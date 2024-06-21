Между миром и семьей. Как помочь ребенку вписаться в детский коллектив

Советы дает семейный психолог Екатерина Хмельницкая.

Норма – посередине

Как полный конформизм, так и аутсайдерство – это своего рода отклонения в поведении. Человек должен обладать способностью и к здоровому конформизму, и к сохранению своей индивидуальности.

Что касается детей, то научить их поддерживать это равновесие призваны родители.

Если семья слишком сильно отгораживается от окружающего мира, предъявляя к ребенку жесткие требования соответствия семейным правилам и за пределами дома, она невольно вынуждает его вести «двойную жизнь». Ребенок еще слишком слаб психологически, чтобы сделать подлинный внутренний выбор в ту или другую сторону: ему остается либо принять семейные установки и утратить необходимую для его развития среду сверстников, либо выкручиваться, меняя маски. Он научается дома быть одним, а в школе другим. Это тяжело, отнимает много сил и мешает ребенку понять, кто он на самом деле, что очень вредно для развития его личности.

Менее склонный к конформизму ребенок может стать аутсайдером, мизантропом или приверженцем сектантской позиции, противопоставляя себя миру либо в одиночку, либо в качестве члена какой-то особой группы. Это тоже мало помогает жить. Когда взрослые, наоборот, призывают всецело соответствовать требованиям социума, ребенок лишается родительской поддержки и признания своей индивидуальности. Если же семья не предлагает ребенку никаких ценностей, с возрастом у него появляется риск бездумного «растворения» в той среде, в которую он попадет. Как бы то ни было, проблемы возникают тогда, когда родители «перегибают палку», уклоняясь в ту или иную сторону от необходимого равновесия.

Лучшая позиция – открытость

Чтобы иметь возможность поддерживать отношения с одноклассниками или одногруппниками в детском саду, ребенку желательно быть в курсе того, чем интересуются его сверстники. Он не обязан все это любить, но важно, чтобы он умел поддержать разговор на соответствующую тему – нравится нам это или нет, но у детей большая часть разговоров строится вокруг популярных увлечений, и те, кто «не в теме», быстро выпадают из общения. Особенно важна эта включенность при вхождении ребенка в новый коллектив, например, при переходе в другую школу.

Хороший способ войти в контакт с незнакомыми детьми – это принести в класс популярную игрушку и поговорить с другими о том, что всем интересно. Ребенок, лишенный такой возможности, оказывается в трудном положении.

Обязательно разговаривайте с ребенком о том, чем интересуются дети вокруг него. Не препятствуйте тому, чтобы он знакомился с теми мультиками и играми, которыми увлекаются его сверстники, даже если вам все это не нравится. Действительно, многое из того, что предлагает современная детская субкультура, может противоречить нашим представлениям о прекрасном, и это нормально. Но важно понимать, что ничто из этого не несет угрозы, если родители успели привить сыну или дочери хороший вкус. Можно посмотреть такой мультик или игру вместе с ребенком, а потом обсудить – он и сам может оказаться не в восторге от увиденного. Если ребенок не приемлет популярных увлечений, это часто радует родителей. Однако не стоит поддерживать в нем снобистско-негативное отношение к чужим предпочтениям. Лучше приучать его к терпимости, объясняя, что «на вкус и цвет товарищей нет», а резкие суждения обижают других людей.

Особые случаи

Бывает так, что семья живет настолько обособленной жизнью, что не может войти в согласие с обычным социумом. В таком случае родителям следует позаботиться о создании альтернативного социального окружения для ребенка: например, подобрать подходящую школу, где он окажется в дружественной среде единомышленников. В случае домашнего обучения необходимо организовать посещение кружков или секций, отвечающих принципам, интересам и вкусам семьи. Обязательно нужно найти какую-то социальную нишу, чтобы ребенок не чувствовал себя в изоляции. Эта задача легко решается в семьях актеров, где вся жизнь детей так или иначе проходит в актерской среде: это совершенно особый мир, но его достаточно, чтобы сделать жизнь разнообразной и насыщенной.

Бывают и дети особого склада, которым трудно вписаться в какой бы то ни было коллектив. Из-за особенностей нервной системы или характера, из-за проблем в семье, забирающих всю энергию ребенка, так что просто не остается сил на социальные контакты. Во всех этих случаях необходима усиленная поддержка со стороны близких взрослых и особенно важна благоприятная атмосфера дома. Если есть проблемы, с которыми не получается справиться самостоятельно, имеет смысл обратиться за помощью к психологу.