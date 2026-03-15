На тему о пользе и вреде прививок в детском возрасте ходит много споров. И до сих пор нет единого мнения на этот счет. Почему некоторые детки хорошо переносят прививки, тогда как другие остаются калеками, а порою и погибают после введенных им препаратов?

Чтобы точнее выразить основную идею статьи, нужно напомнить, как работают прививки.

Почему прививки могут убить ребенка: признаки первичного иммунодефицита

Прививка, она же вакцинация, — способ профилактики инфекционных заболеваний. Суть прививки заключается во введении в организм человека антигенов вирусов и бактерий (а иногда и живых, но ослабленных возбудителей, как это обстоит с вакциной против полиомиелита). Задача человека, а точнее его иммунной системы – выработать антитела, с их помощью устранить чужеродный компонент из организма и оставить так называемые «клетки памяти», которые при повторной встрече с тем же антигеном по «старой памяти» быстро выработают антитела, необходимые для устранения этих чужеродных антигенов. Именно поэтому привитые люди, даже если и заболевают тем, от чего были привиты, переносят болезнь в сравнительно легких формах: у них есть готовые антитела. Как видно из вышеизложенного, основная ответственность за эффективность вакцин лежит на иммунной системе.

Иммунологи Москвы выделили 12 основных признаков, по которым можно заподозрить первичный иммунодефицит (ПИД) у детей:

Положительные данные о наследственном анамнезе по ПИД. Это означает, что есть достоверная медицинская информация, что ближайшие (кровные) родственники ребенка имеют подтвержденный иммунодефицит (Прим. о симптомах ПИД у взрослых ниже). Следует уточнить, что речь идет именно о первичном (с рождения) иммунодефиците и к синдрому приобретенного иммунодефицита (СПИД) не имеет никакого отношения. Восемь или более гнойных отитов (воспаление среднего уха) в течение года. Два или более тяжелых синусита в течение года. Две или более пневмонии в течение года. Антибактериальная терапия, проводимая в течение более 2 месяцев, без эффекта. Осложнения при проведении вакцинации ослабленными живыми вакцинами (БЦЖ, полиомиелит). Нарушения переваривания в период грудного возраста, с или без хронических поносов. Повторно возникающие глубокие абсцессы (гнойники) кожи и мягких тканей. Две или более распространенные (генерализованные) инфекции (менингит, остеомиелит, септический артрит, эмпиема плевры, сепсис). Постоянно присутствующая и плохо поддающаяся лечению кандидозная инфекция кожи и слизистых у детей старше 1 года жизни. Хроническая реакция трансплантат-против-хозяина, проявляющаяся чаще всего различными высыпаниями на коже (например: неясные эритемы у детей грудного возраста). Повторяющаяся системная инфекция, вызванная атипичными микобактериями (не только однократные шейные лимфадениты).

Основные признаки ПИД у взрослых:

Частые гнойные отиты (не менее 3-4 раз в течение одного года). Частые синуситы, протекающие в тяжелой форме. Тяжелое течение бронхо-легочной патологии с частыми обострениями. Повторные глубокие абсцессы кожи или внутренних органов. Необходимость в длительной иногда внутривенной терапии антибиотиками для устранения инфекции (до 2 месяцев и дольше). Перенесенные не менее 2 раз генерализованные инфекции, такие как менингит, остеомиелит, целлюлит, сепсис. Нетипичное течение гематологических заболеваний. Нетипичное течение аутоиммунных заболеваний. Повторяющиеся системные инфекции, вызванные атипичными микобактериями. Повторяющиеся оппортунистические инфекции, вызываемые условно патогенными микроорганизмами человека (Pneumocystis carinii и др.) Повторные диареи. Наличие у родственников первичных иммунодефицитов, ранних смертей от тяжелых инфекций или одного из вышеперечисленных симптомов.

Бесспорно, все перечисленные признаки грамотно сформулированы и являются точными критериями первичного иммунодефицита, но в отношении детей до одного года жизни они практически теряют свою значимость. Это происходит, во-первых, потому, что число случаев перенесенных заболеваний указывается в перерасчете на год, а как же быть с ребенком возрастом до 1 года? Во-вторых, любой ребенок до 4-6 месяцев (вне зависимости от того, есть у него ПИД или нет) в той или иной степени защищен антителами мамы, которые он получает с молоком. После прекращения грудного вскармливания могут появиться признаки несостоятельности иммунной системы, которые зачастую объясняют реакциями на переход на искусственное вскармливание. А если ребенок с самого рождения не получает грудное вскармливание, то он сразу же попадает в опасное положение, особенно если у него имеется ПИД. Ведь некоторые вакцины (первая от гепатита В и от туберкулеза) делаются в первые часы и дни после рождения (в таком возрасте невозможно определить, есть у ребенка ПИД или нет)! Если у ребенка ПИД, то появятся осложнения на прививку. Отсюда следует вывод, что детей с иммунодефицитом не вакцинируют, потому что последствия вакцин могут быть для них губительными. Например, есть наследственное заболевание, сопровождаемое развитием иммунодефицита, которое называется агаммаглобулинемия. Дети с этим заболеванием не вырабатывают антитела ни на какие поступающие в их организм антигены. Именно таких деток нельзя вакцинировать, особенно живой полиомиелитной вакциной.

