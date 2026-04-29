Официальная шкала перевода баллов ОГЭ в оценки в 2026 году

Только набрав достаточное количество баллов, девятиклассник сможет продолжить учиться — как школьник или студент колледжа. В статье мы расскажем, какое количество баллов гарантирует получение аттестата, и какое необходимо для поступления в 10-й класс с углубленным изучением отдельных предметов. Также познакомим вас с официальной шкалой перевода баллов ОГЭ в оценки в 2026 году по каждой школьной дисциплине.
Минимальные баллы ОГЭ в 2026 году
Минимум баллов, которые необходимо заработать при сдаче ОГЭ, будет зависеть от планов конкретного девятиклассника. Если учащийся собирается поступать после 9 класса в среднее профессиональное учебное заведение, ему достаточно получить аттестат об основном общем образовании. Этот документ выдадут только в том случае, если за ОГЭ школьник получит оценки не ниже тройки.
Для девятиклассников, планирующих продолжить обучение в школе и перейти в 10 класс с углубленным изучением предметов конкретного направления, ситуация другая. Количество баллов, которые они должны набрать при сдаче единого государственного экзамена, должно соответствовать оценке «4».
Согласно рекомендациям Рособрнадзора, минимальные баллы для каждой из категорий учащихся 9-х классов выглядят так:
- Русский язык. Обладателями аттестата станут те, кто получил за ОГЭ не менее 15 баллов.
- Математика. Учащийся получит документ об успешном окончании 9 классов только в случае, если наберет 8 и более баллов, из которых не менее 2 выставлено за задания из области геометрии. Минимальный балл по математике для девятиклассников, которые будут поступать в классы с углубленным изучением отдельных предметов, зависит от выбранного ими направления.
Так, например, для обучения по естественнонаучному профилю нужно набрать 18 баллов и более. При подсчете важно учитывать, что за задания по геометрии должно быть выставлено минимум 6 баллов. Желающим поступить в класс с экономическим уклоном также необходимо получить не менее 18 баллов, однако за задания по геометрии здесь достаточно заработать 5 баллов. Самые высокие требования для будущих учащихся физико-математических классов. Для них установлен минимум в 19 баллов, из которых не менее 7 должно быть за задания по геометрии.
- Физика. Аттестат об основном общем образовании выдадут, если работа оценена в 11 и более баллов. Тем, кто желает учиться в профильном классе, нужно стремиться к минимуму, составляющему 31 балл.
- Химия. Для получения аттестата достаточно заработать 10 баллов. Чтобы попасть в класс с углубленным изучением отдельных предметов, нужно получить 27 и более баллов.
- Биология. Документ об окончании 9 классов получат те, кто наберет не менее 13 баллов. Будущим учащимся профильного класса рекомендуется получить за ОГЭ 34 балла и более.
- География. Девятиклассник получит аттестат, если выполнит работу не менее чем на 12 баллов. Тем, кто идет в класс с углубленным изучением предметов по определенному направлению, нужно будет постараться набрать минимум 23 балла.
- Обществознание. Аттестат школьникам выдадут, если работа оценена не менее, чем на 14 баллов. Обучение в классе с уклоном в определенное направление будет доступно только тем, кто набрал 29 баллов и более.
- История. Для получения документа об общем среднем образовании достаточно заработать за ОГЭ 11 баллов. Девятиклассники, планирующие обучение в профильном классе, должны получить не менее 26 баллов.
- Литература. Для выдачи аттестата нужно выполнить работу на 16 баллов и более. В профильный класс попадут те, кто получил не менее 30 баллов.
- Информатика. Получить аттестат смогут школьники, чьи работы оценены минимум в 5 баллов. Для приема в класс с углубленным изучением отдельных дисциплин необходимо набрать не менее 14 баллов.
- Иностранный язык. Документ об успешном окончании девяти классов выдадут тем, кто получил минимум 29 баллов. Чтобы попасть в профильный класс, по английскому языку придется постараться набрать 55 и более баллов.
Стоит помнить, что Роскомнадзор публикует лишь рекомендации. Региональные комиссии имеют право изменять количество баллов как в большую, так и в меньшую сторону. Кроме того, школы могут выставить свои требования к поступающим в 10-й класс. Поэтому девятиклассникам и их родителям стоит заранее уточнять требования региональных образовательных ведомств и местных школ.
Шкала перевода баллов ОГЭ
Рассказываем об изменениях системы перевода баллов ОГЭ в 2026 году.
Всего по окончании девятого класса необходимо сдать четыре экзамена. При этом два из них — обязательные: абсолютно все сдают экзамены по русскому языку и математике. Также есть еще два экзаменационных испытания по дисциплинам, которые школьники выбирают самостоятельно.
