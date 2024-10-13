Для приготовления тыквенных вафель в вафельнице нам потребуются продукты из списка ингредиентов.

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Соединяем яйца, сахар и ванилин. Слегка взбиваем венчиком.

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Кладём сметану и снова перемешиваем.

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Всыпаем кукурузную муку и разрыхлитель, размешиваем венчиком тесто.

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Теперь очередь тыквы. Трём тыкву на тёрке, кладём её в тесто и снова размешиваем тесто, только уже лопаткой (так удобнее).

Фото 5

Разогреваем вафельницу и начинаем жарить. Когда вафельница нагреется, смазываем ее растительным маслом или жиром (чем больше нравится) и кладём тесто.

Фото 6

Закрываем вафельницу и ждём, пока вафли пожарятся. Время приготовления зависит от вашей конкретной вафельницы. У меня на это уходит 3-5 минут, в зависимости от желаемой степени зажаристости. Так жарим тыквенные вафли в вафельнице, пока не закончится тесто.

Фото 7

Вкуснейшие румяные вафли готовы - угощайтесь!

Фото 8

Приятного аппетита!