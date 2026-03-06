Что такое «периоды округления» у детей и чем они опасны

Каждый родитель замечает, что дети растут и развиваются неравномерно — фазы активного вытяжения сменяются этапами так называемого округления. В такие периоды ребенок прибавляет в весе активнее, чем растет в высоту.

Врач-педиатр, детский эндокринолог «СМ-Клиника», к.м.н. Анастасия Синицына рассказала Детям Mail, почему в это время особенно важно следить за весом ребенка.