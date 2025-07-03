ПРЯТАЛСЯ В ШКАФУ ЗА ШВАБРАМИ: МАЛЫША ЗАБЫЛИ В ЗАКРЫТОМ ДЕТСКОМ САДУ

Прокуратура и Следственный комитет разбираются в дикой истории, которая произошла в Барнауле. Там в закрытом детском саду забыли малыша. Бедный ребёнок со страху прятался в шкафу за швабрами, так что его не сразу отыскали. Притом одна из воспитательниц ранее зачем-то сказала матери, что якобы её сына отдали какому-то незнакомому мужчине.

Барнаульский детсад № 197 оказался в центре небывалого скандала. Здесь забыли ребёнка, закрыв его одного в помещении.

Мама мальчика говорит: 1 июля она пришла за сыном в полседьмого вечера (за полчаса до закрытия группы). Но её встретили закрытые на ключ двери.

Шокированная женщина узнала в соседних группах, что воспитательница завершила смену пораньше. А где её сын, никто не знал. Встревоженная мама вызвала полицию.

ФОТО: BELKIN ALEXEY/NEWS.RU/GLOBALLOOKPRESS

В это время к ней подошла воспитательница вечерней смены и на голубом глазу объявила, что ребёнка-де отдали какому-то незнакомому пожилому мужчине. Что испытала мама малыша, и представить трудно. В панике она обзвонила родственников – вдруг кто-то из них забрал сына? Но никто не забирал.

Приехавшие полицейские быстро подняли записи с камер и выяснили, что никто мальчика не забирал. Открыли помещение и стали осматривать. Вскоре услышали детский плач из шкафа в туалете.

Ребёнок прятался за швабрами. Он рассказал, что, оставшись один, сильно испугался и решил укрыться в шкафу.

Сейчас мама малыша возмущена тем, что в детсаду делают вид, что ничего не случилось. Извинения принесла лишь воспитательница.

Хочу привлечь внимание ответственных органов и не дать замять ситуацию,

- цитируют женщину в телеграм-канале "Барнаул 22".

ФОТО: СКРИНШОТ HTTPS://T.ME/BRN22OFFICIAL

В истории разбирается местная прокуратура. Собственную проверку начали и в Следственном Комитете.

История вызвала бурную реакцию в Рунете.

"Как воспитатель могла сказать, что ребёнка забрал неизвестный мужчина? Представляю, какой шок был у матери. Хорошо, что всё кончилось благополучно", "Проработала в детском саду 8,5 лет. Никогда не уходил ни один воспитатель домой, пока все помещения не проверит. Детей было 33-36 человек, так как некоторые дети любят прятаться. Мы, даже забирали ребёнка к себе домой, если родители не подошли, оставляли адрес сторожу", "Интересно, во сколько мама вспомнила, что ребёнок ещё в садике?", "Детсад работает до семи. Если не забрали ребёнка до этого времени, то воспитатель звонит родителям. Если ответа нет, то в полицию. Но никак не уходят раньше", "Моего сына в возрасте 3 лет оставили на прогулке в парке. Хорошо, бабушка пошла его забирать перед сном. А ей говорят, что его сегодня не приводили. Побежали в парк, это около 1 км, а он там один на том же месте, и плачет. Хорошо не ушёл и никто не увёл. До сих пор, сердце опускается от пережитого ужаса", "Сейчас берут всех, кого не попадя, в садик работать! Прошёл трёхмесячные курсы и вперёд! Никто не идёт туда работать! Старой школы уже почти нет. Идут молодые, которым нафиг чужие дети не нужны",

- пишут комментаторы.

https://tsargrad.tv/dzen/prjatalsja-v-shkafu-za-shvabrami-ma...