запускать кораблики из коры, искать «сокровища» в виде камушков и шишек. Главное — не торопиться и быть в моменте.

2. Съездить на летний фестиваль 

Пожалуй, лучшее, что можно подарить ребенку летом — это эмоции. А где их получить в изобилии, как не на настоящем фестивале? В городе Выкса каждое лето проходит масштабное культурное событие «Выкса-фестиваль». У него насыщенная детская программа: например, мастерская улыбки, музыкальные и театральные мастер-классы, мастерская карнавального костюма и большое карнавальное шествие, которое закончится концертом Смешband. Родителям тоже будет интересно: мероприятие организовано с заботой о всей семье.

Выкса-фестиваль
Источник: Пресс-служба

3. Сделать семейный фотоальбом

Пока лето не ушло, самое время собирать воспоминания. Вместе с детьми можно распечатать лучшие снимки с телефона, купить бумагу, альбом и стикеры, а затем оформить летнюю хронику: походы, поездки, пикники, праздники. Дети с удовольствием порежут, нарисуют, подпишут — а вы получите не только красиво оформленный альбом, но и вечер, наполненный теплом и разговорами.

4. Провести день кулинарных экспериментов

Устроить семейный кулинарный марафон — ещё одна отличная идея. Попробуйте вместе приготовить блюда из разных стран: японские роллы, итальянскую пиццу, мексиканские тако или блины с начинками на свой вкус. Детям понравится месить тесто, пробовать новые сочетания и участвовать в оформлении блюд. Можно завершить день чаепитием в палатке на балконе или под одеялом во дворе.

5. Построить «базу» или палатку во дворе

Даже в городском дворе можно устроить приключение. Смастерите с детьми импровизированную палатку из покрывал и верёвок, принесите внутрь подушки, книги и фонарики — получится настоящее убежище, где можно играть, читать, рассказывать истории и даже остаться на ночевку (если позволит погода). Для детей это станет особенным воспоминанием, даже если до моря далеко.

6. Придумать квест по дому или улице

Составьте карту или список заданий: найти красный предмет, угадать слово по подсказке, собрать пазл, разыскать спрятанное письмо. Квест можно устроить и дома, и на даче, и во дворе. Включите фантазию — и дети с удовольствием отправятся на поиски. Такой формат отлично развивает внимание, память и командный дух.

7. Прогуляться по «новому маршруту»

Даже в знакомом городе можно найти неизведанные уголки. Постройте маршрут, по которому вы никогда не ходили: новые дворы, набережные, скверы, мосты. Возьмите мороженое, позвольте детям быть «гидом», изучайте таблички на домах, рисуйте мелками. Иногда простая прогулка по неизвестной улице превращается в маленькое путешествие, а значит — в кусочек лета, который не забыть.

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семья
г. Выкса
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