Педиатр Алексей Бессмертный: «Садовский ребенок может болеть 15 раз в год — и это нормально»

В современной медицине такого диагноза официально не существует, понятие «часто болеющий ребенок» было принято в СССР. Я бы таких пациентов не называл отдельным термином, но просто был бы более насторожен в отношении них. К условно этой категории можно отнести детей, которые не просто часто болеют, но которые при этом почти всегда болеют с бактериальными осложнениями. Родителям стоит насторожиться, если каждая простуда у ребенка заканчивается отитом, бронхитом или воспалением легких. В таком случае лучше взять паузу и на месяц-другой отказаться от сада.