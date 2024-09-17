Почему дети рождаются с «прическами», а к году остаются почти без волос

Не стоит слишком привязываться к тому, что вскоре неизбежно будет потеряно.
Первые недели и месяцы жизни младенца полны изменений. Но к чему новоиспеченные родители, возможно, не готовы, так это к тому, что пышная прическа из густых волос, с которой появился на свет их малыш, вскоре начнет исчезать.
Беспокоиться о том, что у младенца выпадают волосы, не стоит: это естественный процесс.
Волосы на голове плода начинают расти еще в первом триместре беременности. Однако тот факт, появился новорожденный на свет с тонким пушком или с густой гривой на голове, значения не имеет: эта «растительность» временная. Такой процесс означает, что организм младенца успешно подстраивается под окружающие условия, учась жить вне матки.
Во время родов и мать, и ребенок переживают мощную гормональную перестройку. Организм плода начинает вырабатывать гормоны, необходимые для выживания вне матки. Один из них — кортизол (его называют «гормоном стресса»).
Поскольку роды — огромный стресс для ребенка, кортизол направляет энергию к легким, готовя их к первому вдоху, помогает запустить процесс самостоятельной выработки организмом малыша тепла и т.д. Рост волос — как несущественная для выживания функция — остается без поддержки.
Обычно младенец лишается волос, с которыми он появился на свет, в возрасте от 8 до 12 недель. Новые волосы начинают расти в 3-7 месяцев.
Как правило, нужно подождать лет до двух, чтобы ребенок обзавелся более густой шевелюрой. Когда и как происходит выпадение и рост волос у каждого конкретного младенца, зависит от множества факторов: пола, этнической принадлежности, генетики, обстоятельств рождения, а также от его питания.
Рассказы о том, что если полностью побрить ребенку голову, то у него вырастут густые волосы — это миф.
Каждый волос малыша сужается на кончике, и когда вы сбриваете волоски, то, лишенные кончиков, они временно кажутся более толстыми и темными. Но стоит им чуть-чуть отрасти, и этот эффект исчезнет. На самом деле, количество и расположение волосяных фолликулов, из которых вырастают волосы, генетически предопределено, и после рождения на голове ребенка никаких новых волосяных луковиц не появится.
Цвет волос малыша и их текстура могут несколько раз меняться в первые месяцы или годы жизни ребенка, но предсказать, как часто это будет происходить и в каком возрасте, невозможно. Все, что мы можем — это радоваться той прическе малыша, которая у него есть сейчас, и не слишком к ней привязываться, потому что с возрастом все может измениться.
По материалам сайта livescience.com
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