Как защитить русских детей от агрессивного западного интернета

Федеральная торговая комиссия (ФТК) США оштрафовала Google и YouTube за недостаточную защиту американских детей от контекстной рекламы, а также агрессивного и запрещённого содержимого в интернете. Если в США предпринимаются меры по защите детей, то как быть с этим в России, где детям в Сети доступно практически всё?

Американские регуляторы уже неоднократно выражали возмущение тем, как ведут себя интернет-гигант Google и принадлежащий ему с 2006 года видеосервис YouTube. Конечно, в США всё ещё продолжается большая война регуляторов с IT-корпорациями: не так давно огромный штраф в 5 млрд долларов получил Facebook за свои неоднократные масштабные утечки личных данных пользователей, у властей также есть претензии к мессенджеру WhatsApp, к Twitter и другим компаниям.

В последние дни августа стало известно, что Федеральная торговая комиссия (ФТК) США, выполняющая функции регулятора, оштрафовала Google на 200 млн долларов за недостаточную защиту детей в интернете. Отмечается, что дети в США сталкиваются с навязываемой им агрессивной контекстной рекламой и даже предложениями посмотреть контент для взрослых. Власти США считают подобное недопустимым.

Фото: Castleski / Shutterstock.com

Можно было бы сказать, что данная инициатива — это лишь часть упомянутой выше войны регуляторов в США с IT-корпорациями, однако властям на самом деле гораздо проще «прижать» Google или Facebook по вопросу личных данных пользователей, чем заниматься «детским вопросом». Эксперты в США говорят, что власти, наконец, озаботились защитой прав американских детей в интернете.

Эта проблема не нова и для России. Роскомнадзор старается оперативно включать в реестр запрещённых сайтов все ресурсы, которые, так или иначе, содержат запрещённый контент. Однако это таранный метод решения проблемы, тогда как воздействие самой интернет-среды, включая контекстную рекламу, на детское сознание может вовсе не означать посещения определённых сайтов.

В интернете много рекламы и баннеров, заманивающих пользователей на страницы с «шок-контентом», подобное же происходит и в YouTube, который формирует картинку на основе «вкусов» смотрящего.

Косвенно прецедент со штрафом для Google и YouTube вновь ставит вопрос о том, а кто будет заниматься тем же в России. Сейчас Google не входит в единый реестр Роскомнадзора, а значит, и YouTube делает всё, что хочет. В будущем может оказаться, что в то время как США заботятся о своих детях и «чистоте» интернета, Россия, а вместе с ней и страны Восточной Европы окажутся полигоном для западных механизмов предоставления контекстной рекламы и запрещённого контента, а штрафовать их за это будет просто некому.

Google нарвался на штраф

О новом штрафе для Google написала газета Wall Street Journal. В материале сказано, что Google согласился заплатить около 200 млн долларов властям США, которые оштрафовали компанию за «нарушения конфиденциальности» детей на видеоплатформе YouTube.

Источник издания сообщил важную деталь. Google будет не просто оштрафован, но и обязан заключить с регулятором в лице ФТК США соглашение, в котором будут зафиксированы меры по защите детей. Отмечается, что среди них — прекращение предоставления таргетированной рекламы на YouTube, ориентированной на несовершеннолетних.

Расследование ФТК началось в прошлом году после жалоб групп потребителей на то, что YouTube незаконно собирает данные о несовершеннолетних в возрасте до 13 лет и подвергает детей воздействию опасного и тематического контента для взрослых,

— пишет газета об этом деле.

Ожидается, что ФТК объявит об урегулировании вопроса после Дня труда, который в США отметили 2 сентября. Но Google после этого вряд ли сможет вздохнуть свободно.

Wall Street Journal напоминает о том, что урегулирование данного вопроса является частью более широкой компании властей США по изучению деятельности крупнейших американских интернет-компаний. В отношении Google также идёт расследование Минюста США.

«Это расследование находится на ранних стадиях, и прокуроры ещё не запрашивали проведения официальных допросов руководства Google, сообщил осведомлённый источник», — пишет газета.

