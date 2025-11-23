РЕБЁНОК.РУ
Слойки с голубикой (из слоеного теста)

Быстрый в приготовлении десерт, на выпечку которого у вас уйдет не больше 25 минут. Заранее разморозьте слоеное тесто, а для начинки понадобится голубика и немного сахара. Чтобы ягоды не растекались, обязательно добавьте крахмал.

Ингредиенты

Слоеное тесто - 250 г

Голубика - 200-250 г

Картофельный крахмал - 1 ст.

л.

Мука пшеничная - 1 ст. л.

Яйцо куриное - 1 шт.

Сахар - по вкусу

  • 234 кКал
  • 0 ч. 25 мин.
  • Б: 4.26
  • Ж: 9.46
  • У: 33.2

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Соберите все необходимые ингредиенты для приготовления слоек с голубикой (из слоеного теста).

 

Фото 1

 

 

Размороженное слоеное тесто разрежьте на квадраты и раскатайте скалкой, чтобы размер заготовки получился примерно 12х12 см. Доску присыпьте мукой, чтобы тесто не прилипало.

 

Фото 2

 

 

Свежую голубику промойте и высушите на салфетке, затем ягоды перемешайте с крахмалом. Он будет собирать весь сок, который выделится из ягод в процессе выпечки.

 

Фото 3

 

 

В центр теста выложите немного ягод голубики и добавьте сахар по вкусу.

 

Фото 4

 

 

Защипните края теста, соединяя противоположные части. Таким образом приготовьте все слойки.

 

Фото 5

 

 

Слойки переложите на противень, выстеленный пекарской бумагой, смажьте изделия взбитым яйцом и отправьте в разогретую до 200°С духовку.

 

Фото 6

 

 

Выпекайте пирожки из слоеного теста с голубикой 15-18 минут до румяной корочки. Если вытечет немного сока из ягод - не страшно.

 

Фото 7

 

 

Остывшие слойки с голубикой подавайте к столу, дополнив их чашечкой вкусного чая.

Такая выпечка имеет невероятный аромат, а ягодная начинка - просто роскошная!

 

Фото 8

 

 

Приятного вам аппетита!

 

Фото 9

 

 

Слойки с голубикой (из слоеного теста)
