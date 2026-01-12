Дети и социальные сети

Автор Валентина Паевская
Детский нейропсихолог, перинатальный и клинический психолог
Статья будет полезна, если Вы задаетесь вопросами: в каком возрасте заводить ребенку личный аккаунт? Что туда постить? Как не уничтожить самооценку из-за лайков? Как обеспечить безопасность ребенка и себя в интернет-пространстве?
Если Вы подписаны на мои соцсети, то наверняка знаете, что я очень щепетильна в этом вопросе. Поскольку для меня это про личные границы, про безопасность. А еще про сохранность психики моих подписчиков.
Я намеренно закрываю комментарии, чтобы избежать оскорблений, недопонимания и выяснения отношений на моих страницах. Поскольку люди могут быть разные, высказывания тоже. Зачем, чтобы женщины начинали сравнивать себя, самоутверждаться за чужой счет?! Через соцсети я даю пользу, и в этом мой главный мотив туда выходить!
Зачем детям личный аккаунт? И в каком возрасте его уже можно заводить — так, чтобы это не нанесло вреда?
Возможно, кто-то из Вас читал мою статью про зависимость от гаджетов у детей. Одну из рекомендаций, которую я там даю, повторю и здесь:
Познакомить ребенка с телефоном лучше еще до школы. Чтобы Вы внутри семьи смогли сформировать правильное отношение к гаджету и ввели свои правила пользования им.
А именно: за час до сна все устройства должны быть выключены; в ежедневном расписании дня, которое висит на холодильнике, есть время для телефонов/планшетов. Остальные часы заполнены другими активностями, секциями.
Если Вы дадите ребенку удовлетворить интерес к смартфону заранее, то в школе это уже не будет чем-то сверхъестественным, на что надо тратить все перемены.
Итак, с телефоном ребенка Вы познакомили. У него теперь есть личный гаджет. Он видит, что Вы где-то что-то смотрите, лайкаете, выкладываете. И хочет так же.
Тенденция такова, что среди детей 5−6 лет уже ходят вопросы: «А что, у тебя до сих пор нет своей странички?», «Как тебя найти там-то?», «Я блогер, а ты?». И многие родители действительно заводят аккаунты, когда ребенку еще только 4 года, 5, 6 лет. Аргументируя это тем, что сейчас необходимо уметь себя презентовать, говорить на камеру, формировать мягкие навыки.
Все так, но есть одно но. Дети в этом возрасте еще не могут оценить риски и последствия того, что они постят. Поэтому, если нет никакого контроля, это чревато последствиями. Какими? В сеть выкладывается все подряд. Мамины шкатулки с драгоценностями, папины коллекции часов, где находится дом, как обставлена квартира.
Это просто подарок, прямая наводка для лиц с плохими намерениями! Поверьте, вычислить по соцсетям, где находится ребенок, проследить, где живет, — проще простого! А Вы и думать не будете в эту сторону.
Еще одна зона риска — дети видят в сети танцующих блогеров, в одежде и почти без нее. И начинают им подражать. Особенно девочки. Снимать себя в двусмысленных позах, кокетничать на камеру. Об этом почти никто не говорит, потому что тема пугающая. Но я не могу ее пропустить.
Хочу, чтобы Вы понимали, что на такой детский контент есть свои зрители! А иногда эти зрители по ту сторону экрана, могут превратиться во вполне реальных людей. Но какие мысли ими движут, если они следят за Вашим ребенком? Да-да, я говорю о педофилии.
Обычно на эфиры по этой тяжелой теме я приглашаю пап. Мы, женщины, эмоционально все воспринимаем. Мужчины отбрасывают лишние мысли и действуют рационально. Во многих вопросах воспитания они иначе себя ведут. Поэтому я даже создала закрытый канал для пап об эффективным родительстве, где рассказываю обо всем на понятном для них языке.
Когда заводить личный аккаунт?
Учитывая все факторы риска, я рекомендую заводить личный аккаунт ребенку в более осознанном возрасте, то есть не раньше 7 лет, лучше ближе к 8. И сразу оговаривать правила: обозначать, что снимать и выкладывать запрещено.
Можно взять на эту тему книгу «Безопасный интернет» из серии «Стоп угроза» издательства «Феникс», автор Лия Шарова. Читайте ее с ребенком с первого класса или как только у него появился смартфон.
- Лучше делать аккаунт закрытым, чтобы понимать, кто «стучится» в друзья.
- Любые съемки и фото делать только в одежде.
- Избегать многозначительных поз.
- Не выкладывать свою квартиру, дом, не делать румтуры.
- Нельзя снимать других людей и публиковать в сети без их разрешения. Это нарушение границ, и даже закона. Если попадают в кадр, то стараться, чтобы люди стояли спиной, не было видно лиц.
Это базовые правила, с которыми необходимо познакомить ребенка, прежде чем давать ему вести свой аккаунт.
Какие правила ввести, чтобы социальные сети не нанесли вред детям?
Из рекомендаций выше Вы уже поняли, что не стоит публиковать фото а-ля «я на море в купальнике».
Также я в целом за полезный контент, даже если он детский. Сплошные распаковки игрушек, что я сейчас поела, какой подарок мне подарили — все это понятный лайф, но он лишь про удовольствие. Нет глубины, основы, задачи подобного контента, как у взрослых, состоявшихся блогеров.
Если Вы действительно заводите ребенку аккаунт с прицелом на то, чтобы повысить его самооценку, сформировать навык общения, избавить от страха камеры, тогда рекомендую сделать акцент совсем на другом.
Что постить в личном аккаунте ребенка?
Попробуйте превратить страничку ребенка в соцсетях в его личный дневник достижений. Например, сын у Вас начал играть на гитаре. Пусть выкладывает, как разучивает какую-то композицию, как отыграл на первом концерте, как играет в свое удовольствие после уроков.
Это в том числе будет поддерживать увлечение ребенка. А также ПРИВЛЕКАТЬ людей со схожими интересами. Не всех подряд и тех, кто с определенными целями смотрит детские аккаунты, а совершенно иную аудиторию!
Примеры творчества могут быть разными, но смысл в том, чтобы объяснить ребенку, что контент нужно постить содержательный!
