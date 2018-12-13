Чем опасна для ребенка домашняя пыль и как с ней бороться

Многих мам интересует, что делать если у ребенка аллергия на домашнюю пыль. Первое что нужно сделать — обратиться за помощью к специалисту. Затем необходимо тщательно следить за порядком в доме и своевременно проводить влажную уборку. Чтобы понять, почему у детей формируется аллергическая реакций, необходимо знать откуда берется домашняя пыль и из чего она состоит. Новости СМИ2

Откуда берется пыль дома

Даже если дома своевременно проводить уборку, пыль все равно будет появляться. Чтобы понять, откуда берется домашняя пыль не нужно ничего сложного. Грязные вытяжки, мебель, домашние животные, все это может быть причинами появления ее в доме. Также пыль может попадать с улицы. Полностью от нее избавиться не получится, но нужно следить, чтобы ее не было много. В противном случае возможно возникновение проблем со здоровьем.

Состав бытовой пыли

В домашней пыли может содержаться множество компонентов:

Частички шерсти животных.

Продукты жизнедеятельности насекомых.

Грибки.

Пылевые клещи.

Именно последний компонент вызывает много проблем. Сам по себе такой клещ безопасен для человеческого организма, но продукты его жизнедеятельности могут вызывать сильные аллергические реакции. Питается такой клещ продуктами разложения, а также мертвыми клетками. По мнению специалистов, для здорового человека они полностью безопасны, но при нарушении микрофлоры они заселяют организм ребенка, что вызывает ряд проблем.

Вред домашней пыли на здоровье человека

Пыль является не только эстетической проблемой. Воздействие пыли на организм человека может вызвать проблемы со здоровьем. Из-за своего состава она может вызывать аллергические реакции. Аллергия на клеща домашней пыли — частая проблема в детском возрасте.

Естественно от такой проблемы нужно избавляться. Помимо своевременной уборки важно знать некоторые хитрости, например, при какой температуре погибают клещи, содержащиеся в пыли. Как и многие мелкие насекомые, они плохо переносят низкие температуры.

Поэтому при подозрении на такую аллергию, мягкие игрушки можно в зимний периоды выносить на ночь на балкон, что позволит избавиться от пылевого клеща и, следовательно, от причины недуга.

Почему у ребенка появляется аллергия на пыль

Доктор Комаровский считает пыль одной из самых частых причин аллергических реакций в детском возрасте. В последнее время данная проблема встречается все чаще и чаще. Это связано с тем, что у современных детей повышен аллергический фон.

Аллергией называется попадание в организм чужеродного вещества, на которое иммуннитет реагирует реакцией немедленного типа. Это и приводит к появлению первых симптомов аллергической реакции.

Симптомы проявления аллергии на домашнюю пыль

Заподозрить, что у человека имеется аллергия на пыль, достаточно просто. Чаще всего заболевание проявляется следующими симптомами:

Спонтанно возникающий кашель.

Насморк.

Слезотечение.

Стоит отметить, что чаще всего проявления наступают первые минуты после пробуждения или же в ночное время. Также, состояние больного может ухудшаться на фоне уборки или в тех помещениях где много мягких игрушек. Тем не менее, окончательный вывод может сделать только врач-аллерголог, который проведет специальные аллергические пробы.

Как бороться с пылью в квартире

Поскольку пыль — одна из частых причин аллергии в детском возрасте, нужно знать, как с ней бороться. Отличное средство от пыли в домашних условиях — частые проветривания, а также своевременно проведение влажной уборки.

Соблюдая простые правила ухода за мягкой мебелью, коврами, постельными принадлежностями (подушки, оделяла), можно не только держать свой дом в чистоте и порядке, но и облегчить состояние человека, страдающего от аллергии.

