«Все дети как дети, а ты…» Какие фразы родителей портят жизнь

Яблоко от яблони недалеко падает. Наши деды и прадеды были мудрыми и хорошо подмечали, что происходит, как в природе, так и с человеком. Однако, с течением времени некоторые знания начали больше мешать жизни, чем помогать. Только с приходом психологии появилась возможность исследовать причины, почему так происходит и как это изменить. Aif.ru расспросил гештальт-терапевта Олесю Шипилову о том, какие слова родителей влияют на детей, почему они говорят именно так и как это может ограничивать человека.

От традиций семьи далеко не уйдёшь

Семья является основной средой, в которой дети получают всё, что им необходимо: забота, общение, питание, эмоциональная привязанность и многое другое. С самого раннего детства до определенного возраста семья — значимый ориентир человека в жизни. От родителей ребенок получает знания о том, как устроен мир. Для того, чтобы ориентироваться, взаимодействовать в мире, понимать некоторые законы бытия. Дети усваивают эти основные правила-«помощники». Родители осознанно и бессознательно транслируют эти принципы и понимание мира исходя из личного опыта, который помог им когда-то решить свои вопросы, выжить, или того, какие жизненные выводы они сделали.

Есть те, кому его опыт дался ценою жизни близкого человека и собственной кровью. Как правило, мало кто задумывается о том, что обстоятельства меняются, время проходит и пора менять старые, когда-то действенные установки на новые.

Многое, сказанное родителями, впитывается, как молоко матери и становится частью психики ребенка, а потом и взрослого человека. Психика ребенка не фильтрует слова и послания, а приспосабливается под обстоятельства, в том числе и обесценивание или запрет, делая это нормой жизни. Все, в чем живет, слышит и видит ребенок становится естественной картиной его мира.

Совет — это исповедь

Однако, те послания, которые нам транслируют родители или другие люди — это «всего лишь» их опыт. Когда они воспринимаются, как истина в последней инстанции без сомнения, взрослый человек может испытывать страдания от того, что игнорирует свои желания и потребности, но живет по чужим заповедям, принятым извне. Обнаружить чужие необработанные алмазы можно по внутреннему дискомфорту или не понимаю «почему я так делаю?», «почему я так думаю?». Иногда человек не признается себе в том, что ему что-то не подходит, потому что он переживает это, как единственный способ бытия. Попробуем рассмотреть, что могло стоять за когда-то сказанными словами родителей, например, «береги то, что имеешь, не заглядывайся на большее, все равно не получится», «работа это тяжелый труд», «не высовывайся», «в нашей семье деньги не водятся».

Ишь, чего захотела! Даже у меня такого нет

От такого восклицания мамы на свое озвученное желание, ребенок испытает чувство вины и стыда, потому что он захотел то, чего нет у его родителей. Но мама, скорее всего сказала это из своих чувств, которые она не может пережить: зависть, разочарование, горевание по поводу того, что у нее что-то желанное не случилось. Она сталкивается с первичной реакцией, не успевает дифференцировать свои чувства и бессознательно достаточно агрессивно реагирует на просьбу ребенка. Возможно это связано с тем, что ей сложно сталкиваться с собственными переживаниями, которые для нее когда-то были болезненными. Женщина сама может продолжать жить по старым правилам, даже не замечая, что время изменилось и то, что нельзя было раньше, можно сейчас.

Сначала выучись, потом выйди замуж, роди и живи как хочешь

Сейчас институт брака меняет свою функцию. Раньше он имел конкретные цели: продолжение рода, обеспечение безопасности для женщины и ребенка. Социальные задачи были важнее личных. Несмотря на то, что происходят перемены, многие пытаются сохранить старые требования к браку и незаметно добавляют новые, например, «а поговорить!» Раньше это не стояло во главе выбора, а для некоторых семей достаточно было того, что муж не пьет, не бьет и зарплату приносит. За такими словами всегда стоит какая-то личная весомая история женщины.

Довольствуйся тем, что есть, а то и этого не будет

Фраза людей послевоенного времени, которые прошли через лишения, голод, дефицит. Люди ценили и берегли то, что имели и не спешили рисковать и пробовать что-то новое из-за страха потерять то, что уже есть. В свое время эта идея помогла многим выжить и прокормить семью, детей. Но несмотря на то, что обстоятельства меняются, взрослое поколение продолжает передавать этот принцип, как незыблемый следующим поколениям, тем самым обрезая им крылья.

Бабушкин рецепт

Послания передаются не только через слова, но и через поступки. Вот пример диалога из практики:

— Мама, почему ты обрезаешь крылья утке, когда запекаешь ее в духовке?

— Не знаю, моя мама так всегда делала.

— Бабушка, почему ты так делала?

— Не знаю. Моя тетя меня так научила.

Когда позвонили тете и спросили у нее, то оказалось, что у нее была маленькая духовка и утка целиком не помещалась. Получается, когда-то давно один человек поступал определенным образом, потому что для него это было жизненно необходимо, а следующие за ним повторяют, не задумываясь о смыслах.

Раньше люди за занавесочкой жили

«Вы сейчас хотите себе каждый по отдельной комнате?! Зачем вам столько?»

Многие из взрослого поколения до сих пор не замечают, что времена меняются, собственный комфорт и самочувствие становится важнее, чем просто родить и ютиться на трех квадратных метрах. Появилась мысль, что можно жить для себя и это уже не роскошь. Вопрос: «ЧТО Я ХОЧУ?» стал насущным в жизни современного человека и сменяет эпоху коллективистских идей. Подчеркивается индивидуальность. Пришла пора пересмотреть не только семейные, но масштабные, тотальные идеи, смыслы и ценности. Теперь, опираясь на свой внутренний опыт, важно обнаружить, определить, переосмыслить найденное, чтобы выработать свои собственные правила и суждения.

Всегда важно проверять и примерять, насколько чужие слова подходят именно вам, тем самым создавая свое мнение и расставляя приоритеты.

Как происходят перемены?

Очень многое зависит от ребенка и его характера: соглашается он с тем, что ему говорят или нет. Иногда дети устраивают бунт, пытаясь противостоять тому, что им не нравится и отстаивают свои желания. Если система сильнее, то изменения привычных выборов и поведения начинается во взрослом возрасте, когда уже молодой человек сепарируется от родителей и может позволить себе жить по-другому. Человек начинает сталкиваться с тем, что люди и обстоятельства постоянно подсвечивают ему детский, привычный, устоявшийся образ поведения, который диссонирует с окружающими событиями. Люди и сама жизнь начинают терапевтировать то, что перестало работать и начало приносить больше вреда, чем пользы.

Подобные послания, как родителей, так и общества могут сильно искажать реальность и причинять вред, как самим себе, так и другим людям. Подобные примеры можно посмотреть в фильмах «Малена», «Олеся», «Анна Каренина», «Жестокий романс», «Общество мертвых поэтов», «Мирный воин». Если вспомнили то, что вам говорили ваши родители или фильмы с подобными примерами, делитесь в комментариях.

Но это еще не всё

Рассмотренные родительские послания относятся к теме, как устроен мир, наша семья, система, в которой мы живем, отношения. Мы не затронули те, которые формируют базовое ощущение ребенка в этом мире и влияют на идентичность: «Кто я такой? Какой я и на что имею право в этом мире?» Например, такие послания, как «ты — свет моих очей», «у тебя все получится», «у тебя руки-крюки», «глаза б мои тебя не видели», «все дети, как дети, а ты ... какой-то» и так далее. Этот ракурс требует отдельного внимания.