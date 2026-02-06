Почему вулканам нужно извергаться: объяснение для детей и советы родителям

Когда ребёнок слышит про вулкан или видит видео с лавой, он может испугаться и спросить: «Почему вулкан вообще взрывается? Ему что, обязательно нужно это делать?» На самом деле извержение — это не каприз вулкана и не случайность. Это способ, которым Земля «дышит», охлаждается и освобождается от лишнего давления.