Ватрушка из слоеного теста с малиной

Нежные, воздушные и очень вкусные! Приготовить их совсем несложно.

Ингредиенты

Слоеное тесто (бездрожжевое) - 250 г

Сахар - 2 ст.л.

Яйцо - 1 шт.

Малина - 60 г

  • 303 кКал
  • 35 мин.
  • Б: 5.53
  • Ж: 14.47
  • У: 37.28

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Соберите по списку все необходимые ингредиенты для приготовления ватрушек из слоеного теста с малиной.

 

Фото 1

 

 

Слоеное тесто заранее разморозьте, чтобы оно стало мягким. Выложите его на поверхность и раскатайте скалкой до толщины примерно 5 мм.

 

Фото 2

 

 

Разрежьте тесто на одинаковые квадраты, где-то 7х7 мм.

 

Фото 3

 

 

Возьмите один квадрат, загните один угол заготовки, не доходя до края 1 см. Сделайте надрезы по маленькому треугольнику, не дорезая до края.

 

Фото 4

 

 

Разогните угол заготовки обратно и загните так же противоположный, уже прорезанный угол. Сделайте надрезы.

 

Фото 5

 

 

Переложите вторую образовавшуюся полоску к другому краю.

 

Фото 6

 

 

Выложите заготовки на пергамент. В центр каждой положите 3-4 ягоды малины и посыпьте сахаром.

 

Фото 7

 

 

Взбейте яйцо.

 

Фото 8

 

 

Кисточкой смажьте края каждой слойки. Поставьте ватрушки из слоеного теста с малиной в разогретую до 200 градусов духовку на 15-20 минут.

 

Фото 9

 

 

Перед подачей по желанию можете посыпать сахарной пудрой.

 

Приятного аппетита!

 

Фото 10

 

 

 

Фото 11

 

 

 

Фото 12

 

 

Ватрушка из слоеного теста с малиной