Можно сказать, что расследование ФТК пока лишь приоткрывает завесу над той деятельностью, которой занимается YouTube в реальности. В материале отмечается, что «мощный механизм рекомендаций» сервиса вредит молодому поколению, предлагая ссылки на недопустимый для детей контент.

Согласно данным опроса исследовательского центра Pew, которые приводит издание, в четырёх из пяти американских семей с детьми в возрасте 11 лет и младше родители разрешают им смотреть видео на YouTube. В Google уже признали упущения, однако отметили, что защита детей является для компании приоритетной задачей, и за последние годы в алгоритмы были внесены улучшения для достижения этой цели.

В 2015 году компания создала сервис YouTube Kids, который не собирает данные о несовершеннолетних. Однако с массовостью «большого и взрослого» YouTube сервис спорить не может, и проблема никуда не делась.

Фото: BigTunaOnline / Shutterstock.com

Обратим внимание и на ещё один аспект — размер штрафа. Напомним, речь идёт о 200 млн долларов. Американские эксперты считают, что такой размер штрафа это всё равно что слону дробина. Отмечается, что при этом он в десять раз больше, чем тот штраф, который компания уплатила ФТК в 2012 году, но ничтожно мал по сравнению со всем бизнесом материнской компании Alphabet, владеющей Google, которая за последние три года заработала 63 млрд долларов.

И хотя YouTube официально не раскрывает свои финансовые результаты, аналитики оценивают его годовой доход в десятки миллиардов долларов, пишет Wall Street Journal. Из этого следует только один самый большой вывод — алгоритмы YouTube и Google очень прибыльны для компаний, а дети на самом деле никого особенно не интересуют.

Однако очевидно и то, что в США всё же взялись за защиту детей от агрессивного содержимого в интернете, пусть даже это часть общей борьбы с безраздельной властью IT-корпораций.

А как в России?

Детям в нашей стране доступно очень многое, если не вообще всё в интернете. Роскомнадзор блокирует все опасные сайты с запрещённым содержимым и отслеживает случаи возникновения контента, который имеет отношение к порнографии, насилию, самоубийствам, экстремизму и разжиганию межнациональной розни.

Однако на деле ребёнок спокойно смотрит, например, YouTube вместе со всем его содержимым, рекламой и рекомендациями. Конечно, многое в вопросе контроля за поведением детей в интернете должно отдаваться на откуп родителям. Можно ограничить использование компьютера ребёнком, но сегодня у многих детей есть смартфоны и планшеты. Само же пространство интернета и Рунета — это обилие контекстной рекламы, баннеров с «клубничкой» и «шок-контентом» про звёзд, а то и похуже. И если взрослый человек (если он достаточно опытный пользователь) всё же сначала подумает, прежде чем кликнуть на громко звучащий или ярко выглядящий рекламный баннер, то ребёнок — едва ли.

Тут не стоит даже и говорить о том, что у детей сегодня есть страницы в соцсетях, где можно встретить видео практически любого содержания, в том числе предоставляемого на платформе YouTube. Механизмов защиты детей от этого контента практически не существует.

Отметим, что в России уже предпринимались попытки ограничить деятельность Google. Совсем недавно, как писали «Ведомости», Роскомнадзор озаботился борьбой с пиратским контентом, ссылки на который появляются в поисковой выдаче Google. Ведомство совместно с представителями российских IT-компаний разработало поправки в закон «Об информации». Согласно им, поисковик будет обязан удалять пиратский контент через шесть часов после того как он был внесён в специальный реестр. Документ о поправках уже направлен в администрацию президента.

В то же время возникает вопрос о том, насколько в России можно обязать Google соблюдать эти нормы, которые хоть и не касаются напрямую «детского вопроса», но всё же должны ограничить деятельность Google и YouTube?

Фото: Thais Ceneviva / Shutterstock.com

Проблема в том, что Google подчиняется американскому закону об авторских правах (DMCA), а к тому же (что более важно) эта компания до настоящего времени не подключилась к единому реестру запрещённых сайтов Роскомнадзора. И это вопрос о том, насколько вообще транснациональные компании можно заставить соблюдать российское законодательство.

