Что такое «периоды округления» у детей и чем они опасны

И как уберечь ребенка от ожирения в будущем.

Редактор, мама двух девочек
ребенок ест
Источник: freepik.com

Каждый родитель замечает, что дети растут и развиваются неравномерно — фазы активного вытяжения сменяются этапами так называемого округления. В такие периоды ребенок прибавляет в весе активнее, чем растет в высоту.

Врач-педиатр, детский эндокринолог «СМ-Клиника», к.м.н. Анастасия Синицына рассказала Детям Mail, почему в это время особенно важно следить за весом ребенка.

Первый этап округления приходится на возраст от 1 года до 4 лет.

В это время не только закладываются основы пищевого поведения, но и формируются метаболические пути, по которым будет идти жировой обмен.

Если в этот период закрепится неправильный рацион или привычка переедать, во взрослом возрасте человеку будет гораздо труднее контролировать вес, даже при попытках похудеть.

Особенность этого периода еще и в том, что родители часто не замечают проблемы, не воспринимая упитанность малыша как отклонение. Однако научные данные подтверждают, что переедание в 1−4 года напрямую повышает риск ожирения в школьном возрасте. Чтобы этого избежать, рацион ребенка должен быть разнообразным и сбалансированным по белкам, клетчатке и микроэлементам, а количество калорий — строго соответствовать его энергозатратам.

Второй уязвимый период наступает перед пубертатом, в 8−10 лет. Это время гормональной перестройки, которая сама по себе усиливает склонность организма к отложению жира, особенно в районе живота.

Здесь важно следить за тем, что ест ребенок: ограничить лишний сахар, колу и вредные перекусы.
И конечно, следить, чтобы он не сидел на месте.
Если в этом возрасте ребенок занимается спортом, шансов избежать лишнего веса в подростковом возрасте у него гораздо больше.
