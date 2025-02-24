Дети и ТВ: мнения специалистов и мамы

Офтальмолог: дети теряют диоптрии не из-за телевизора
Многие папы и мамы убеждены, что просмотр телевизора является главной и единственной причиной близорукости у детей. Но факты говорят о другом, считает детский хирург-офтальмолог, доктор мед. наук, академик АМТН РФ, руководитель детских глазных клиник «Ясный Взор» Игорь Азнаурян.
Так, в дошкольном возрасте чаще всего теряют диоптрии дети близоруких родителей и тех, кто слишком много внимания уделял интеллектуальному развитию малыша. Родители начинают активно готовить своих детей к школе уже с двух-трех лет, не задумываются о побочных результатах такой деятельности.
Любая зрительная работа требует большего напряжения глаз. Рисование, обучение грамоте и даже сбор пазла не так безопасны, как принято считать. Ведь все это связано с напряжением зрения, к которому глаза детей еще не готовы.
Правила безопасности для детских глаз
1. Следите, чтобы расстояние до книги, тетради, альбома для рисования составляло не меньше 35 см. Рабочее место надо хорошо осветить. Стул должен помогать ребенку правильно держать осанку. Искривление позвоночника, как правило, сопутствует развитию близорукости.
2. Планшетом, как и книгой, лучше пользоваться, разместив гаджет на подставке. Это позволит сохранить неизменным расстояние между изображением и глазами ребенка.
3. Увлеченные компьютерными, телефонными гаджетами и телевизором тоже опасно, но – не в первую очередь. Винить одни только экраны в том, что ребенок теряет зрение нельзя. Но и правил «общения» с ним никто не отменял. Так, детям младше 5 лет разрешать смотреть телевизор всего 20 минут в день, а находиться за компьютером – не более 15. С ридером с эффектом электронных чернил можно заниматься, как и с обычным учебником, не больше 40 минут с перерывом на 10-15 минут.
4. И главное, надо чередовать игры и пребывание на свежем воздухе с пассивным времяпрепровождением. Спланируйте режим дня ребенка таким образом, чтобы после зрительной нагрузки он получал физическую.
Психолог: важно, что именно смотрит ребенок
К разговору о вреде телевизора для детей всегда подключают окулистов, иногда забывая, что содержание трансляции тоже имеет значение, напомнила клинический психолог Центра психосоматической медицины и психотерапии «Алвиан» Анна Серебряная.
Увиденное на экране ребенок воспринимает по-своему. До 4-5 лет дети почти не различают, где фантазия, а где – реальная жизнь. И по этой причине воспринимают все, что видят по телевизору как неоспоримый факт. Более того, в раннем возрасте дети учатся вести себя определенным образом на основании поведения взрослых, которых видят и в реальной жизни, и на экране.
Если ребенок регулярно видит по телевизору сцены агрессии или жестокости, вероятность того, что он начнет задирать сверстников, плохо относиться к домашним животным или агрессивно реагировать на замечания взрослых, увеличивается.
Кроме того, у детей происходит процесс снижения чувствительности или уровня эмоционального реагирования на определенные раздражители. И если они часто видят по телевизору жестокость и агрессию, то быстро к ним привыкают и уже воспринимает как норму.
Во многих телепередачах (особенно в рекламе) пропагандируются различные стандарты, в том числе и опасные для здоровья – например, нереалистичные эталоны красоты. Сидя перед экраном, малыш не научится владеть своим телом, не освоит стратегии общения со сверстниками, ведь для этого необходим собственный опыт, а не примеры из жизни телегероев.
Мама: от мужа и бабушки дочка могла убежать, от телевизора — никогда!
Двадцать лет назад, когда моей дочери Маше исполнилось года два, я частенько минут на 20-30 сажала ее перед экраном, а сама бежала на кухню, признается журналист, редактор и мама взрослой дочери Людмила Привизенцева.
Чувствовала я себя при этом ужасно – бремя вины давило, но другого выхода не находилось. Телевизор выручал даже надежнее, чем муж или бабушка с дедушкой. От них дочь могла в любой момент убежать ко мне, бросив игру, рисование, конструктор. А от телевизора – никогда. Он работал безотказно. И спасибо ему за это.
Из плюсов – смотрел мой ребенок советские мультики. А теперь о плохом: на осмотрах у офтальмолога меня честно предупреждали, что у ребенка маленький плюсовой запас. А значит, дочь находится в группе риска по близорукости. И поэтому ей ни в коем случае нельзя смотреть телевизор до 3 лет, да и по прошествии этого рубежа только по десять минут в день.
А вот близорукость как реальный диагноз проявилась у Маши в 19 лет. На втором курсе резко возросла нагрузка на глаза, пришлось много читать с экрана. Это должно было случиться, ведь и мы с отцом, и бабушки с дедушками у дочери близорукие. А вот у меня самой зрение упало в 5-м классе. И тоже не из-за телевизора. Из-за книг. В 11 лет я начала читать Дюма. Книги были изданы для взрослых, то есть напечатаны мелким шрифтом. Он-то и сыграл роковую роль.
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