Пухлый или полный? Врач Хатшуков объяснил, перерастёт ли ребёнок ожирение

У ребёнка детская пухлость или болезнь? Как понять, есть ли у него ожирение и что с этим диагнозом делать. Об этом aif.ru рассказал ассистент кафедры пропедевтики детских болезней педиатрического факультета Пироговского Университета Заур Хатшуков.

Юлия Тутина, aif.

Заур Хатшуков: Лучше, если этим занимается не родитель, а врач-педиатр. Установить у ребёнка избыток массы тела и ожирение можно абсолютно в любом возрасте, для этого у нас существуют другие способы измерения, не только индекс массы тела. Важно понимать, что расчёт индекса массы тела у детей хоть и рассчитывается так же, но значения мы получим абсолютно другие. Есть разные методы оценки этого индекса массы тела. Самый точный используемый в мире метод — это оценка Z-скор, по которому мы оцениваем физическое развитие ребёнка, можем оценить индекс массы тела и сказать, есть ли у ребёнка избыток массы тела либо ожирение.

— Часто полный дошколёнок перерастает — начинает стремительно тянуться и худеет. Какие признаки выдают, что этого не произойдёт?

— Это достаточно сложный вопрос. Если у ребёнка дошкольного возраста просто избыток массы тела либо он выглядит пухленьким, но при этом нет избытка массы тела, то мы наблюдаем, есть ли у ребёнка даже в дошкольном возрасте ожирение. Если есть, то мы, естественно, ведем ребёнка, как с синдромом ожирения. Пытаемся сначала аналитически выяснить причину ожирения, а потом, если есть необходимость, проводим диагностические исследования.

Чтобы понять, что ребёнок не перерастёт, нужно обследование у специалиста, так как, если у ребенка есть какое-то заболевание, которое приводит к ожирению либо сначала к избытку массы тела, то мы должны это диагностировать и, если возможно, лечить.

— Что может сделать сама семья?

— Прежде всего обратиться к врачу. Не нужно ставить диагнозы самостоятельно, этим занимается врач. Опять же, необходимо решать, с чем это связано. Если есть какие-то заболевания, которые приводят к ожирению, — это одно. Если это элементарное ожирение, то есть ребёнок получает слишком большое количество энергии, тратит меньше, и из-за этого у него происходит набор массы тела, — это другая ситуация. Здесь приходится собирать анамнез и писать дневник того, что ребёнок ест, в каком количестве, и дальше проводить коррекцию питания либо направлять к диетологу, который будет расписывать питание. Хотя, конечно, это может сделать и врач-педиатр, если обладает таким навыком.

— Как набрать физическую активность уже полному ребёнку, если в секцию его не берут из-за веса?

— Если мы не берем медикаментозные способы лечения либо хирургические, единственный способ похудеть — тратить калорий больше, чем употребляем. Важно понимать, что нельзя не есть, так как у нас есть физиологические потребности в микро- и макроэлементах, витаминах. Поэтому у ребёнка не должно быть дефицитных состояний. Он должен есть полноценно, разнообразно, но при этом должна быть физическая активность. Необязательно спорт. Чтобы повысить активность и увеличить расход энергии, можно просто ходить. Приучить себя и ребёнка ходить вокруг дома, в парке, где-нибудь. Просто проходить какую-то дистанцию, и это тоже классный способ для того, чтобы потратить калории. Не всегда обязательно нужно заниматься в спортивных секциях. Для того чтобы снизить массу тела, достаточно ходить и полноценно, разнообразно питаться.