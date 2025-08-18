Почему ребенок потеет: гипергидроз у детей разного возраста

Потовые железы начинают работать у детей с первых дней жизни. Расскажем о том, почему ребенок может сильно потеть. В каких случаях это норма, а когда нужно записаться к врачу.

Дети подвержены повышенной потливости ― гипергидрозу. едиатром и аллергологом, автором книги «Все дети болеют. О чем вы не успели спросить на приеме у врача» Олесей Фроловой. У этого явления могут быть разные причины: от незрелости центров терморегуляции до различных заболеваний. Разбираемся в теме вместе с п

Физиологические причины потливости у детей

Обычно дети сильно потеют по естественным причинам, которые никак не связаны с патологическими процессами в организме. Давайте рассмотрим несколько примеров.

Потливость как норма у младенцев

У младенцев процесс терморегуляции только налаживается, поэтому они потеют чаще, чем дети постарше, в том числе во сне. Груднички нередко потеют во время кормлений, потому что им приходится прилагать усилия.

Повышенная активность потовых желез

Избыточное потоотделение может быть связано с активной работой потовых желез. В такой ситуации повышается риск присоединения кожных заболеваний у детей (1). В пример можно привести потницу и аллергические реакции. По мере взросления дети начинают испытывать психологический дискомфорт: переживают из-за сопутствующего резкого запаха и мокрой одежды.

Перегрев и неподходящие условия сна

«Самая частая причина выраженного потоотделения ― неподходящий микроклимат в комнате. Оптимальная температура в детской во время сна составляет 21–23 градуса, а влажность находится в диапазоне 40–60%. Если ребенку жарко, он будет потеть. Если он спит под одеялом с синтетическим наполнителем, который не пропускает воздух, он тоже будет потеть», ― рассказывает наш эксперт.

Перевозбуждение

Повышенное потоотделение у детей нередко возникает от нервного перевозбуждения. Например, когда они долго играют или смотрят мультфильмы перед сном. Кроме того, дети потеют, когда им снятся слишком яркие или кошмарные сны.

Когда потливость может быть симптомом проблемы

Некоторые заболевания сопровождаются чрезмерной потливостью. Но это не единственный симптом. О нескольких болезнях расскажем подробнее.

Рахит на ранних стадиях

Рахит, или дефицит витамина D, первой степени может сопровождаться чрезмерной потливостью, податливостью костей черепа при пальпации, беспокойством, повышенной раздражительностью и другими симптомами (2). Гипергидроз чаще проявляется во время сна. Заболевание характерно для детей до трех лет.

Неврологические нарушения

При некоторых состояниях, связанных с работой нервной системы, ребенок может сильно потеть. В этом случае обычно появляется локальный гипергидроз: на ладонях, стопах и под мышками. Возможны следующие нарушения: неврозы, повышенная тревожность, вегетососудистая дистония ― комплекс нарушений в работе вегетативной нервной системы.

Нарушения обмена веществ и болезни сердца

Чрезмерному потоотделению подвержены дети с гипертиреозом ― избытком гормонов щитовидной железы. Этот же симптом возникает при ожирении, а также сахарном диабете первого и второго типов. Холодный липкий пот ― один из признаков резкого падения уровня глюкозы в крови.

Врожденные пороки сердца сопровождаются повышенным потоотделением. Так организм реагирует на перегрузку сердечно-сосудистой системы. Другие типичные симптомы заболевания ― одышка, вялое состояние, посинение кожи вокруг рта и носа.

Повышенная потливость во время и после болезни

Гипергидроз может быть следствием повышения температуры на фоне вирусных инфекций. источник: Unsplash.com

Дети потеют, когда у них повышается температура тела на фоне вирусных инфекций и воспалений. Это защитный механизм, который помогает бороться с возбудителями болезни, создавая для них неблагоприятные условия. Такая же реакция наблюдается после приема жаропонижающих препаратов и когда организм сам начинает снижать температуру и выздоравливать.

Ответы на частые вопросы

Отвечаем вместе с нашим экспертом Олесей Фроловой.

Почему ребенок потеет во сне без температуры?

Повышенная потливость (гипергидроз) во сне у детей ― нередкое явление. Потоотделение ― это очень важный процесс в организме, призванный сохранить постоянство температуры тела, оптимальный уровень увлажненности кожи и баланс минеральных солей в организме.

Почему у ребенка сильно потеет голова?

У младенцев часто можно видеть мокрое пятно на подушке вокруг головы, дети постарше могут просыпаться мокрыми почти целиком. Такая разница связана с особенностями строения тела ребенка. У младенцев голова довольно большая относительно размеров тела, потовых желез больше на единицу поверхности, поэтому кажется, что голова потеет больше, чем другие части тела.

Почему у ребенка часто потеют ладони и стопы?

