Ингредиенты
Тыква - 250 г
Кукурузная мука - 200 г
Яйца - 3 шт.
Сметана - 3 ст.л.
Сахар - 50 г
Ванилин - 2 г
Разрыхлитель - 1 ч.
Растительное масло - для жарки
- 178 кКал
- 30 мин.
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Для приготовления тыквенных вафель в вафельнице нам потребуются продукты из списка ингредиентов.
Соединяем яйца, сахар и ванилин. Слегка взбиваем венчиком.
Кладём сметану и снова перемешиваем.
Всыпаем кукурузную муку и разрыхлитель, размешиваем венчиком тесто.
Теперь очередь тыквы. Трём тыкву на тёрке, кладём её в тесто и снова размешиваем тесто, только уже лопаткой (так удобнее).
Разогреваем вафельницу и начинаем жарить. Когда вафельница нагреется, смазываем ее растительным маслом или жиром (чем больше нравится) и кладём тесто.
Закрываем вафельницу и ждём, пока вафли пожарятся. Время приготовления зависит от вашей конкретной вафельницы. У меня на это уходит 3-5 минут, в зависимости от желаемой степени зажаристости. Так жарим тыквенные вафли в вафельнице, пока не закончится тесто.
Вкуснейшие румяные вафли готовы - угощайтесь!
Приятного аппетита!
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