17 веских причин отказаться от курения хотя бы на время беременности

Ученые считают, что содержащиеся в табачном дыме токсины повреждают непосредственно клеточную ДНК плода, поэтому страдают практически все системы его организма.

Но в первую очередь — головной мозг, сердце и легкие. Кроме того, при курении резко снижается объем кислорода, поступающий к плоду и остро необходимый для его нормального развития.