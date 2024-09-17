Почему дети рождаются с «прическами», а к году остаются почти без волос

Первые недели и месяцы жизни младенца полны изменений. Но к чему новоиспеченные родители, возможно, не готовы, так это к тому, что пышная прическа из густых волос, с которой появился на свет их малыш, вскоре начнет исчезать.

На головке младенца появятся пролысины, а потом он может и вовсе остаться без волос.