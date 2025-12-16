Норма или нет: когда ребенку нужен психолог

В таких ситуациях как развод родителей или потеря близкого мы однозначно рекомендуем обращаться к психологу. Причем очень важно не затягивать с этим. Родители часто говорят: «Сейчас ничего такого страшного нет, все же с ребенком нормально». Но в подобных ситуациях мы боимся отсроченных последствий. Они не очевидны сразу, но лучше прорабатывать их до того, как они перерастут в глобальные проблемы.