Чем протирать мебель чтобы не садилась пыль

Многих хозяек интересует, как правильно проводить уборку в домашних условиях, чтобы пыль не садилась на мебель. Так, рекомендуется правильно подбирать средство для обработки поверхностей. К примеру:

Пропитки. Для ухода за мебелью, мягкую часть необходимо обрабатывать специальным средством, которое образует на поверхности защитный слой, отталкивающий пыль.

Антистатики. Отлично подойдут для обработки такой техники как компьютеры и телевизоры. С их помощью можно без проблем удалить пыль даже с наэлектризованной поверхности.

Полироль. Лакированные поверхности лучше обрабатывать именно полиролью.

Таким образом, при правильном подборе средства убираться будет намного проще.

Чистка мягкой мебели от пыли

Мягкая мебель есть в каждом доме. Очень важно следить за ее чистотой, чтобы не портился ее внешний вид, а у детей не проявлялись признаки аллергической реакции на пыль. При уборке мебели важно следовать нескольким советам:

Для очистки поверхности можно использовать пылесос, но затем протирать специальной тряпочкой.

Если мебель раскладывается, что лучшее ее разобрать, чтобы была возможность обработать все детали.

При наличии, использовать пароочиститель. Это позволит долго сохранять мягкую мебель в хорошем состоянии.

Раз в год необходимо проводить профессиональную чистку. Для этого можно воспользоваться услугами клининговых компаний, таких как «БыстроЧисто». При профессиональном подходе мебель прослужит долго, а ее чистка не станет проблемой.

Удаление пыли с книг

На книгах копится не только пыль. При неправильном хранении в них могут завестись мелкие насекомые, такие как моль или точильщик. Они также могут стать распространителями аллергии.

Чтобы хорошо убрать пыль с книг лучше воспользоваться пылесосом со специальной насадкой. После того, как вы пропылесосили, необходимо протереть книги обычной влажной тряпочкой

Борьба с пылью на потолке и полу

Чтобы было удобно проводить влажную уборку на потолке, достаточно взять длинную швабру с насадкой из ворса. С ее помощью можно легко и быстро проводить уборку помещений. Для лучшего эффекта лучше смочить швабру в мыльной воде. Для того, чтобы помыть пол не обязательно пользоваться шваброй. Достаточно взять хорошую тряпку. Для лучшего удаления пыли она должна быть слегка влажной.

Пропитанные жидкостью салфетки

Для качественной уборки можно пользоваться специальными салфетками из микрофибры. Их можно немного увлажнить и использовать для уборки помещения. Благодаря их использованию можно чистить мебель, подоконники, бытовую технику.

О пользе проветривания

Для того, чтобы в доме всегда был чистый воздух, помещение должно быть проветренным. Это делать нужно чаще. Однако, если на улице ветрено, то открывать окна не рекомендуется, поскольку с ветром в комнату попадет уличная пыль.

Чтобы добиться лучшего эффекта, проветривать помещение лучше всего утром, когда в воздухе повышена влажность. Либо можно делать это сразу после дождя.

Рецепты домашних народных средств для удаления пыли

Для удаления пыли можно приготовить специальный спрей. Для его приготовления нужно взять следующие компоненты:

Эфирное масло 5 мл.

Оливковое масло 30 мл.

Уксус 50 мл.

Вода 200 мл.

Все ингредиенты необходимо смешать в бутылке от распылителя. В качестве эфирного масла можно использовать лемонграсс, поскольку оно не только обеззараживает поверхности, но и отталкивает насекомых. В целом, подойдут следующие эфиры:

Чайное дерево.

Лаванда.

Апельсин.

Корица.

Мята.

Во время уборки нужно наносить полученный спрей на поверхность, а затем протирать ее сухой тряпкой. Перед применением средство необходимо хорошо встряхнуть. Такой простой рецепт облегчит уборку и поможет справиться с пылью.

Если у ребенка отмечаются признаки аллергической реакции на пыль, лучше как можно быстрее обратиться за помощью к врачу. Он точно установит причину и поможет справиться с болезнью.