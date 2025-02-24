Дети и ТВ: мнения специалистов и мамы

3. Увлеченные компьютерными, телефонными гаджетами и телевизором тоже опасно, но – не в первую очередь. Винить одни только экраны в том, что ребенок теряет зрение нельзя. Но и правил «общения» с ним никто не отменял. Так, детям младше 5 лет разрешать смотреть телевизор всего 20 минут в день, а находиться за компьютером – не более 15. С ридером с эффектом электронных чернил можно заниматься, как и с обычным учебником, не больше 40 минут с перерывом на 10-15 минут.