Ватрушка из слоеного теста с малиной

Ингредиенты
Слоеное тесто (бездрожжевое) - 250 г
Сахар - 2 ст.л.
Яйцо - 1 шт.
Малина - 60 г
- 303 кКал
- 35 мин.
- Б: 5.53
- Ж: 14.47
- У: 37.28
Процесс приготовления
Соберите по списку все необходимые ингредиенты для приготовления ватрушек из слоеного теста с малиной.
Слоеное тесто заранее разморозьте, чтобы оно стало мягким. Выложите его на поверхность и раскатайте скалкой до толщины примерно 5 мм.
Разрежьте тесто на одинаковые квадраты, где-то 7х7 мм.
Возьмите один квадрат, загните один угол заготовки, не доходя до края 1 см. Сделайте надрезы по маленькому треугольнику, не дорезая до края.
Разогните угол заготовки обратно и загните так же противоположный, уже прорезанный угол. Сделайте надрезы.
Переложите вторую образовавшуюся полоску к другому краю.
Выложите заготовки на пергамент. В центр каждой положите 3-4 ягоды малины и посыпьте сахаром.
Взбейте яйцо.
Кисточкой смажьте края каждой слойки. Поставьте ватрушки из слоеного теста с малиной в разогретую до 200 градусов духовку на 15-20 минут.
Перед подачей по желанию можете посыпать сахарной пудрой.
Приятного аппетита!
