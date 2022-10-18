Творожные блинчики на завтрак: к чаю за 5 минут. Смешайте творог с кефиром

Творожное! тесто получается мягким, нежным, ароматным. Такие блины готовятся просто и быстро, главное – правильно сделать заварное тесто и тогда блюдо будет идеальным.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- творог, 300 г;
- яйца, 2 шт;
- соль щепотка;
- сахар, 1 ст.л;
- кефир, 300 мл;
- мука, около 250 г;
- кипяток, 300 мл;
- разрыхлитель, 1 ч.л;
- ванилин по вкусу;
- масло растительное, 4 ст.л.
Процесс приготовления
Творог смешиваем с яйцами, солью и сахаром. Перебиваем массу погружным блендером до однородности.
Вливаем кефир комнатной температуры, перемешиваем.
Всыпаем ванилин по вкусу, разрыхлитель и начинаем частями вводить просеянную муку.
Вливаем кипяток и продолжаем вводить муку.
Вливаем растительное масло и перемешиваем.
Совет: муки вам может потребоваться больше, все зависит от жирности творога, размера яиц. Тесто должно быть не сильно густым, но и не жидким.
Обжариваем блины на сковороде, смазанном растительным маслом.
Получается ароматные и нежные блины, которые можно подавать с разными начинками. К примеру, тоже с творогом и сухофруктами, маком и медом, орехами. Вкусно получается с мандариновым или апельсиновым джемом.
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