Бабушка или няня: 4 мифа, которые мне хочется развенчать прямо сейчас

Бабушка или няня? У Нурии Архиповой своя точка зрения на плюсы и минусы каждой из этих незаменимых помощниц любой мамы.

Наш постоянный колумнист — мама 11-летнего сына и маленькой дочки, которой всего несколько месяцев. Поэтому Нурия Архипова в своих колонках рассказывает нам и о воспитании мальчика, например, о его трудностях в учебе. И о том, как ухаживать за младенцами — с чем сталкиваются мамы в первый месяц после рождения ребенка и что можно предпринять, когда пропадает грудное молоко, а ребенку не подошли смеси.

И в воспитании старшего ребенка, и в уходе за малышкой Нурии помогает мама. Мы попросили нашего колумниста поделиться своими мыслями о таком понятии, как «бабушкино воспитание», и действительно ли оно лучше услуг наемной няни.

С моим старшим сыном мне помогала мама, а также родители со стороны бывшего мужа. За что я безмерно им благодарна. Тогда я считала, что в воспитании бабушек и дедушек могут быть исключительно плюсы. Поэтому категорически не признавала няню со стороны. Однако не все так просто. Минусов в такой ситуации тоже хватает.

Вот несколько мифов о бабушках, которые я для себя развеяла только спустя 10 лет.

Бабушкина любовь лучше няниной

Конечно, любовь к внукам — это неоспоримое преимущество бабушки. Но в моем случае они любили сына слишком сильно. Так сильно, что даже если бы он плясал у них на голове, они бы это поощряли. Такая всеобъемлющая любовь может привести к тому, что малыш перестает ценить это чувство.

Кроме того, слепая любовь и гиперопека мешают ребенку расти самостоятельным и учиться принимать собственные решения.

Бабушкина любовь дает ребенку право ослушаться и не получить наказание. Еще она может негативно сказываться на режиме дня и питания, так как многие любящие бабушки не могут отказать в просмотре фильма поздно вечером и в перекусах пирожками. Именно поэтому такая любовь может стать «вредной» для воспитания.

Бабушка знает и чувствует лучше остальных

Да, это так. Но бабушка принимает эти решения самостоятельно. Порой даже не поставив родителей в известность. Я считаю, что это по меньшей мере эгоистично.

Например, меня не поставили в известность, когда крестили моего сына. Я об этом узнала лишь спустя несколько недель.

У нас мусульманская семья, родители первого мужа — православные христиане.

Бабушка и дедушка со стороны отца решили крестить Ярослава и за моей спиной договорились об обряде. Они даже не предложили выбрать крестных для сына.

Мой папа в этом не участвовал. Я знаю, если бы на тот момент он был рядом, он не допустил бы, чтобы это делалось втайне от меня.

Когда я узнала обо всем, родители мужа объяснили: «Некрещеный ребенок не под Богом ходит, а теперь все хорошо».

Уже тогда мне нужно было забирать сына и заниматься им самой. Но я, воспитанная в восточных традициях, доверяла старшим, уважала и почитала не только своих папу и маму, но и, конечно же, родителей мужа. И не могла сомневаться в том, что они что-либо делают только для блага Ярослава.

Потом оказалось, что я многого не знала —

меня не ставили в известность о поведении сына, скрывали проблемы в школе, мелкие и крупные шалости.

А вот няня никогда в жизни не осмелилась бы поступить таким образом. Во-первых, зачем ей это нужно было бы? Конечно, если она не религиозная фанатичка. Во-вторых, ребенок для нее — работа, и чем профессиональнее няня работает, тем холоднее она сердцем.

Бабушка накормит лучше всех

Несомненно, бабушкины пирожки — это очень вкусно. Но только по особым случаям.

Считаю, что бабушка и правильное питание несовместимы. А вот няня будет кормить строго по уставу родителей, что позволит избежать переедания, ожирения и проблем со здоровьем у ребенка в будущем.

У моего сына проблемы с весом — с раннего детства «растянут» желудок. Ему 11 лет, но при росте 155 см он уже весит 63 кг. Для ребенка это очень много!

Сын попросту не может остановиться в еде.

Бабушка всегда говорила: «Он так любит пирожки, курицу, майонез…», «Бутербродная душа» и так далее.

Сейчас я с этим борюсь, но мои каждодневные старания отучить сына от переедания приводят только к его обидам. Но я продолжаю свои попытки наладить режим питания.

И я недовольна тем, что бабушка не выдерживает и дает ребенку то, что ему запрещено. На мои замечания мама отвечает:

«А что я могла сделать, он требовал кушать!»

Бабушке не нужно платить в отличие от няни

Я так не считаю. Воспитание детей — это истинный труд. А всякий труд должен быть оплачен. Именно поэтому наша мама находится у нас на полном обеспечении, и мы платим ей зарплату.

В целом труд бабушки обходится выше, чем труд няни.

Может создаться впечатление, что я ярый противник бабушек. Это совсем не так! Я люблю свою маму и люблю своих детей. Всем им желаю только добра. Именно поэтому я за микс в воспитании: бабушка + няня. Тем более что детей у нас двое, а это значит, сил нужно в два раза больше.

Мы ждем нашу няню в конце января. Несмотря на то что няней будет наша хорошая знакомая, имеющая опыт работы с маленькими детьми, я готовлюсь к нашей первой встрече достаточно скрупулезно. Есть список пожеланий и четких правил в воспитании. Также я подготовила примерные условия труда. Конечно же, есть список требований по здоровью.

Когда мы доверяем своих детей кому-либо, не может быть никаких неясностей. Все должно быть рассчитано до мельчайших подробностей.

Как на это будет реагировать моя мама? Я пока не знаю, но уже в течение двух месяцев готовлю ее к этому.

На самом деле мне очень хочется, чтобы моя мама отдыхала чаще и больше.

Надеюсь, она тоже оценит помощь нашей будущей няни.

Фото: личный архив Нурии Архиповой

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