Что такое «периоды округления» у детей и чем они опасны

Каждый родитель замечает, что дети растут и развиваются неравномерно — фазы активного вытяжения сменяются этапами так называемого округления. В такие периоды ребенок прибавляет в весе активнее, чем растет в высоту.
Первый этап округления приходится на возраст от 1 года до 4 лет.
В это время не только закладываются основы пищевого поведения, но и формируются метаболические пути, по которым будет идти жировой обмен.
Если в этот период закрепится неправильный рацион или привычка переедать, во взрослом возрасте человеку будет гораздо труднее контролировать вес, даже при попытках похудеть.
Особенность этого периода еще и в том, что родители часто не замечают проблемы, не воспринимая упитанность малыша как отклонение. Однако научные данные подтверждают, что переедание в 1−4 года напрямую повышает риск ожирения в школьном возрасте. Чтобы этого избежать, рацион ребенка должен быть разнообразным и сбалансированным по белкам, клетчатке и микроэлементам, а количество калорий — строго соответствовать его энергозатратам.
Второй уязвимый период наступает перед пубертатом, в 8−10 лет. Это время гормональной перестройки, которая сама по себе усиливает склонность организма к отложению жира, особенно в районе живота.
