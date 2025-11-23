Слойки с голубикой (из слоеного теста)

Соберите все необходимые ингредиенты для приготовления слоек с голубикой (из слоеного теста).

Фото 1

Размороженное слоеное тесто разрежьте на квадраты и раскатайте скалкой, чтобы размер заготовки получился примерно 12х12 см. Доску присыпьте мукой, чтобы тесто не прилипало.

Фото 2

Свежую голубику промойте и высушите на салфетке, затем ягоды перемешайте с крахмалом. Он будет собирать весь сок, который выделится из ягод в процессе выпечки.

Фото 3

В центр теста выложите немного ягод голубики и добавьте сахар по вкусу.

Фото 4

Защипните края теста, соединяя противоположные части. Таким образом приготовьте все слойки.

Фото 5

Слойки переложите на противень, выстеленный пекарской бумагой, смажьте изделия взбитым яйцом и отправьте в разогретую до 200°С духовку.

Фото 6

Выпекайте пирожки из слоеного теста с голубикой 15-18 минут до румяной корочки. Если вытечет немного сока из ягод - не страшно.

Фото 7

Остывшие слойки с голубикой подавайте к столу, дополнив их чашечкой вкусного чая.

Такая выпечка имеет невероятный аромат, а ягодная начинка - просто роскошная!

Фото 8

Приятного вам аппетита!