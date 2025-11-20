РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕБЁНОК.РУ

1 226 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Рябин
    Вот такой закон вы и написали......Русскую девочку н...
  • Ирина Некрасова
    Не взять русского ребенка в российскую школу - это не "перегиб", а преступление! За такое гнать надо с насиженных мес...Русскую девочку н...
  • Федор Родников
    Евреи мечтают,что после прихода Мошиаха каждый из них получит по 11 рабов и во владение весь мир без всяких гоев,мусу...Русскую девочку н...

Этому не учат в школе: 9 вещей, которые ваш ребенок должен знать о жизни

Об этих вещах не рассказывают на уроках математики или русского языка, но знать о них просто необходимо. Потому что они помогут ребенку вырасти хорошим и, что еще важнее, счастливым человеком.

Мама троих детей. Всю жизнь работаю с самыми разными текстами.
источник: Freepik

1.
Нужно любить себя

Может показаться неочевидным, но это работает: для того чтобы любить и принимать окружающих, сначала нужно полюбить и принять себя. Помогите ребенку и другим членам семьи найти в себе то, во что невозможно не влюбиться. Например, вы можете каждый вечер за общим столом делиться друг с другом тем, что вам в себе нравится. Поначалу это может быть нелегко, но потом вы втянетесь.

2. Важно быть добрым

Доброе отношение к другим людям вне зависимости от того, нравятся ли вам их слова и поступки, — очень важное качество. Обычно оно бывает врожденным. Но даже если ваш ребенок или вы сами не обладаете им «по умолчанию», старайтесь воспитать его и в себе, и в маленьком человеке рядом с вами. 

3. Нужно быть справедливым

Если ребенок будет видеть, что к нему и другим членам семьи относятся одинаково справедливо, он перенесет это отношение и на детскую площадку, и в школу, и в свою взрослую жизнь.

4. Важно уметь приспосабливаться к обстоятельствам

Жизнь непредсказуема и постоянно держит нас в тонусе. Поэтому умение гибко менять планы, не падать духом и приспосабливаться к любым обстоятельствам — важный навык, который обязательно пригодится вашему ребенку.

5. Важно быть ответственным

Личный пример — лучший способ показать детям, что умение брать и нести ответственность — это важно. У каждого члена семьи должна быть своя «подконтрольная территория», за которую он отвечает. И если дети понимают, что несут ответственность за выполнение своих обязанностей наравне со взрослыми, такое отношение к жизни останется с ними навсегда.

источник: Freepik

6. Важно быть честным

То же самое касается и честности — в семье все должны быть честны друг перед другом. Чтобы честность стала настоящей семейной ценностью, родителям нельзя допускать даже «ложь во спасение», к которой они так часто прибегают.

7. Нужно уважать других людей

Уважение в семье должно быть взаимным — родителям следует с уважением относиться к детям, к их человеческому достоинству, а дети точно так же должны относиться к родителям. Тогда это отношение выйдет за пределы семьи и будет распространяться на всех окружающих людей.

8. Нужно уважать личные границы

Каждый член семьи должен уважать личные границы остальных вне зависимости от их возраста и статуса.

Если кто-то хочет побыть один или отказывается от объятий, такое желание должно быть услышано и принято.

9. Важно проводить время с семьей

Даже если дети выросли, постарайтесь собираться раз в неделю, чтобы поужинать, поговорить, поиграть в настольные игры или куда-то сходить. Такая традиция даст ощущение того, что вы не одни, что у вас есть самое ценное в этом мире — семья. 

По материалам сайта moms.com

Фото на обложке: Freepik

Ссылка на первоисточник
наверх