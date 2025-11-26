17 веских причин отказаться от курения хотя бы на время беременности

Ученые считают, что содержащиеся в табачном дыме токсины повреждают непосредственно клеточную ДНК плода, поэтому страдают практически все системы его организма.
Негативные последствия такого воздействия могут проявляться далеко не сразу и отражаться на здоровье не только ваших детей, но и внуков.
1. Начнем с того, что курение плохо влияет на женскую фертильность, снижая способность к зачатию, так как производные никотина подавляют деятельность яичников.
2. Повышает риск внематочной беременности, так как производные никотина вызывают сужение фаллопиевых труб, что затрудняет продвижение оплодотворенной яйцеклетки к матке.
3. Повышает риск выкидыша на ранних сроках, мертворождения, преждевременных родов и низкого веса при рождении. Доношенные новорожденные, матери которых выкуривали от шести до десяти сигарет в день, в среднем весят на 320 граммов меньше, чем младенцы, чьи матери не курили.
Недоношенность и низкий вес при рождении – факторы, резко увеличивающие шансы на то, что у малыша будет целый «букет» патологий, включая нарушения слуха и зрения, ДЦП, а также задержку интеллектуального развития.
4. Повышает риск отслойки и предлежания плаценты. Обе эти патологии угрожают жизни и матери, и плода.
5. Существенно повышает риск врожденных дефектов у плода, в частности пороков сердца, заячьей губы и волчьей пасти.
7. Повышает риск детского церебрального паралича у ребенка.
9. Трехлетние малыши, матери которых курили во время беременности, слышат хуже, чем их сверстники.
10. Курение повышает риск развития косоглазия у ребенка. Если вы выкуриваете 10 сигарет в день, риск возрастает на 79%.
11. У взрослых людей, матери которых курили во время беременности, значительно выше риск развития сердечно-сосудистых и обменных заболеваний.
12. Курение повышает риск ожирения у ребенка, причем не только в детском, но и в подростковом и взрослом возрасте.
13. Способствует задержке интеллектуального и речевого развития у ребенка.
15. Повышает риск развития острого лимфобластного лейкоза (рака крови) у ребенка.
16. Если бабушка по материнской линии курила во время беременности, повышается риск аутизма у ее внуков.
17. У женщин, матери которых курили во время беременности, повышен риск выкидыша.
Имейте в виду, что бросить курить никогда не поздно, и сделать это можно на любом этапе беременности – в любом случае вы принесете пользу и себе, и ребенку.
По материалам сайтов cdc.gov, healthline.com и webmd.com
