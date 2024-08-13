Родителям рассказали, когда стоит бить тревогу из-за неуспеваемости ребенка в школе

«Повторяющиеся низкие результаты по предметам — одна-две тройки или двойки могут еще ничего не значить, но когда средний балл по предмету или предметам начинает ползти вниз, нужно вмешаться. Тревожная обратная связь от учителя — внимательно относитесь к тому, что вам говорят или пишут учителя. Ввиду серьезной нагрузки они не станут просто так тратить время, чтобы беспокоить вас. Отсутствие интереса к учебе — если ребенок чувствует, что в школе небезопасно (в том числе и в плане оценивания), то он будет разными способами избегать соприкосновения с угрозой — вплоть до отказа брать в руки учебник или ходить в школу. Ребенок молчит — у него повышенная тревожность, а на ваши просьбы рассказать, в чем дело, он либо отвечает “нормально”, либо огрызается», — объяснил он.