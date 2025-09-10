Ватрушка из слоеного теста с малиной

Соберите по списку все необходимые ингредиенты для приготовления ватрушек из слоеного теста с малиной.

Фото 1

Слоеное тесто заранее разморозьте, чтобы оно стало мягким. Выложите его на поверхность и раскатайте скалкой до толщины примерно 5 мм.

Фото 2

Разрежьте тесто на одинаковые квадраты, где-то 7х7 мм.

Фото 3

Возьмите один квадрат, загните один угол заготовки, не доходя до края 1 см. Сделайте надрезы по маленькому треугольнику, не дорезая до края.

Фото 4

Разогните угол заготовки обратно и загните так же противоположный, уже прорезанный угол. Сделайте надрезы.

Фото 5

Переложите вторую образовавшуюся полоску к другому краю.

Фото 6

Выложите заготовки на пергамент. В центр каждой положите 3-4 ягоды малины и посыпьте сахаром.

Фото 7

Взбейте яйцо.

Фото 8

Кисточкой смажьте края каждой слойки. Поставьте ватрушки из слоеного теста с малиной в разогретую до 200 градусов духовку на 15-20 минут.

Фото 9

Перед подачей по желанию можете посыпать сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

Фото 10

Фото 11