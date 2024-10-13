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Тыквенные вафли в вафельнице

Нынче глютен - не в тренде, от него всякие недомогания случаются и настроение портится. Поэтому рекомендую попробовать приготовить безглютеновые вафли - чтобы и вкусно было, и полезно. Начнём?

Ингредиенты

Тыква - 250 г

Кукурузная мука - 200 г

Яйца - 3 шт.

Сметана - 3 ст.л.

Сахар - 50 г

Ванилин - 2 г

Разрыхлитель - 1 ч.

л.

Растительное масло - для жарки

  • 178 кКал
  • 30 мин.

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Для приготовления тыквенных вафель в вафельнице нам потребуются продукты из списка ингредиентов.

 

Фото 1

 

 

Соединяем яйца, сахар и ванилин. Слегка взбиваем венчиком.

 

Фото 2

 

 

Кладём сметану и снова перемешиваем.

 

Фото 3

 

 

Всыпаем кукурузную муку и разрыхлитель, размешиваем венчиком тесто.

 

Фото 4

 

 

Теперь очередь тыквы. Трём тыкву на тёрке, кладём её в тесто и снова размешиваем тесто, только уже лопаткой (так удобнее).

 

Фото 5

 

 

Разогреваем вафельницу и начинаем жарить. Когда вафельница нагреется, смазываем ее растительным маслом или жиром (чем больше нравится) и кладём тесто.

 

Фото 6

 

 

Закрываем вафельницу и ждём, пока вафли пожарятся. Время приготовления зависит от вашей конкретной вафельницы. У меня на это уходит 3-5 минут, в зависимости от желаемой степени зажаристости. Так жарим тыквенные вафли в вафельнице, пока не закончится тесто.

 

Фото 7

 

 

Вкуснейшие румяные вафли готовы - угощайтесь!

 

Фото 8

 

 

Приятного аппетита!

 

Тыквенные вафли в вафельнице, рецепт с фото
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