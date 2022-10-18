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Творожные блинчики на завтрак: к чаю за 5 минут. Смешайте творог с кефиром

Творожное! тесто получается мягким, нежным, ароматным. Такие блины готовятся просто и быстро, главное – правильно сделать заварное тесто и тогда блюдо будет идеальным.

Творожные блинчики на завтрак: к чаю за 5 минут. Смешайте творог с кефиром

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • творог, 300 г;
  • яйца, 2 шт;
  • соль щепотка;
  • сахар, 1 ст.л;
  • кефир, 300 мл;
  • мука, около 250 г;
  • кипяток, 300 мл;
  • разрыхлитель, 1 ч.л;
  • ванилин по вкусу;
  • масло растительное, 4 ст.л.

Процесс приготовления

Творог смешиваем с яйцами, солью и сахаром. Перебиваем массу погружным блендером до однородности.

Вливаем кефир комнатной температуры, перемешиваем.

Всыпаем ванилин по вкусу, разрыхлитель и начинаем частями вводить просеянную муку.

Вливаем кипяток и продолжаем вводить муку.

Вливаем растительное масло и перемешиваем.

Творожные блинчики на завтрак: к чаю за 5 минут. Смешайте творог с кефиром

Совет: муки вам может потребоваться больше, все зависит от жирности творога, размера яиц. Тесто должно быть не сильно густым, но и не жидким.

Обжариваем блины на сковороде, смазанном растительным маслом.

Получается ароматные и нежные блины, которые можно подавать с разными начинками. К примеру, тоже с творогом и сухофруктами, маком и медом, орехами. Вкусно получается с мандариновым или апельсиновым джемом.

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