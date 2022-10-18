Творожные блинчики на завтрак: к чаю за 5 минут. Смешайте творог с кефиром

Всыпаем ванилин по вкусу, разрыхлитель и начинаем частями вводить просеянную муку.

Вливаем кипяток и продолжаем вводить муку.

Вливаем растительное масло и перемешиваем.

Совет: муки вам может потребоваться больше, все зависит от жирности творога, размера яиц. Тесто должно быть не сильно густым, но и не жидким.

Обжариваем блины на сковороде, смазанном растительным маслом.

Получается ароматные и нежные блины, которые можно подавать с разными начинками. К примеру, тоже с творогом и сухофруктами, маком и медом, орехами. Вкусно получается с мандариновым или апельсиновым джемом.