В ладонях и стопах тоже высокая плотность потовых желез. Чрезмерное потоотделение может запускаться двумя механизмами:

Базовой особенностью системы потоотделения и склонностью к его переизбытку. В этом случае мозг вызывает избыточную активацию потовых желез и повышенную влажность этих участков. Часто в таких случаях есть семейная история, у кого-то из членов семьи наблюдается такая же склонность к гипергидрозу.

мозг вызывает избыточную активацию потовых желез и повышенную влажность этих участков. Часто в таких случаях есть семейная история, у кого-то из членов семьи наблюдается такая же склонность к гипергидрозу. Активацией симпатической нервной системы. Это происходит при волнении, тревоге и вообще при любом виде стресса. Такая реакция характерна для детей постарше, но может встречаться и у грудничков.

Мокрые ладони могут мешать правильно держать ручку или карандаш, оставлять влажные следы на листе бумаги. Дети стесняются брать сверстников за руку, например во время активностей в саду, и вообще могут очень страдать от ощущения «со мной что-то не так».

Почему сильно потеют дети в возрасте 4–9 лет?

В этом возрасте механизмы терморегуляции еще формируются, поэтому тело может реагировать на повышение температуры воздуха чрезмерным потоотделением. Кроме того, дошкольники и младшие школьники много двигаются, поэтому часто потеют.

С чем связана повышенная потливость у подростков?

У подростков гипергидроз связан с половым созреванием и гормональной перестройкой. Потовые железы начинают работать активнее, и это норма. Если же присоединяется неприятный запах (острый или кислый), то нужно обратиться к врачу.

Чтобы избежать неприятных ощущений, связанных с сильной потливостью, подросткам рекомендуется принимать душ не реже двух раз в день и пользоваться дезодорантами.

Что делать, если ребенок сильно потеет

Собрали несколько рекомендаций для родителей, которые могут помочь при гипергидрозе у ребенка.

Правильный микроклимат и одежда

В детской комнате нужно поддерживать рекомендованную температуру воздуха и влажность. Во время отопительного сезона воздух в помещениях становится пересушенным. В этот период рекомендуется использовать увлажнители. В жаркую летнюю погоду разрешено включать в детской комнате кондиционер. Главное — соблюдать несколько простых правил: не допускать резких перепадов температур и не направлять поток прохладного воздуха на ребенка. Кроме того, помещение нужно периодически проветривать.

Маленьких детей нельзя укутывать. Важно использовать постельное белье и одежду из натуральных дышащих тканей: хлопка, тенселя, бамбука, шерсти и других.

Витамины, питание и дневной режим

При повышенной потливости врач может порекомендовать витаминно-минеральный комплекс, в частности, витамины группы B и D. Из рациона следует исключить острые, пряные и соленые блюда. В целом питание должно быть сбалансированным и разнообразным. Кроме того, следует соблюдать питьевой режим по возрасту и не заменять воду другими напитками.

Примерно за два часа до сна лучше отказаться от мультфильмов и предложить ребенку другие спокойные занятия. Например, посмотреть картинки или послушать сказку.

Когда нужно обратиться к врачу

К врачу нужно обратиться, если чрезмерная потливость беспокоит ребенка, а также при наличии других симптомов. Например, при покраснении или бледности кожи, воспалениях, трещинах, неприятном запахе пота (3).

Мнение эксперта

Комментирует Олеся Фролова.

«В очень редких случаях повышенная потливость может быть вторичной, то есть связанной с другими заболеваниями. Частый пример ― инфекционные заболевания. Нарушения в работе эндокринной системы, например дисфункция щитовидной железы или сахарный диабет, также могут сопровождаться повышенной потливостью.

Ожирение практически всегда идет вместе с гипергидрозом. Существуют и другие возможные причины внезапного усиления потоотделения, поэтому ребенок с выраженным гипергидрозом требует осмотра врача для выявления возможных причин и подбора оптимальной терапии.

Гипергидроз нужно лечить, если повышенное потоотделение существенно нарушает ежедневную жизнь ребенка. И это не только про неприятный запах, который образуется из-за работы бактерий по расщеплению белка и жира в составе пота.

При гипергидрозе ребенку могут помочь:

оптимальный температурный режим ― не жарко и не влажно;

нормализация веса;

соблюдение правил личной гигиены.

При локальном гипергидрозе возможно применение средств, которые закупоривают протоки потовых желез и уменьшают тем самым выделение пота. Это может быть сухой дезодорант для подмышек и специальный порошок для стоп. При выборе таких средств важно убедиться, что у них безопасный состав.

К инвазивным методам лечения относятся инъекции ботокса в области подмышек и операции по блокированию нерва, который стимулирует активность потовых желез. Эти методы применяются только при очень выраженных проявлениях потливости, которые существенно осложняют жизнь.

В любом случае первичная оценка гипергидроза проводится только врачом, который должен исключить все возможные вторичные причины и только потом подобрать оптимальный способ коррекции».

