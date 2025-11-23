Слойки с голубикой (из слоеного теста)

Ингредиенты
Слоеное тесто - 250 г
Голубика - 200-250 г
Картофельный крахмал - 1 ст.
Мука пшеничная - 1 ст. л.
Яйцо куриное - 1 шт.
Сахар - по вкусу
- 234 кКал
- 0 ч. 25 мин.
- Б: 4.26
- Ж: 9.46
- У: 33.2
Процесс приготовления
Соберите все необходимые ингредиенты для приготовления слоек с голубикой (из слоеного теста).
Размороженное слоеное тесто разрежьте на квадраты и раскатайте скалкой, чтобы размер заготовки получился примерно 12х12 см. Доску присыпьте мукой, чтобы тесто не прилипало.
Свежую голубику промойте и высушите на салфетке, затем ягоды перемешайте с крахмалом. Он будет собирать весь сок, который выделится из ягод в процессе выпечки.
В центр теста выложите немного ягод голубики и добавьте сахар по вкусу.
Защипните края теста, соединяя противоположные части. Таким образом приготовьте все слойки.
Слойки переложите на противень, выстеленный пекарской бумагой, смажьте изделия взбитым яйцом и отправьте в разогретую до 200°С духовку.
Выпекайте пирожки из слоеного теста с голубикой 15-18 минут до румяной корочки. Если вытечет немного сока из ягод - не страшно.
Остывшие слойки с голубикой подавайте к столу, дополнив их чашечкой вкусного чая.
Приятного вам аппетита!
