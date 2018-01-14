Если ребенок не хочет читать

Мой ребенок не любит книжки. С самого раннего детства ему неинтересно было их рассматривать, а теперь он терпеть не может читать. Как привить ему любовь к чтению?

В самом деле, очень интересно, отчего это одни малыши обожают рассматривать книжки с картинками с самого раннего возраста, а другие к ним полностью равнодушны и предпочитают игрушки, компьютер или телевизор.

Безусловно, чтение постепенно утрачивает свою культурную и образовательную роль в обществе, превращаясь из источника получения информации в средство развлечения. Естественно, такое отношение к чтению взрослых формирует соответствующее отношение и у детей. Но о проблеме стоит задуматься хотя бы потому, что все малыши рано или поздно отправляются в школу, и нежелание читать книги может стать серьезной помехой в учебе. Сначала, во время обучения в начальной школе, ребенку будет сложно сдавать так называемую технику чтения, потом, в средней школе из-за низкой скорости чтения он не сможет быстро читать задачи и правила, а в старшей школе, когда будет необходимо прочитывать огромное количество программной литературы, многостраничные параграфы по гуманитарным предметам, ребенку и вовсе будет тяжело.

Некоторых родителей отсутствие интереса к чтению у ребенка не то чтобы не беспокоит – они попросту не обращают на это внимания. Если же и мама, и папа сами много читают и делают это с удовольствием, а чадо демонстрирует откровенное неуважение и равнодушие к книге, то родители очень огорчаются. Что же делать в этой ситуации и как пробудить у ребенка интерес к чтению, а потом еще и сохранить его? Воспитать самого активного в мире книголюба нам, конечно же, вряд ли удастся (да и не ставим мы перед собой такую цель), а вот привить любовь к хорошим книгам точно сумеем.

История из жизни

– Таня – наша единственная дочь. Столько, сколько мы занимаемся ребенком, наверное, никто не занимается. Мы с мужем стараемся, чтобы у нее все было. Знаете, раньше было принято собирать библиотеку. Так вот, у нас она огромная. Но Танюша не хочет даже рассматривать картинки в книге, ей проще посидеть перед компьютером. Мы каждый вечер стараемся читать дочке вслух, водим ее в кукольный театр, но к книгам она по-прежнему равнодушна. Может, в шесть лет ребенку еще рано любить книги?

Отсутствие интереса к книгам и чтению.

Пожалуй, до тех пор, пока не придет время отдавать малыша в школу и у него не проверят умение читать, многие родители не считают отсутствие у ребенка интереса к книгам проблемой. И вот будущий первоклассник прошел тест на готовность к школе… Некоторые родители только тогда и узнают, что ребенка, оказывается, нужно специально приучать к чтению. Даже если семья читающая, это вовсе не залог того, что ребенок тоже полюбит книгу с раннего детства. А может быть, мама и папа заметят проблему тогда, когда в школе зададут первое внеклассное чтение на лето. Ребенок ни за что не захочет садиться за книги – кому-то из родителей придется читать вслух.

Иногда проблема «хронического нечитания» возникает совсем поздно – в средних или даже старших классах.

Почему ребенок не хочет читать?

Если дома постоянно работает телевизор, компьютер доступен ребенку с утра до вечера, то вполне вероятно, что малыш предпочтет более простые способы получения информации, когда не нужно вчитываться в текст и осмысливать его – одна картинка быстро сменяет другую, все просто и наглядно.

Известно также, что у одних детей есть предрасположенность к чтению, а у других ее нет. Возможно, у кого-то дома не принято много читать, нет традиции создания семейной библиотеки. Но иногда встречаются и такие случаи, когда ребенок с удовольствием рисует, конструирует, занимается музыкой, танцует и т. д., причем делает это лучше других детей, но вот читать книгу его не заставишь.

Многие родители, попытавшись учить чему-то ребенка, сталкиваются с серьезной проблемой: малыш вовсе не воспринимает маму или папу как учителей и отказывается что-либо делать. Зато учителю или воспитателю он не «показывает характер» и выполняет задания с видимым удовольствием. Некоторым родителям правильно вести себя в подобной ситуации помогает воспоминание о том, как в детстве их самих насильно заставляли читать, угрожая наказанием. Они не используют никаких принудительных способов приучения к чтению, понимая, что этим можно только навредить делу.

Чего не стоит делать, если ребенок не любит читать?

- Хуже всего, если родители кричат на ребенка и при помощи жестких мер пытаются научить его любить книгу. «Вот прочитаешь пять страничек – получишь игрушку»,– сулят мама или папа малышу.

- Не помогает и принудительное дочитывание книги, над которой ребенок явно скучает.

- Нельзя махнуть рукой на эту проблему, потому что от чтения во многом зависит успешность ребенка по многим учебным предметам, то есть качество его знаний.

- Нельзя заменять книгу телевизором. Даже самая талантливая экранизация литературного произведения не передает всей его глубины и оригинальности, а также того исключительно важного, что ребенок должен постичь сам.

