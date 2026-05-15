Неловко спросить: 5 вопросов, которые стесняются задавать мамы мальчиков

Хирург-уролог клиники DocDeti & DocMed Ирина Старостина объяснила Детям Mail, на какие моменты стоит обратить внимание, а какие — просто этапы взросления.
Эрекция у малышей — это нормально?
Да, это абсолютно естественно. У мальчиков любого возраста, включая грудничков, может возникать эрекция — при наполнении мочевого пузыря, во время сна или даже просто так. Если это не причиняет дискомфорта и быстро проходит, волноваться не о чем.
Покраснение крайней плоти: как помочь?
Покраснение крайней плоти у малышей, только перешедших с подгузников на обычное белье, чаще всего возникает из-за остатков мочи на коже (раньше они впитывались в подгузник, а сейчасс ребенок еще не научился правильно стряхивать капельки). В такой ситуации достаточно после каждого мочеиспускания аккуратно промокать область салфеткой и наносить детский крем. Но если к покраснению добавляется отек, боль или выделения — это может указывать на баланопостит, требующий осмотра врача.
Белые «шарики» под кожей и в области головки — что это?
Это смегма — естественная смазка, которая защищает нежную кожу. Она не опасна и не требует никаких действий — со временем исчезнет сама.
Покраснение в центре головки у мальчиков 3-5 лет — естественное явление, связанное с постепенным открытием головки и натяжением уздечки. При этом процессе уздечка слегка выворачивает наружное отверстие мочеиспускательного канала, обнажая его естественную красноватую слизистую. Если покраснение не сопровождается дискомфортом или болезненными ощущениями, специального лечения не требуется — достаточно просто наблюдать за состоянием.
Когда нужно к врачу?
Срочная консультация специалиста необходима, если вы заметили:
Сильную боль, выраженный отек, гнойные или кровянистые выделения.
Длительную эрекцию (более 2-3 часов), которая вызывает резкий дискомфорт или мешает мочеиспусканию.
Повышение температуры в сочетании с любыми изменениями в половых органах.
В остальных ситуациях сохраняйте спокойствие, соблюдайте обычную гигиену и наблюдайте за состоянием малыша. Но помните: если что-то вызывает у вас беспокойство, даже без явных тревожных симптомов, всегда лучше перестраховаться и показать ребенка доктору.
