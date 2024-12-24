Соберите ингредиенты для приготовления вешенок в кляре на сковороде.

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Приготовьте кляр. В миску налейте кефир, добавьте яйцо, универсальную приправу и соль.

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Перемешайте эти ингредиенты.

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Постепенно насыпьте муку.

Фото 4

Замесите тесто как на оладьи. Оно должно быть достаточно густым, чтобы не стекало с вешенок. Муки может понадобиться чуть меньше или чуть больше, в зависимости от её качества.

Фото 5

У вешенок обрежьте корни. После помойте и высушите салфеткой, чтобы кляр хорошо обволакивал вешенки. Мелкие и средние грибы оставьте целыми, а крупные разрежьте на две части.

Фото 6

Каждый грибочек окуните в кляр, чтобы он покрылся им со всех сторон.

Фото 7

На горячую сковороду с растительным маслом выкладывайте вешенки в кляре и обжаривайте на среднем огне с каждой стороны по 4-5 минут, до румяной корочки.

Фото 8

Вешенки в кляре готовы. Подавайте к столу горячими с соусами.

Фото 9