- Те дети, которым навязывают книги, которых заставляют читать и ругают за то, что у них нет никакого интереса к чтению, выдают родителям совершенно противоположный результат. Они упрямятся еще больше, делают на зло, рвут книги и рисуют в них. Дети могут выбросить злосчастную книжку, чтобы не заниматься тем, что им не нравится; могут делать вид, что читают, или читать «через слово». Срабатывает обычный принцип: то, что навязано, никогда не нравится и пользы не приносит».

Как приучить ребенка читать?

- Чем раньше вы начнете читать малышу, тем скорее у него пробудится интерес к книге и к чтению.

- Покупайте ребенку детские книжки с яркими, красочными иллюстрациями. Поначалу кроха будет только рассматривать красивые картинки, не воспринимая книгу как источник интересной и полезной информации. Зато малыш станет постепенно привыкать к тому, что книга постоянно присутствует в его жизни.

- В детской комнате книги должны находиться в таком месте, которое доступно ребенку без особых усилий. Пусть это будет небольшая открытая книжная полочка, до которой карапуз дотянется без помощи взрослых. Свободный доступ к книгам позволит малышу воспользоваться ими тогда, когда ему хочется. Не старайтесь из соображений бережливости прятать книги подальше и повыше: если ребенок не видит книг постоянно, то наверняка не почувствует к ним интерес.

- Если вы переживаете, что малыш испортит книги – порвет или раскрасит, то оставьте в доступном месте только те из них, которые изготовлены с учетом возрастных особенностей ребенка. Например, картонные, пластиковые или тканевые. Сегодня в магазине можно найти даже деревянные книги! Эти чудесные книжки карапуз может листать, рассматривать и даже грызть, при этом мама не будет переживать, что он их испортит.

- Если же кроха все-таки умудрился что-то испортить, то посетуйте на это, а затем вместе с ним или в его присутствии «полечите» любимую книгу. Обязательно скажите малышу, что книжки нужно читать или рассматривать, а вот рвать, бросать, пачкать нельзя ни в коем случае.

- Выбирая книги для детской библиотеки, учитывайте основные требования к их оформлению. Книга для маленького ребенка должна быть оформлена со вкусом и хорошо иллюстрирована. При этом следите, чтобы картинки были не слишком яркими, без использования «кислотных» цветов. Для детских книг обязателен крупный понятный шрифт и качественная бумага. Это даст возможность ребенку читать без особого труда и предохранит страницы от мелких разрывов. Размер шрифта обратно пропорционален возрасту ребенка: чем младше ребенок, тем крупнее должен быть шрифт в книге.

- Выбирая книгу, не поленитесь полностью ознакомиться с ее содержанием. Тексты (или текст), помещенные в книге, должны соответствовать той возрастной категории, которая указана составителями или издателями. Соберите отзывы о книге других родителей, почитайте сообщения на форумах в Интернете.

- Не забывайте о том, что лучший подарок для ребенка – это книга. Если малыш будет получать на день рождения прекрасный сборник сказок или стихов, а потом, когда подрастет, отличную иллюстрированную энциклопедию, то он станет ценить книгу уже потому, что мама и папа считают ее достойным подарком.

- Часто мамы и папы интересуются: нужно ли предлагать ребенку сокращенные варианты книг – лишь краткий пересказ с крупными иллюстрациями во всю страницу? По сути такое «чтение» больше напоминает рассматривание комиксов. Ребенок не может читать такую книгу даже непродолжительное время – он сосредоточен именно на рассматривании картинок и не очень обращает внимание на содержание книги.

- Что делать, если все-таки ничего не получается, и ребенок не хочет интересоваться книгами?

Способ 1

Покажите ребенку новый для него мультфильм, снятый по какой-нибудь интересной сказке. Прервите показ если не на самом интересном месте, то на таком, где ребенку будет любопытно продолжение сюжета. Предложите малышу узнать о том, что было дальше, из самой сказки – а вы ему с удовольствием ее почитаете.

Способ 2

Купите аудиокниги. Во-первых, это польза для ребенка, а во-вторых – большая помощь вам: аудиокниги выручают не только в ситуации, когда у родителей нет времени, но и тогда, когда мама и папа не обладают ярко выраженными актерскими способностями. Все сказки и стихи, записанные на аудиодиски, читают профессиональные актеры, причем такое важное дело, как чтение детских книг, доверяют только лучшим из них. Вы можете «включать» аудиокниги в машине или давать их послушать во время тихого часа, если малыш не любит дневной сон (такие дети встречаются все чаще, и мамы не знают, как уговорить ребенка хотя бы просто полежать среди дня, чтобы отдохнули спинка, глазки и ножки).

Способ 3

Читайте ребенку сами. Заведите ритуал вечернего чтения и каждый вечер читайте ребенку что-нибудь очень интересное, желательно с продолжением. А однажды, остановившись на самом интересном месте, выйдите из комнаты ненадолго, оставив книгу ребенку. Наверняка он заинтересуется хотя бы иллюстрациями, и, возвратившись, вы увидите, что он рассматривает или читает «забытую» книгу.

Способ 4

Пригласите учительницу. Иногда посторонний, нейтральный человек может научить ребенка большему, чем близкие люди, которые совсем не воспринимаются детьми как учителя.