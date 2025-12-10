В каких семьях вырастают читающие дети

Для первого чтения выбирайте книги с сюжетом
В магазинах сейчас много книжек-игрушек для малышей. Психологи их не очень любят, потому что чтение – это чтение, а игра – это игра. В первую очередь это касается книг с кучей звучащих кнопок. Это именно игрушка.
Полезная для ребенка книга, на мой взгляд, должна быть с сюжетом, пусть несложным, понятным малышу. Тогда, слушая чтение и рассматривая иллюстрации, он учится связывать одно состояние героя, одно событие его жизни с другими, то есть выстраивает временные и причинно-следственные связи. Такие книги помогают детям развиваться эмоционально и интеллектуально.
Читайте с удовольствием
Книги могут быть не интересны ребенку по нескольким причинам. Первая: если малышу в год дали кнопочное устройство, он, конечно, будет выбирать то, что проще и веселее, и вряд ли потом будет с удовольствием слушать чтение и читать сам.
Глагол «читать» не терпит повелительного наклонения, нельзя заставить любить книги. Можно только поделиться своим удовольствием от чтения, своим интересом. И если у родителей его нет, то как они могут передать его ребенку?
Не гонитесь за сложными книгами
Примерно до 5 лет ребенок понимает и говорит о том, что происходит здесь и сейчас. Такая ситуативная речь опирается на собственный опыт и только лет с 6 дети могут оценить создаваемые писателями миры, в более раннем возрасте у них произойдет путаница в голове.
Книги про устройство космической станции или подводных аппаратов, которые так любят сами родители, не принесут малышам большой пользы. Зато бездумное чтение нанесет вред в дальнейшем – ребенок привыкнет не понимать прочитанное.
Наши дети и так сильно перегружены информационно. То, что раньше читали в шесть лет, сегодня дают в четыре года. С произведениями, рекомендованными для начальной школы, знакомят дошкольников. В этом нет ничего хорошего. Такой подход вызывает желание закрыться от информации, способствует интеллектуальной пассивности.
Не хвалите за прочитанные страницы
Когда ребенок начинает читать сам, хвалите его не за количество страниц, а за внимательное чтение. Спрашивайте, о чем он прочитал, что ему понравилось, а что – нет.
Я знаю одну школу в Болгарии, где дети с первого класса на перемене сидят с книжками. Как это получилось? Кто-то один принес книгу и сел ее читать на перемене. Учительница похвалила ребенка при всех и попросила рассказать о прочитанном. К концу года практически все дети носили с собой книжки на перемену. Они с удовольствием читали и делились тем, что узнали.
Ищите подход и учитывайте возраст
У подростков нежелание читать – почти необратимый процесс. Нужен либо выдающийся учитель, либо модная книга, которую «круто» прочитать. С маленьким ребенком все иначе: тут важно, как именно вы читаете.
Бывает, чтение происходит по нужде: сейчас я прочитаю страницу, а ты сиди смирно и смотри на меня. Никакого интереса к книге из этого не возникнет.
Есть разные приемы, которые помогут сделать чтение более привлекательным для дошкольников. Ребенок может сидеть рисовать или лепить из пластилина и слушать, как вы читаете ему. Можно в эту книжку потом играть, рисовать персонажей, проигрывать сюжет с помощью кукол, – все это пробуждает интерес и облегчает понимание прочитанного.
Не заменяйте печатные страницы аудиокнигами
В аудиокнигах нет вреда, но представьте: ребенок идет в бассейн, жует шоколадку – и одновременно слушает аудиокнигу. Стоит ли ждать от него погружения в текст, осмысления, переживания? Все же качественное чтение требует тишины, спокойствия, сосредоточенности, чтобы не только поверхностно ухватить сюжет, но понять, продумать, пережить прочитанное, чтобы опыт автора стал и твоим.
Не воюйте с комиксами
Мое поколение выросло на «Приключениях Мурзилки» и «Приключениях Самоделкина и Карандаша». Это были странички, где на картинку отводилось по 2-3 слова. На них училось читать целое поколение детей, ничего плохого в них нет. Сейчас таких книжек тоже очень много. И если эта картинка не пролистывается, а именно рассматривается, к ней читают подписи, тогда это прекрасно.
Не превращайте чтение в обязаловку
Насилие вызывает только отторжение. Хороший пример – читательский дневник. Если это не что-то непосильное, скажем, нужно прочесть тонкую книжку в неделю, то читательский дневник приучает к упорядочиванию чтения. А уж если за него еще и учитель похвалит!
Но часто ведение читательского дневника превращается в муку, когда ребенка заставляют заполнять ненавистную ему тетрадку. Бедные родители на бегу пересказывают сюжеты недочитанных детьми книг, чтобы те не нахватали двоек. Какое уж тут удовольствие от чтения?
В библиотеку нужно и можно приводить малышей
Если в библиотеке есть залы с книжками-игрушками, туда можно приводить детей с полутора-двух лет. Пусть сами выбирают себе книги. Конечно, если ребенок испытывает затруднения или обращается за помощью, ему обязательно надо подсказать, направить.
К примеру, в нашей библиотеке проводятся занятия для детей от двух с половиной лет. Главное – чтобы это было не утомительно для ребенка. А минут 40 интересного занятия малышу вряд ли будет сложно осилить.
Свежие комментарии