Почему прививки могут убить ребенка: заболевания, сопровождающиеся развитием первичного иммунодефицита

Первичные дефициты клеточного иммунитета

1.1 Синдром Ди Джорджи

1.2 Синдром Дункана

1.3 Недостаточность пурин-нуклеозид-фосфорилазы

1.4 Оротацидурия

1.5 Биотин-зависимые ферментопатии

Первичные дефициты гуморального иммунитета

2.1 Синдром Брутона

2.2 Избирательная недостаточность иммуноглобулинов

2.3 Недостаточность транскобаламина II

2.4 Гипер-IgМ-синдром

2.5 Гипер-IgЕ-синдром

2.6 Гипер-IgD-синдром

2.7 Поздний иммунный старт

Первичные комбинированные иммунодефициты

3.1 Тяжёлые комбинированные иммунодефициты

3.1.1 Ретикулярная дисгенезия

3.1.2 Синдром «голых» лимфоцитов

3.1.3 Болезнь Вискотта-Олдрича

3.1.4 Синдром Гитлина

3.1.5 Болезнь Гланцмана-Риникера

3.1.6 Синдром Гуда

3.1.7 Синдром Незелофа

3.1.8 Синдром Оменна

3.1.9 Недостаточность аденозин-дезаминазы

3.2 Комбинированные иммунодефициты с умеренно выраженным дефектом иммунитета

3.2.1 Атаксия-телеангиэктазия Луи-Бар

3.2.2 Наследственный цинк-зависимый иммунодефицит

3.2.3 Метафизарная хондродисплазия Мак-Кьюсика

3.3 Минорные комбинированные иммунодефициты

Первичная недостаточность фагоцитов

4.1 Наследственные нейтропении

4.1.1 Агранулоцитоз Костмана

4.1.2 Циклическая нейтропения

4.1.3 Хроническая ациклическая нейтропения

4.2 Дефекты хемотаксиса, фагоцитоза и бактерицидной активности

4.2.1 Хроническая гранулематозная болезнь детей

4.2.2 Синдром «ленивых лейкоцитов» Миллера

4.2.3 Дефекты фагоцитарных энзимов и цитоскелета

Первичные дефициты белков комплемента

5.1 Комплемент-зависимые иммунодефицитные синдромы

5.2 Комплемент-ассоциированные аутоиммунные болезни

5.3 Наследственный ангионевротический отёк Квинке-Ослера

После прочтения этой информации наверняка возникают справедливые вопросы: что делать? Как вовремя распознать ПИД у ребенка? Как быть уверенным, что не причиняешь вред своему чаду, отказываясь/соглашаясь на прививку?

Что делать?

Что ж, прежде всего, нужно сказать, что состояние первичного иммунодефицита генетически обусловлено. Но это не означает, что нужно исследовать себя на наличие всех генов, отвечающих за возникновение того или иного первичного иммунодефицита. Перед рождением ребенка правильным решением будет сходить на консультацию к генетику в «Центр планирования семьи», где врач-специалист просчитает вероятность появления ребенка с генетическими заболеваниями. Разумеется, он не станет назначать дорогостоящие анализы на весь вышеописанный список болезней, сопровождающихся ПИД. Он соберет подробный анамнез жизни будущих родителей и акцентирует внимание лишь на тех заболеваниях, которые могут иметь место в конкретном случае. Кроме того, нужно помнить, что первичный иммунодефицит у ребенка не возникает на пустом месте и образ жизни будущей мамы может отразиться на здоровье ее детей. Конечно, бывали случаи рождения здоровых детей от женщин, не заботящихся о своем здоровье, но это скорее исключения, чем правила. И еще нужно понимать, что в понятие здорового образа жизни входит не только полноценное питание, рациональный режим труда и отдыха и занятия спортом. ЗОЖ – это еще и экологическая обстановка места проживания, профессиональная и общественная самореализация, комфортные отношения с социумом и многое другое.

Словом, к рождению ребенка нужно подходить очень ответственно, тогда он имеет все шансы родиться здоровым и прожить долгую жизнь.

Автор: Екатерина Соловьева

