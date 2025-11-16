РЕБЁНОК.РУ
Почему мы чихаем: объяснение для детей и советы родителям

Ребёнок чихает — громко, неожиданно и смешно. И сразу спрашивает: «Почему я чихаю? Зачем?» На самом деле чихание — это не просто случайный звук, а важная реакция организма, которая помогает нам защищаться от пыли, микробов и других раздражающих частиц.
Журналист, филолог
freepik
Источник: freepik

Почему мы чихаем

В носу у человека есть крошечные волоски и чувствительные клетки.

Они постоянно проверяют воздух, который мы вдыхаем. Если туда попадает пыль, перхоть, дым, пыльца или микробы — слизистая раздражается.

Мозг получает сигнал: «Опасность, нужно очистить нос!» и запускает рефлекс чихания.

Мы делаем глубокий вдох, грудная клетка сжимается, воздух вырывается наружу с огромной скоростью — иногда до 150 километров в час! Вместе с ним вылетают пылинки и микробы.

Так организм очищает дыхательные пути и защищает нас от болезней.

Что может вызывать чихание

  • Пыль и грязь. Например, если убрать под кроватью или открыть старую книжку.
  • Резкие запахи. Парфюм, табачный дым, бытовая химия.
  • Пыльца растений. Весной и летом — у тех, кто склонен к аллергии.
  • Солнечный свет. Некоторые люди чихают, когда выходят на яркий свет — это особенность нервной системы.
  • Простуда. Когда вирусы раздражают слизистую, организм пытается их «вытолкнуть» чиханием.

Почему нельзя сдерживать чихание

Иногда дети (и взрослые) пытаются «удержать» чих — зажимают рот и нос. Делать этого не стоит: давление в голове и груди резко повышается, и это вредно. Лучше просто прикрыть рот и нос салфеткой или сгибом локтя, чтобы не разбрызгать микробы.

Маленький опыт для ребёнка

Пусть ребёнок понюхает перец или подушку с пылью (осторожно, не близко!

). Вероятно, начнёт щекотать в носу — это и есть начало рефлекса. Так ребёнок наглядно увидит, что чихание — не случайность, а реакция организма на раздражитель.

Советы родителям

  • Объясняйте просто: «Мы чихаем, чтобы очистить нос от пыли и микробов».
  • Используйте сравнение: «Чих — это как мини-ураган в носу, который выметает всё лишнее».
  • Подстраивайте объяснение под возраст. Малышу хватит: «нос щекочет — значит, выгоняет пыль». Для школьников можно рассказать про рефлекс и скорость воздуха.
  • Учите правилам гигиены: чихать нужно в салфетку или локоть, а потом мыть руки.
  • Обратите внимание: если ребёнок чихает часто, стоит проверить, нет ли аллергии.

Чихание — пример того, как наш организм сам заботится о себе. Это не каприз и не случайность, а умный защитный механизм. Когда ребёнок понимает, что даже «чих» — часть работы его тела, он учится воспринимать организм как систему, которая помогает ему быть здоровым.

