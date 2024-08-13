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Родителям рассказали, когда стоит бить тревогу из-за неуспеваемости ребенка в школе

Нет ни одного ребенка, который хотел бы плохо учиться.
Школьник на уроке

Если ребенок успевает в школе: все работы сдает вовремя, планирует свою деятельность, получает удовольствие от того, чем занимается — академически он успешен. Но как распознать неуспеваемость и что делать в этом случае, «Газете.Ru» рассказал академический директор школы «Новый взгляд» Александр Кузьмин.

По словам эксперта, для начала необходимо определить признаки академической неуспешности.

«Повторяющиеся низкие результаты по предметам — одна-две тройки или двойки могут еще ничего не значить, но когда средний балл по предмету или предметам начинает ползти вниз, нужно вмешаться. Тревожная обратная связь от учителя — внимательно относитесь к тому, что вам говорят или пишут учителя. Ввиду серьезной нагрузки они не станут просто так тратить время, чтобы беспокоить вас. Отсутствие интереса к учебе — если ребенок чувствует, что в школе небезопасно (в том числе и в плане оценивания), то он будет разными способами избегать соприкосновения с угрозой — вплоть до отказа брать в руки учебник или ходить в школу. Ребенок молчит — у него повышенная тревожность, а на ваши просьбы рассказать, в чем дело, он либо отвечает “нормально”, либо огрызается», — объяснил он.

Попытайтесь найти причину и работайте с ней. Их может быть масса: непонятная тема, трудности во взаимоотношениях с учителем, одноклассниками, друзьями, логопедические проблемы, плохое самочувствие, разлад в семье, влюбленность, наконец.

«Не драматизируйте. Дети все очень чутко воспринимают, и ваша тревожность обязательно им передастся. Встаньте в позицию заботы, спросите: “Чем я могу тебе помочь?”» — рекомендовал эксперт.

Также помогите ребенку преодолеть трудности, разобраться со сложной темой. Если надо — помогите разобраться с домашним заданием, но ни в коем случае не делайте его за ребенка.

«Следите за режимом дня ребенка. Вполне возможно, что неуспеваемость вызвана недосыпом или чрезмерным увлечением гаджетами. Общайтесь с учителями, попробуйте выяснить, как чувствует себя ребенок в школе. Ваша озабоченность не пройдет незамеченной со стороны учителя, и есть больше шансов, что учителя будут более внимательны к вашему чаду», — подчеркнул специалист.

Если академическая сфера стала временно зоной неуспеха, попробуйте вместе с ребенком найти область, в которой он мог бы быть успешным, чтобы компенсировать провал в академе. Это может быть футбол, игра на гитаре, рисование, робототехника — что угодно, резюмировал Кузьмин.

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