Что можно с этим сделать?

Как рассказал в интервью Царьграду координатор Центра безопасного интернета, ведущий аналитик РОЦИТ Урван Парфентьев, Google в настоящий момент подчиняется ряду законов как в Европе, так и в России.

Google, являясь американской компанией, также и объект регулирования органов европейских стран. На Google распространяются нормы европейского законодательства, в частности, GDPR («Генеральный регламент о защите персональных данных»), и регуляторы могут наложить на Google штрафные санкции. Насколько мне известно, Google наложенные штрафы исправно оплачивает, более того, компания старается формально соответствовать европейскому законодательству, чтобы избежать таких штрафов,

— сказал эксперт.

По его словам, в российской правоприменительной практике также есть примеры, когда ответчиком выступал Google и его представительство в России, так что американская компания работает не бесконтрольно.

«Наше законодательство, в принципе, тоже предполагает подобные меры о предписании тому или иному субъекту исключить совершение правонарушений. Эти нормы присутствуют, например, в законе «О прокуратуре». При необходимости какие-то формальные шаги могут быть предприняты. Google и YouTube так и делают — определяют IP-адрес и говорят, что данное видео заблокировано для вашей страны», — заметил Парфентьев.

На вопрос о том, достаточна ли защищённость детей в России от контекстной рекламы, эксперт отметил, что применительно к интернету существующего регулирования недостаточно.

Наш закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» не распространяется на рекламные материалы. Подразумевается, что это должно регулироваться специальным законом «О рекламе». В нём есть положения, которые ограничивают воздействие рекламы на детей, но если мы будем их сопоставлять с нормами закона «О защите детей от информации», то мы увидим, что всего этого недостаточно,

— сказал он.

Парфентьев не согласился с тем, что Россия вследствие «зарегулированности» Google может превратиться в своего рода полигон для отработки тех технологий, которые на Западе будут запрещены или за которые приходится платить гигантские штрафы.

«Google — это бизнес-компания. Тут принцип очень простой — ничего личного, только бизнес. Российский рынок для этих компаний является небольшим по сравнению с той же Европой. Какой смысл им отрабатывать какие-то технологии, если они не принесут прибыли? Но да, мы можем создать механизм санкций, более приближённый к тому, что есть в Европе», — отметил он.

Парфентьев пояснил, что речь идёт о введении принципа, который применяется в том же европейском законе GDPR — о штрафах в процентах от выручки. Тогда Google уже начнёт осторожничать и хотя бы формально соблюдать требования российского законодательства, считает эксперт.

Однако тут идёт оппонирование со стороны тех, кто отвечает за доходную часть бюджета. У нас опасаются, что цифровая экономика будет уходить в серую зону, если начнут считать это всё в процентах от выручки. Поэтому тут должен быть сопоставимый штраф в твёрдой денежной сумме, как это есть в том же GDPR в виде опции. Там либо 4% от мировой выручки, либо 20 миллионов евро. Либо же нужно вводить процентную градацию в штрафах для компаний, но вы видите, что наши ведомства никак не могут побороть серую экономику в стране,

— сказал он.

По словам Парфентьева, в Европе и США бухгалтерия «белая», и они могут себе позволить исчисление санкций в процентах, так как имеют дело с жёстким контролем за оборотом денежных средств, а в России это сложнее.

Таким образом, над защитой детей в России от рекламных и иных действий Google и YouTube нужно работать. Пока сложно сказать, насколько Google может изменить свои алгоритмы по требованию американских регуляторов и в какой степени эти изменения затронут другие страны. Вместе с тем очевидно, что вседозволенности для детей во всемирной паутине быть не должно, и это ставит очень неудобные вопросы перед соцсетями и говорит о необходимости их модерации в ситуации, когда речь идёт об аккаунтах детей.

На законодательном уровне, к сожалению, Россия пока не может ударить по Google большим штрафом, и причина тут в комплексной проблеме с регулированием. Пока что российские законодатели пытаются добиться от Google выполнения требований Роскомнадзора по пиратскому контенту. В то же время вопрос защиты детей ни в коем случае нельзя оставлять в стороне.