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Сосиски в тесте без теста

Сосиски в тесте - отличный перекус или завтрак. Но если вы хотите сделать их менее калорийными, воспользуйтесь этим рецептом. Пышную дрожжевую булочку заменит капустно-яичный блинчик. Поверьте, это очень вкусно и сытно. Для приготовления лучше взять молодую капусту. Осенний сорт просто очень мелко нарежьте.

Ингредиенты

Сосиски - 3 шт.

Яйцо куриное - 3 шт.

Сыр плавленный (пластинки) - 3 шт.

Капуста белокочанная - 200 г

Крахмал кукурузный - 20 г

Растительное масло - 20 мл

Соль и перец черный молотый - по вкусу

  • 183 кКал
  • 30 мин.
  • Б: 8.41
  • Ж: 13.4
  • У: 7.07

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Соберите ингредиенты для приготовления сосисок в тесте без теста.

 

Фото 1

 

 

Капусту нарежьте тонкой соломкой. Выложите в миску и немного посолите. Помните руками и оставьте на столе на 10 минут. За это время выделится немного сока.

 

Фото 2

 

 

Отожмите капусту от сока. Разбейте в миску яйца.

 

Фото 3

 

 

Перемешайте с капустой.

 

Фото 4

 

 

Добавьте крахмал.

 

Фото 5

 

 

Поперчите яично-капустную смесь.

 

Фото 6

 

 

Сосиски и пластины плавленого сыра освободите от оболочки.

 

Фото 7

 

 

Налейте в сковороду растительное масло, разогрейте. Выложите 1/3 часть капустного теста в форме прямоугольника со стороной приблизительно как длина сосиски. Жарьте с одной стороны до румяной корочки 1-2 минуты.

 

Фото 8

 

 

Выложите пластинку плавленого сыра на край лепешки. На сыре расположите сосиску.

 

Фото 9

 

 

Помогая себе лопаткой, сверните рулетик. Получится сосиска в тесте.

Можно облегчить себе работу, чтобы не обжигать руки. Яично-капустный блинчик подденьте лопаткой и перенесите на разделочную доску. Дайте ему немного остыть. После выложите сыр и сосиску. И уже не обжигаясь, сверните рулетик.

 

Фото 10

 

 

Затем рулетики выложите в форму, смазанную маслом.

 

Фото 11

 

 

Запекайте в духовке 10-15 минут при температуре 160-170 градусов.

 

Фото 12

 

 

Сосиски в тесте без теста готовы.

 

Фото 13

 

 

 

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Фото 15

 

 

Сосиски в тесте без теста, рецепт с фото
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