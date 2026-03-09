Ингредиенты
Процесс приготовления
Собрать по списку продукты для слоек с клубничным вареньем. Варенье можно использовать любое: однородное, как джем, или с целыми ягодками, из лесной клубники или садовой, главное, чтобы начинка была не жидкой, но и в таком случае можно просто добавить крахмал в начинку.
Разморозить тесто, если оно было приобретено замороженным. Раскатать слегка на подсыпанном мукой столе пласт, чтобы он стал толщиной около 0,3 см.
Разрезать на несколько кусочков квадратной или прямоугольной формы. На один край заготовки выложить варенье, на второй части сделать несколько надрезов ножом.
Скрепить края слойки, для прочности по краю среза можно пройтись зубчиками вилки.
Разогреть духовку до 200 градусов. Выпекать слойки с клубничным вареньем около 10 минут, ориентируясь на работу своего духового шкафа.
Вынуть слойки из духовки, дать немного остыть, присыпать сверху сахарной пудрой. Подать к столу с чаем или кофе. Приятного чаепития!
