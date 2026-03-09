РЕБЁНОК.РУ
Слойки с клубничным вареньем

Это выпечка, с которой справится даже начинающая хозяйка, а также подойдет для случая «гости на пороге». В данном рецепте используется готовое слоеное тесто, поэтому не потребуется вникать в процесс приготовления теста.

Ингредиенты

Слоеное бездрожжевое тесто – 250 г

Клубничное варенье – 120 г

Сахарная пудра – 1 ч.

л.

Мука пшеничная – 1 ст.л.

  • 368 кКал
  • 0 ч. 20 мин.
  • Б: 4.46
  • Ж: 16.4
  • У: 51.56

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Собрать по списку продукты для слоек с клубничным вареньем. Варенье можно использовать любое: однородное, как джем, или с целыми ягодками, из лесной клубники или садовой, главное, чтобы начинка была не жидкой, но и в таком случае можно просто добавить крахмал в начинку.

 

Фото 1

 

 

Разморозить тесто, если оно было приобретено замороженным. Раскатать слегка на подсыпанном мукой столе пласт, чтобы он стал толщиной около 0,3 см.

 

Фото 2

 

 

Разрезать на несколько кусочков квадратной или прямоугольной формы. На один край заготовки выложить варенье, на второй части сделать несколько надрезов ножом.

 

Фото 3

 

 

Скрепить края слойки, для прочности по краю среза можно пройтись зубчиками вилки.

 

Фото 4

 

 

Разогреть духовку до 200 градусов. Выпекать слойки с клубничным вареньем около 10 минут, ориентируясь на работу своего духового шкафа.

 

Фото 5

 

 

Вынуть слойки из духовки, дать немного остыть, присыпать сверху сахарной пудрой. Подать к столу с чаем или кофе. Приятного чаепития!

 

Фото 6

 

 

 

Фото 7

 

 

Фото 8
