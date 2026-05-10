Как помочь детям определиться с будущей профессией

Учитывать личные интересы
Работа должна приносить человеку не только средства к существованию, но и удовольствие, а потому первый и очевидный критерий в выборе профессии – предпочтения самого ребенка.
К счастью, в наши дни большинству взрослых все же хватает душевных сил на то, чтобы позволить сыну или дочке идти своим путем. Вот только как быть, если старшеклассник сам не знает, куда ему двигаться?
Это абсолютно естественная ситуация: в 15–16 лет очень сложно понять, какой работе ты хотел бы посвятить свою жизнь (даже взрослым не всегда это удается). Чтобы помочь ребенку, родители могут попробовать вместе с ним наметить хотя бы основные векторы движения, обсуждая, чем и как ему нравится/не нравится заниматься на уроках и вне школы.
Даже если в ответ взрослые получат: «Я люблю только смотреть видосики», можно расспросить, какие именно ролики вызывают интерес. Не исключено, что родители будут приятно удивлены – например, узнав, что дочь предпочитает видео о том, как ухаживают за животными.
Ориентироваться на способности
«Хочу» – бесспорно важное, но не единственное условие в выборе будущей специальности. Второй обязательный компонент – «могу». Способности человека и требования профессии в идеале должны совпадать. Гуманитарий, который собирается на физмат за компанию с другом, вряд ли будет там на своем месте, даже если поступит.
Перед родителями встает непростая задача – не задевая самолюбие подростка, деликатно указать ему на те сферы, где он объективно успешен: «Ты отлично пишешь сочинения, а математика дается тебе тяжело. Представь, как ты будешь заниматься этим всю жизнь?»
В случае со школьниками важно помнить, что для учебы и работы порой требуются совершенно разные качества. Например, усидчивость и способность запоминать большие объемы информации (залог хороших оценок) могут оказаться не столь ценны для сотрудника, от которого требуется креативность и умение принимать решения. А потому помимо школьной успеваемости стоит присмотреться и к особенностям личности ребенка. Легко ли он сближается с людьми, насколько быстро мыслит, ценит ли правила – все это может быть значимо для будущей карьеры.
Разделять профессию и образование
Это разные вещи, и взрослые знают это наверняка, ведь добрая половина из них работает совсем не по дипломной специальности. Существует масса востребованных профессий (от SMM-специалистов до бренд-менеджеров), которым не учат в вузах и ссузах – только на практике либо на курсах. И даже если молодой человек устроится по профилю, ему придется многому научиться с нуля.
Подросткам и их родителям важно понимать, что именно они выбирают: профессию как набор прикладных навыков или образование как совокупность знаний и умение учиться. От этого будет зависеть, в какое учебное заведение пойдет выпускник; а возможно, он поймет, что ему вообще нет смысла тратить годы на учебу вместо того, чтобы пройти краткосрочные курсы и сразу работать по специальности.
Если старшеклассник никак не может определиться с планами на будущее, есть смысл получить некое базовое образование, которое позволит ему двигаться в разных направлениях, научит его добывать знания и самостоятельно выстраивать работу (то, чему почти не учат в средней школе, но хорошо обучают в высшей).
Изучать профессии
Чтобы сделать осознанный выбор, полезно познакомиться с будущей профессией и вузом: походить на дни открытых дверей и на экскурсии (они проводятся не только в учебных заведениях, но и в крупных компаниях), посмотреть тематические видео в интернете, пообщаться со студентами-старшекурсниками или взрослыми специалистами. Все это не только поможет ребенку принять решение, но и послужит отличной мотивацией, чтобы активнее готовиться к поступлению.
Еще один вариант – обращаться за помощью к профконсультантам. С помощью тестирования они помогут выявить способности, наиболее развитые у подростка, а затем – определиться с направлением будущей работы, разобраться в актуальных профессиях и подобрать учебное заведение.
Пробовать разное
Как родителям помочь сыну или дочке найти дело по душе? Предоставить свободу в выборе занятий, разрешая «перебирать» и отказываться от того, что не приносит удовольствия. Детство – как раз тот период, когда это можно себе позволить. Такой подход не только не лишит ребенка целеустремленности (чего опасаются многие взрослые), а как раз и поможет ему обнаружить свою цель.
Еще один важный момент – не высмеивать и не критиковать увлечения ребенка. Даже если его посещают немыслимые, по мнению родителей, идеи стать грумером или бариста, стоит хотя бы попробовать всерьез присмотреться к ним, не отвергая с ходу. Иногда человек, ставший отличным специалистом в какой-то области (пусть непрестижной и малоденежной на первый взгляд), может достичь в ней признания и хороших заработков, даже если никому больше это не удастся.
Не бояться перемен
Сегодня невозможно предсказать, какие специальности будут востребованы через 5 лет, когда нынешние одиннадцатиклассники окончат вузы. В меняющемся мире все больше ценится гибкость и умение быстро осваивать незнакомые навыки. Страх выбрать «не ту» профессию больше не имеет под собой оснований, учитывая, что в наши дни появилась масса возможностей получить новую специальность в любом возрасте и в короткие сроки.
Представления о будущем неизбежно меняются и у любого подростка: то он собирается стать блогером, то артистом, то дизайнером. Не всегда такие перемены во взглядах радуют родителей, но важно в любом случае оставаться на стороне ребенка, принимая его право следовать своей дорогой.
Свежие комментарии