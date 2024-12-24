РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕБЁНОК.РУ

1 222 подписчика

Свежие комментарии

  • Маша Глага
    А нам зачем эта Марина?Вейпы, инфекции и...
  • Михаил Е
    Утренник, ёлочка, ОМОН... родителей на кичу, детей на органы (или что там власти с конфискованными делают?).Так ломают нашу ж...
  • Галина Друзина
    Я, когда училась, для нас учитель был как Бог, что бы на учителя повысить голос или огрызаться, даже хулиганы этого н...Станем нацией отс...

Вешенки в кляре

Отличная, быстрая, сытная и вкусная горячая закуска к столу в будни и праздники. Также они подойдут на гарнир в сочетании с картофельным пюре. Подавайте их с различными соусами. Кляр для вешенок можно приготовить не только на кефире, но и на сметане. Но при этом и без того достаточно жирное и калорийное блюдо станет еще жирнее и калорийней. Выбор за вами.

Ингредиенты

Вешенки - 500 г

Кефир - 100 мл

Мука пшеничная - 120 г

Яйцо куриное - 1 шт.

Приправа универсальная - 0,5 ч.л.

Соль - 2 щепотки

Растительное масло - 60 мл

  • 115 кКал
  • 30 мин.
  • Б: 4.28
  • Ж: 3.87
  • У: 16.02

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Соберите ингредиенты для приготовления вешенок в кляре на сковороде.

 

Фото 1

 

 

Приготовьте кляр. В миску налейте кефир, добавьте яйцо, универсальную приправу и соль.

 

Фото 2

 

 

Перемешайте эти ингредиенты.

 

Фото 3

 

 

Постепенно насыпьте муку.

 

Фото 4

 

 

Замесите тесто как на оладьи. Оно должно быть достаточно густым, чтобы не стекало с вешенок. Муки может понадобиться чуть меньше или чуть больше, в зависимости от её качества.

 

Фото 5

 

 

У вешенок обрежьте корни. После помойте и высушите салфеткой, чтобы кляр хорошо обволакивал вешенки. Мелкие и средние грибы оставьте целыми, а крупные разрежьте на две части.

 

Фото 6

 

 

Каждый грибочек окуните в кляр, чтобы он покрылся им со всех сторон.

 

Фото 7

 

 

На горячую сковороду с растительным маслом выкладывайте вешенки в кляре и обжаривайте на среднем огне с каждой стороны по 4-5 минут, до румяной корочки.

 

Фото 8

 

 

Вешенки в кляре готовы. Подавайте к столу горячими с соусами.

 

Фото 9

 

 

 

Фото 10

 

 

Вешенки в кляре, рецепт с фото
Ссылка на первоисточник
рецепты

Картина дня

наверх