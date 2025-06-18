Ингредиенты
Сосиски - 3 шт.
Яйцо куриное - 3 шт.
Сыр плавленный (пластинки) - 3 шт.
Капуста белокочанная - 200 г
Крахмал кукурузный - 20 г
Растительное масло - 20 мл
Соль и перец черный молотый - по вкусу
- 183 кКал
- 30 мин.
- Б: 8.41
- Ж: 13.4
- У: 7.07
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Соберите ингредиенты для приготовления сосисок в тесте без теста.
Капусту нарежьте тонкой соломкой. Выложите в миску и немного посолите. Помните руками и оставьте на столе на 10 минут. За это время выделится немного сока.
Отожмите капусту от сока. Разбейте в миску яйца.
Перемешайте с капустой.
Добавьте крахмал.
Поперчите яично-капустную смесь.
Сосиски и пластины плавленого сыра освободите от оболочки.
Налейте в сковороду растительное масло, разогрейте. Выложите 1/3 часть капустного теста в форме прямоугольника со стороной приблизительно как длина сосиски. Жарьте с одной стороны до румяной корочки 1-2 минуты.
Выложите пластинку плавленого сыра на край лепешки. На сыре расположите сосиску.
Помогая себе лопаткой, сверните рулетик. Получится сосиска в тесте.
Затем рулетики выложите в форму, смазанную маслом.
Запекайте в духовке 10-15 минут при температуре 160-170 градусов.
Сосиски в тесте без теста готовы.
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