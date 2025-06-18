Соберите ингредиенты для приготовления сосисок в тесте без теста.

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Капусту нарежьте тонкой соломкой. Выложите в миску и немного посолите. Помните руками и оставьте на столе на 10 минут. За это время выделится немного сока.

Фото 2

Отожмите капусту от сока. Разбейте в миску яйца.

Фото 3

Перемешайте с капустой.

Фото 4

Добавьте крахмал.

Фото 5

Поперчите яично-капустную смесь.

Фото 6

Сосиски и пластины плавленого сыра освободите от оболочки.

Фото 7

Налейте в сковороду растительное масло, разогрейте. Выложите 1/3 часть капустного теста в форме прямоугольника со стороной приблизительно как длина сосиски. Жарьте с одной стороны до румяной корочки 1-2 минуты.

Фото 8

Выложите пластинку плавленого сыра на край лепешки. На сыре расположите сосиску.

Фото 9

Помогая себе лопаткой, сверните рулетик. Получится сосиска в тесте.

Можно облегчить себе работу, чтобы не обжигать руки. Яично-капустный блинчик подденьте лопаткой и перенесите на разделочную доску. Дайте ему немного остыть. После выложите сыр и сосиску. И уже не обжигаясь, сверните рулетик.

Фото 10

Затем рулетики выложите в форму, смазанную маслом.

Фото 11

Запекайте в духовке 10-15 минут при температуре 160-170 градусов.

Фото 12

Сосиски в тесте без теста готовы.

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