РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕБЁНОК.РУ

1 226 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Рябин
    Вот такой закон вы и написали......Русскую девочку н...
  • Ирина Некрасова
    Не взять русского ребенка в российскую школу - это не "перегиб", а преступление! За такое гнать надо с насиженных мес...Русскую девочку н...
  • Федор Родников
    Евреи мечтают,что после прихода Мошиаха каждый из них получит по 11 рабов и во владение весь мир без всяких гоев,мусу...Русскую девочку н...

17 веских причин отказаться от курения хотя бы на время беременности

Всем известно, что курить — вредно. Тем более — во время беременности. Но чем именно опасно курение для будущей мамы и плода? Рассказываем.

Мама троих детей. Всю жизнь работаю с самыми разными текстами.
беременна
Источник: Freepik.com

Ученые считают, что содержащиеся в табачном дыме токсины повреждают непосредственно клеточную ДНК плода, поэтому страдают практически все системы его организма.

Но в первую очередь — головной мозг, сердце и легкие. Кроме того, при курении резко снижается объем кислорода, поступающий к плоду и остро необходимый для его нормального развития.

Негативные последствия такого воздействия могут проявляться далеко не сразу и отражаться на здоровье не только ваших детей, но и внуков.

1. Начнем с того, что курение плохо влияет на женскую фертильность, снижая способность к зачатию, так как производные никотина подавляют деятельность яичников.

2. Повышает риск внематочной беременности, так как производные никотина вызывают сужение фаллопиевых труб, что затрудняет продвижение оплодотворенной яйцеклетки к матке.

3. Повышает риск выкидыша на ранних сроках, мертворождения, преждевременных родов и низкого веса при рождении. Доношенные новорожденные, матери которых выкуривали от шести до десяти сигарет в день, в среднем весят на 320 граммов меньше, чем младенцы, чьи матери не курили.

Недоношенность и низкий вес при рождении – факторы, резко увеличивающие шансы на то, что у малыша будет целый «букет» патологий, включая нарушения слуха и зрения, ДЦП, а также задержку интеллектуального развития.

4. Повышает риск отслойки и предлежания плаценты. Обе эти патологии угрожают жизни и матери, и плода.

5. Существенно повышает риск врожденных дефектов у плода, в частности пороков сердца, заячьей губы и волчьей пасти.

6. Повышает риск синдрома внезапной младенческой смерти. Ученые считают, что токсичные вещества, попадающие при курении в организм матери, а затем – плода, повреждают его центральную нервную систему в целом, и «ломают» врожденный биологический механизм, автоматически включающийся при недостатке кислорода, и тем самым спасающий жизнь.

7. Повышает риск детского церебрального паралича у ребенка.

8. Повышает риск проблем с органами дыхания у ребенка, в частности астмы, а во взрослом возрасте – хронической обструктивной болезни легких.

9. Трехлетние малыши, матери которых курили во время беременности, слышат хуже, чем их сверстники.

10. Курение повышает риск развития косоглазия у ребенка. Если вы выкуриваете 10 сигарет в день, риск возрастает на 79%.

11. У взрослых людей, матери которых курили во время беременности, значительно выше риск развития сердечно-сосудистых и обменных заболеваний.

12. Курение повышает риск ожирения у ребенка, причем не только в детском, но и в подростковом и взрослом возрасте.

14. Повышает риск гиподонтии у ребенка – то есть нарушения развития коренных зубов, из-за чего часть из них так и не вырастает.

15. Повышает риск развития острого лимфобластного лейкоза (рака крови) у ребенка.

16. Если бабушка по материнской линии курила во время беременности, повышается риск аутизма у ее внуков.

17. У женщин, матери которых курили во время беременности, повышен риск выкидыша.

Имейте в виду, что бросить курить никогда не поздно, и сделать это можно на любом этапе беременности – в любом случае вы принесете пользу и себе, и ребенку.

По материалам сайтов cdc.gov, healthline.com и webmd.com

Ссылка на первоисточник
наверх