Дети и социальные сети

Итак, с телефоном ребенка Вы познакомили. У него теперь есть личный гаджет. Он видит, что Вы где-то что-то смотрите, лайкаете, выкладываете. И хочет так же.



Тенденция такова, что среди детей 5−6 лет уже ходят вопросы: «А что, у тебя до сих пор нет своей странички?», «Как тебя найти там-то?», «Я блогер, а ты?». И многие родители действительно заводят аккаунты, когда ребенку еще только 4 года, 5, 6 лет. Аргументируя это тем, что сейчас необходимо уметь себя презентовать, говорить на камеру, формировать мягкие навыки.



Все так, но есть одно но. Дети в этом возрасте еще не могут оценить риски и последствия того, что они постят. Поэтому, если нет никакого контроля, это чревато последствиями. Какими? В сеть выкладывается все подряд. Мамины шкатулки с драгоценностями, папины коллекции часов, где находится дом, как обставлена квартира.



Это просто подарок, прямая наводка для лиц с плохими намерениями! Поверьте, вычислить по соцсетям, где находится ребенок, проследить, где живет, — проще простого! А Вы и думать не будете в эту сторону.



Еще одна зона риска — дети видят в сети танцующих блогеров, в одежде и почти без нее. И начинают им подражать. Особенно девочки. Снимать себя в двусмысленных позах, кокетничать на камеру. Об этом почти никто не говорит, потому что тема пугающая. Но я не могу ее пропустить.



Хочу, чтобы Вы понимали, что на такой детский контент есть свои зрители! А иногда эти зрители по ту сторону экрана, могут превратиться во вполне реальных людей. Но какие мысли ими движут, если они следят за Вашим ребенком? Да-да, я говорю о педофилии.



Обычно на эфиры по этой тяжелой теме я приглашаю пап. Мы, женщины, эмоционально все воспринимаем. Мужчины отбрасывают лишние мысли и действуют рационально. Во многих вопросах воспитания они иначе себя ведут. Поэтому я даже создала закрытый канал для пап об эффективным родительстве, где рассказываю обо всем на понятном для них языке.