Неловко спросить: 5 вопросов, которые стесняются задавать мамы мальчиков

Покраснение крайней плоти у малышей, только перешедших с подгузников на обычное белье, чаще всего возникает из-за остатков мочи на коже (раньше они впитывались в подгузник, а сейчасс ребенок еще не научился правильно стряхивать капельки). В такой ситуации достаточно после каждого мочеиспускания аккуратно промокать область салфеткой и наносить детский крем. Но если к покраснению добавляется отек, боль или выделения — это может указывать на баланопостит, требующий осмотра врача.