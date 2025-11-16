Почему мы чихаем: объяснение для детей и советы родителям

Чихание — пример того, как наш организм сам заботится о себе. Это не каприз и не случайность, а умный защитный механизм. Когда ребёнок понимает, что даже «чих» — часть работы его тела, он учится воспринимать организм как систему, которая помогает ему быть здоровым.