Этому не учат в школе: 9 вещей, которые ваш ребенок должен знать о жизни

Может показаться неочевидным, но это работает: для того чтобы любить и принимать окружающих, сначала нужно полюбить и принять себя. Помогите ребенку и другим членам семьи найти в себе то, во что невозможно не влюбиться. Например, вы можете каждый вечер за общим столом делиться друг с другом тем, что вам в себе нравится. Поначалу это может быть нелегко, но потом вы втянетесь.
2. Важно быть добрым
Доброе отношение к другим людям вне зависимости от того, нравятся ли вам их слова и поступки, — очень важное качество. Обычно оно бывает врожденным. Но даже если ваш ребенок или вы сами не обладаете им «по умолчанию», старайтесь воспитать его и в себе, и в маленьком человеке рядом с вами.
3. Нужно быть справедливым
Если ребенок будет видеть, что к нему и другим членам семьи относятся одинаково справедливо, он перенесет это отношение и на детскую площадку, и в школу, и в свою взрослую жизнь.
4. Важно уметь приспосабливаться к обстоятельствам
5. Важно быть ответственным
Личный пример — лучший способ показать детям, что умение брать и нести ответственность — это важно. У каждого члена семьи должна быть своя «подконтрольная территория», за которую он отвечает. И если дети понимают, что несут ответственность за выполнение своих обязанностей наравне со взрослыми, такое отношение к жизни останется с ними навсегда.
6. Важно быть честным
То же самое касается и честности — в семье все должны быть честны друг перед другом. Чтобы честность стала настоящей семейной ценностью, родителям нельзя допускать даже «ложь во спасение», к которой они так часто прибегают.
7. Нужно уважать других людей
Уважение в семье должно быть взаимным — родителям следует с уважением относиться к детям, к их человеческому достоинству, а дети точно так же должны относиться к родителям. Тогда это отношение выйдет за пределы семьи и будет распространяться на всех окружающих людей.
8. Нужно уважать личные границы
Каждый член семьи должен уважать личные границы остальных вне зависимости от их возраста и статуса.
Если кто-то хочет побыть один или отказывается от объятий, такое желание должно быть услышано и принято.
9. Важно проводить время с семьей
Даже если дети выросли, постарайтесь собираться раз в неделю, чтобы поужинать, поговорить, поиграть в настольные игры или куда-то сходить. Такая традиция даст ощущение того, что вы не одни, что у вас есть самое ценное в этом мире — семья.
По материалам сайта moms.com
Фото на обложке: Freepik
