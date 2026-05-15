РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕБЁНОК.РУ

1 237 подписчиков

Свежие комментарии

  • Мария Науменкова
    а  нам педиатр запретил принимать доксициклин, просто мы уже года 3 подряд с дачи ездим к нему с клещом... нам сказал...Ребенка укусил кл...
  • Виктор Попов
    Уважаемые Россияне!  Поломать НОРМАЛЬНО Работающий Механизм - ЛЕГКО!!!  С Этим Справится и ДУРАК!!!  А НАЛАДИТЬ(!) Ег...Педагоги Полысаев...
  • Виктор Попов
    Уважаемые Комментаторы!  Помните Выражение, "Войну Выиграл Школьный Учитель!"?  В Какие Времена и Где Можно Было Виде...Школа и ложный гу...

Неловко спросить: 5 вопросов, которые стесняются задавать мамы мальчиков

Разбираемся вместе с врачом.

Редактор, мама двух девочек
ребенок
Источник: Unsplash

Эта деликатная тема редко обсуждается открыто, но знать о ней важно каждому родителю. Изменения в половых органах мальчика могут вызывать тревогу, если не понимать, что является нормой, а что требует внимания врача.

Хирург-уролог клиники DocDeti & DocMed Ирина Старостина объяснила Детям Mail, на какие моменты стоит обратить внимание, а какие — просто этапы взросления.

Эрекция у малышей — это нормально?

Да, это абсолютно естественно. У мальчиков любого возраста, включая грудничков, может возникать эрекция — при наполнении мочевого пузыря, во время сна или даже просто так. Если это не причиняет дискомфорта и быстро проходит, волноваться не о чем.

Покраснение крайней плоти: как помочь?

Покраснение крайней плоти у малышей, только перешедших с подгузников на обычное белье, чаще всего возникает из-за остатков мочи на коже (раньше они впитывались в подгузник, а сейчасс ребенок еще не научился правильно стряхивать капельки). В такой ситуации достаточно после каждого мочеиспускания аккуратно промокать область салфеткой и наносить детский крем. Но если к покраснению добавляется отек, боль или выделения — это может указывать на баланопостит, требующий осмотра врача.

Белые «шарики» под кожей и в области головки — что это?

Это смегма — естественная смазка, которая защищает нежную кожу. Она не опасна и не требует никаких действий — со временем исчезнет сама.

Почему краснеет середина головки?

Покраснение в центре головки у мальчиков 3-5 лет — естественное явление, связанное с постепенным открытием головки и натяжением уздечки. При этом процессе уздечка слегка выворачивает наружное отверстие мочеиспускательного канала, обнажая его естественную красноватую слизистую. Если покраснение не сопровождается дискомфортом или болезненными ощущениями, специального лечения не требуется — достаточно просто наблюдать за состоянием.

Когда нужно к врачу?

Срочная консультация специалиста необходима, если вы заметили:

  • Сильную боль, выраженный отек, гнойные или кровянистые выделения.

  • Длительную эрекцию (более 2-3 часов), которая вызывает резкий дискомфорт или мешает мочеиспусканию.

  • Повышение температуры в сочетании с любыми изменениями в половых органах.

В остальных ситуациях сохраняйте спокойствие, соблюдайте обычную гигиену и наблюдайте за состоянием малыша. Но помните: если что-то вызывает у вас беспокойство, даже без явных тревожных симптомов, всегда лучше перестраховаться и показать ребенка доктору.

Ссылка на первоисточник
здоровье ребенка
наверх