Пока не кончилось лето: 7 идей, чем заняться с детьми

Отключите Wi-Fi, уберите телефоны и отправляйтесь в ближайший парк, лес или на речку.

Захватите плед, еду в контейнерах, мяч, настольные игры или книги — и попробуйте провести хотя бы полдня без экрана. Дети с удивлением обнаружат, как много интересного вокруг: можно строить домики из веток, наблюдать за насекомыми, запускать кораблики из коры, искать «сокровища» в виде камушков и шишек. Главное — не торопиться и быть в моменте.