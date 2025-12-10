В каких семьях вырастают читающие дети

Книги могут быть не интересны ребенку по нескольким причинам. Первая: если малышу в год дали кнопочное устройство, он, конечно, будет выбирать то, что проще и веселее, и вряд ли потом будет с удовольствием слушать чтение и читать сам.

Я не имею в виду электронные книги, читать можно с любого носителя, но ребенку для начала надо осознать, что такое вообще чтение.