Ингредиенты
Вешенки - 500 г
Кефир - 100 мл
Мука пшеничная - 120 г
Яйцо куриное - 1 шт.
Приправа универсальная - 0,5 ч.л.
Соль - 2 щепотки
Растительное масло - 60 мл
- 115 кКал
- 30 мин.
- Б: 4.28
- Ж: 3.87
- У: 16.02
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Соберите ингредиенты для приготовления вешенок в кляре на сковороде.
Приготовьте кляр. В миску налейте кефир, добавьте яйцо, универсальную приправу и соль.
Перемешайте эти ингредиенты.
Постепенно насыпьте муку.
Замесите тесто как на оладьи. Оно должно быть достаточно густым, чтобы не стекало с вешенок. Муки может понадобиться чуть меньше или чуть больше, в зависимости от её качества.
У вешенок обрежьте корни. После помойте и высушите салфеткой, чтобы кляр хорошо обволакивал вешенки. Мелкие и средние грибы оставьте целыми, а крупные разрежьте на две части.
Каждый грибочек окуните в кляр, чтобы он покрылся им со всех сторон.
На горячую сковороду с растительным маслом выкладывайте вешенки в кляре и обжаривайте на среднем огне с каждой стороны по 4-5 минут, до румяной корочки.
Вешенки в кляре готовы. Подавайте к столу горячими с соусами.
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