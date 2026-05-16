Агрессия в адрес ребенка: когда и как реагировать

Что делать, если вы слышите детские крики в соседней квартире? Стоит ли вмешиваться, заметив грубое обращение с ребенком? В каких случаях нужно немедленно вызывать полицию, а когда с этим лучше повременить? Разбираемся вместе со специалистами благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам».
Двух мнений быть не может: прямая угроза жизни и здоровью ребенка — повод срочно звонить в полицию. Но как поступить в гораздо более распространенной ситуации, когда уверенности в угрозе для ребенка нет, однако в жизни семьи что-то настораживает (скажем, из квартиры часто доносятся крики, дети выглядят неухоженными и т. п.)?
Прежде чем обращаться в органы правопорядка или опеки, стоит попробовать выяснить, что на самом деле происходит. Как это сделать, объясняет психолог фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Екатерина Перекатова.
Попытайтесь прояснить ситуацию и установить контакт с семьей
- Если ребенок, положение которого вас беспокоит, находится в вашем окружении (скажем, живет по соседству или учится в одной школе с вашими детьми), начните с расспросов общих знакомых: соседей, родителей одноклассников, учителей. Такое общение (или хотя бы знакомство) вообще очень полезно — если кто-то окажется в кризисе, вы заметите это и сможете поддержать друг друга.
- Постарайтесь наладить контакт с родителями ребенка. Чтобы завязать диалог и не допустить агрессии в свой адрес, избегайте обвинений и подозрений, а прежде всего выразите поддержку самому взрослому. Например, к шумным соседям можно прийти и сказать: «Мы слышим крики, все ли у вас в порядке?
Кстати, в такой же форме можно вмешаться и в том случае, если вы видите грубое обращение с ребенком на улице: скажем, мама/папа кричат на него, оскорбляют, толкают. Корректная реакция поможет охладить гневливого родителя и вряд ли вызовет ответный негатив. Во-первых, человек поймет, что его агрессию в адрес ребенка замечают окружающие, а во-вторых, он быстрее успокоится, если кто-то попытается хотя бы внешне встать на его сторону. (Исключение — рукоприкладство; здесь нужно сразу вызывать полицию).
- Если вам удастся выстроить общение, вы сумеете хотя бы в общих чертах понять, что происходит в семье и нуждается ли она в помощи. Может выясниться, например, что «крикун» страдает каким-то заболеванием или многодетная мама иногда срывается на малышей, потому что занимается ими одна. Случаи криминала или сознательного пренебрежения детьми имеют место гораздо реже, чем проблемы, которые можно преодолеть с поддержкой неравнодушных людей. А детям, за редчайшими исключениями, лучше в семье, чем в сиротском учреждении.
- Может показаться неожиданным, но, если мы наблюдаем сложную семейную ситуацию, будет неплохо найти в себе сочувствие не только к страдающему ребенку, но и к его родителям. Когда люди не могут нормально позаботиться о собственных детях, скорее всего, им самим тоже нелегко — по разным причинам. Даже если они находятся в состоянии какой-то зависимости, вряд ли они свалились в эту яму, потому что у них все было прекрасно.
Не стесняйтесь предлагать помощь
Неблагополучие рождается, если человеку не на кого опереться. Люди, находящиеся в ситуации, когда страдают их дети и они сами, скорее всего, выросли и живут в такой среде, где их никто не поддерживал и не поддерживает. А потому лучший способ помочь ребенку из «трудной» семьи — стать поддерживающим окружением для его родителей.
Такую роль может взять на себя какая-то государственная или частная организация, а можем и лично мы: соседи или просто знакомые, если у нас есть на это силы и ресурсы. Это улучшит и наше собственное окружение (например, подъезд или школьный коллектив), а наши дети будут расти в более безопасной и принимающей среде.
В какой форме лучше предложить помощь?
- Она не должна унижать, а потому важно не предлагать ее с позиции сверху. Подумайте о том, в какой форме вы сами были бы готовы принять поддержку.
Например, можно сказать, что вы видите, как мама устала одна с пятью детьми, и можете взять ее младшего погулять вместе со своим. Или по-соседски принести угощение для детей. Или предложить одежду, из которой выросли ваши дети (при этом добавив, что вам самим ее отдавали друзья и это очень помогло вам в свое время).
Можно подключить к помощи других неравнодушных соседей, школу или детский сад. Обычно те, кто ближе, могут быть более эмпатичны к семье, чем полиция или опека.
- Если вы понимаете, что родители сами не справляются, а вашей поддержки недостаточно, можно найти информацию о помогающих службах или благотворительных фондах в своем районе и передать ее семье. А еще лучше — лично связаться с такими организациями и попросить их взять семью под опеку, ведь самим нуждающимся может быть сложно или стыдно сделать это.
- Обратиться за поддержкой к профессионалам стоит и в тех сложных случаях, когда вы искренне хотите помочь семье, но не знаете, как лучше действовать: например, если кто-то из родителей страдает зависимостями, тяжело болеет или проявляет признаки психического расстройства.
Сами по себе эти ситуации еще не означают угрозы для детей — важно оценивать конкретные обстоятельства, возраст и состояние ребенка. А для этого лучше проконсультироваться со специалистами из профильных НКО, медицинских или социальных организаций.
Так, одинокая мама с психиатрическим диагнозом, несмотря на болезнь, может быть достаточно хорошим родителем для своего сына-подростка, и все, что ей нужно для поддержки, — это сочувственное внимание соседей. Иное дело, если из-за проявлений заболевания мама совершенно не способна ухаживать за детьми, а они еще малы и не могут позаботиться о себе сами.
Что делать, когда диалог не налаживается?
Если взрослые не открывают дверь или отказываются вступать в разговор, а детские крики продолжаются, можно позвонить в полицию или в районный отдел опеки и попечительства с просьбой проверить, нет ли риска для ребенка. Возможно, после визита властей ситуация и не слишком улучшится, но семью с большой долей вероятности «возьмут на заметку».
Есть ситуации, когда обращаться в органы нужно немедленно:
- ребенка избивают;
- он пришел к вам за помощью и рассказал о насилии;
- он остался на улице один и потерялся или говорит, что не может пойти домой, потому что там страшно: его бьют, принимают алкоголь или наркотики.
В этих случаях не надо самостоятельно идти в семью, где могут быть люди в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Вы можете вызвать полицию или мобильную бригаду социальной помощи.
Куда звонить, если ребенок подвергается физическому насилию в семье?
- Телефон доверия МВД РФ: 8 (800) 222-74-47.
- Горячая линия «Ребенок в опасности» Следственного комитета РФ: 8 (800) 100-12-60 доб. 1
- Детский телефон доверия: 8(495) 624-60-01. Ежедневная круглосуточная психологическая помощь детям, подросткам и родителям.
Благодарим фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам» за помощь в подготовке материала.