По каждому предмету разные минимальные и максимальные баллы. Поэтому и перевод баллов ОГЭ в оценки по русскому языку, математике, физике и всем остальным предметам тоже будет осуществляться по разному.
Русский язык
|Оценка по 5-балльной шкале
|Сумма первичных баллов, набранных за выполнение работы
|«2»
|от 0 до 14 включительно
|«3»
|от 15 до 25 включительно
|«4»
|от 26 до 32 включительно (для получения оценки выше «удовлетворительно» необходимо набрать не менее 6 баллов по критериям ГК1–ГК4. Если же по этим критериям ученик набрал менее 6 баллов, его работа оценивается отметкой «3».)
|«5»
|от 33 до 37 включительно (из них не менее 9 баллов должно быть за грамотность в изложении и сочинении, в ином случае выставляется оценка «4»)
Математика
|Оценка по 5-балльной шкале
|Сумма первичных баллов, набранных за выполнение работы
|«2»
|от 0 до 7 включительно
|«3»
|от 8 до 14 включительно
|«4»
|от 15 до 21 включительно
|«5»
|от 22 до 31 включительно
В каждом случае не менее 2 баллов при этом нужно набрать по геометрии, иначе ученик получит двойку.
Физика
|Оценка по 5-балльной шкале
|Сумма первичных баллов, набранных за выполнение работы
|«2»
|от 0 до 9 включительно
|«3»
|от 10 до 19 включительно
|«4»
|от 20 до 29 включительно
|«5»
|от 30 до 39 включительно
Химия
|Оценка по 5-балльной шкале
|Сумма первичных баллов, набранных за выполнение работы
|«2»
|от 0 до 9 включительно
|«3»
|от 10 до 20 включительно
|«4»
|от 21 до 30 включительно
|«5»
|от 31 до 38 включительно
Для поступления в профильные классы по программам среднего общего образования требуется набрать минимум 27 баллов.
Биология
|Оценка по 5-балльной шкале
|Сумма первичных баллов, набранных за выполнение работы
|«2»
|от 0 до 12 включительно
|«3»
|от 13 до 25 включительно
|«4»
|от 26 до 37 включительно
|«5»
|от 38 до 47 включительно
Для поступления в профильные классы среднего общего образования необходимо набрать минимум 33 балла.
География
|Оценка по 5-балльной шкале
|Сумма первичных баллов, набранных за выполнение работы
|«2»
|от 0 до 11 включительно
|«3»
|от 12 до 18 включительно
|«4»
|от 19 до 25 включительно
|«5»
|от 26 до 31 включительно
Чтобы поступить в профильные классы и учиться по программам среднего общего образования, нужно набрать минимум 23 балла на вступительных экзаменах.
Обществознание
|Оценка по 5-балльной шкале
|Сумма первичных баллов, набранных за выполнение работы
|«2»
|от 0 до 13 включительно
|«3»
|от 14 до 23 включительно
|«4»
|от 24 до31 включительно
|«5»
|от 32 до 37 включительно
Чтобы поступить в специализированные классы среднего образования, нужно успешно пройти вступительные испытания и набрать не менее 29 баллов.
История
|Оценка по 5-балльной шкале
|Сумма первичных баллов, набранных за выполнение работы
|«2»
|от 0 до 10 включительно
|«3»
|от 11 до 20 включительно
|«4»
|от 21 до 29 включительно
|«5»
|от 30 до 37 включительно
Для зачисления в профильные классы среднего общего образования необходимо набрать минимум 26 баллов на вступительных экзаменах.
Литература
|Оценка по 5-балльной шкале
|Сумма первичных баллов, набранных за выполнение работы
|«2»
|от 0 до 15 включительно
|«3»
|от 16 до 24 включительно
|«4»
|от 25 до 32 включительно
|«5»
|от 33 до 40 включительно
Для поступления в профильные классы на программы среднего общего образования необходимо набрать минимум 27 баллов.
Информатика
|Оценка по 5-балльной шкале
|Сумма первичных баллов, набранных за выполнение работы
|«2»
|от 0 до 4 включительно
|«3»
|от 5 до 10 включительно
|«4»
|от 11 до 16 включительно
|«5»
|от 17 до 21 включительно
Для поступления в профильные классы среднего общего образования необходимо набрать минимум 15 баллов.
Иностранный язык
|Оценка по 5-балльной шкале
|Сумма первичных баллов, набранных за выполнение работы
|«2»
|от 0 до 28 включительно
|«3»
|от 29 до 45 включительно
|«4»
|от 46 до 57 включительно
|«5»
|от 58 до 68 включительно
Для поступления в профильные классы и обучения по программам среднего общего образования необходимо набрать не менее 55 баллов.
