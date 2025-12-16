Норма или нет: когда ребенку нужен психолог

В последнее время родители охотно ведут детей к психологам. Для нас, психологов, это большая радость и важный прогресс – еще несколько лет назад такого не было.
При этом большинство пап и мам приводят детей с посылом «почините» – сделайте что-нибудь, чтобы у ребенка не было тех или иных проблем. Когда просишь родителей остаться, присутствовать во время диагностики, они часто напрягаются.
Родителям сложно признать тот факт, что практически все проблемы детей-дошкольников идут из семьи (в более редких случаях – из детского сада) и что без участия взрослых, без их желания меняться, решать внутрисемейные проблемы ничего не выйдет.
По большому счету детские психологи сегодня выполняют роль семейных – вольно или невольно они поставлены в такие условия. Сами взрослые со своими проблемами к психологам идут гораздо менее охотно.
Важно, чтобы дети понимали, что психолог – это не страшно. Часто родители накручивают ребенка («Мы идем к врачу!») – у него появляется негатив. К психологу нужно относиться как к другу, как к советчику – в этом ключе и нужно настраивать детей.
Резкие изменения в поведении или частые перемены настроения
Подобные перемены не бывают беспричинными. Именно с поиска причины стоит начать как самим родителям, так и им же в сотрудничестве с психологом.
Часто причина кроется в отзеркаливании родительских жизненных ситуаций. Это значит, что у мамы и/или папы происходит что-то серьезное (например, смена работы или ссора) – ребенок отзеркаливает их настроение.
Бывает, что причина кроется в отношениях с бабушками. Или в «страшной» консьержке в подъезде, которую ребенок боится, потому что видит в ней Бабу-ягу. А может, ребенку снятся кошмары.
Причин – миллиард, но они всегда есть. Они могут быть связаны с актуальными событиями, а могут и отсылать к тому, что произошло полгода назад.
Выясняйте причины – к счастью, как правило, дети легко идут на контакт. Они хотят, чтобы их выслушали. Именно поэтому на детях отлично работают проективные психологические методики – игры, сказки, рисунки и песок.
Возрастные кризисы в особенно ярком проявлении
Возрастные кризисы не требуют коррекции психолога. Родители должны понимать, что это нормально, что кризис – это никакой не конец жизни, все с точностью до наоборот: это только начало и это чудесно, ребенок растет, взрослеет.
Когда развитие явно не соответствует возрасту
Если мы говорим о физиологическом развитии, эта проблема – в компетенции невролога и нейропсихолога. В этом случае стоит обращаться к ним напрямую.
Травмирующие события
В таких ситуациях как развод родителей или потеря близкого мы однозначно рекомендуем обращаться к психологу. Причем очень важно не затягивать с этим. Родители часто говорят: «Сейчас ничего такого страшного нет, все же с ребенком нормально». Но в подобных ситуациях мы боимся отсроченных последствий. Они не очевидны сразу, но лучше прорабатывать их до того, как они перерастут в глобальные проблемы.
Сильные страхи
Малыши боятся многого: насекомых, собак, высоты, темноты – список бесконечный. В 80% случаев никакой серьезной травмирующей или опасной ситуации за страхами нет.
Детей пугает то, с чем они столкнулись впервые, – например, шмели, а в итоге вместе с ними и все другие жужжащие существа. Часто взрослые сами вредят своим детям и невольно провоцируют появление страхов простыми фразами вроде «Не ходи туда – там темно и живет Бабайка»: после этого ребенок ожидает появления Бабайки в любом темном помещении.
Некоторые детские страхи порождает обильный информационный поток: запугать могут фразы, услышанные в новостях, непонятные герои из мультфильмов и книг. Также страхи самих родителей зачастую передаются детям.
Чтобы избавить ребенка от страхов, родителям прежде всего нужно проговаривать все новое и непонятное, не запугивать детей мифическими персонажами и не злоупотреблять словами вроде «очень опасно».
Избавиться от страхов часто помогает арт-терапия – придумывайте сказки о страхах, рисуйте их, лепите из пластилина. Если же страхи настолько серьезные, что самостоятельно с ними справиться не получается, то, безусловно, обращайтесь к психологу.
Низкая самооценка и неуверенность в себе
Дети изначально обладают завышенной самооценкой – так их психику оберегает природа. С восприятием себя у малышей все хорошо до тех пора, пока не вмешиваются родители, сад или школа.
Родителям важно помнить, что для своего ребенка нужно быть опорой и поддержкой. Не надо «опускать» детей на землю раньше времени. Если же момент уже упущен и ребенок явно очень не уверен в себе, будьте готовы к тому, что потребуется семейная коррекция. Невозможно поднять малышу самооценку, если не выровнена ситуация в семье.
Агрессия
Зашкаливающая конфликтность – как правило, отражение внутреннего состояния малыша. Это сигнал о том, что ребенок очень много в себе накопил, – ему тяжело, плохо, больно, поэтому он начинает выливать эту боль на окружающих.
Иногда бывает, что это – отзеркаливание семейной ситуации: ребенка научили кричать, драться, кусаться – он несет это в общество. Опять-таки надо понимать, что бесполезно «чинить» ребенка, если семья не настроена на разрешение внутренних проблем.
Очень частые болезни
Здорово, что родители стали понимать: психосоматика – это не выдумка, что тело и психика друг от друга неотделимы, что частые заболевания, пропуски детского сада и школы порой связаны с психосоматическим компонентом.
Хорошо, когда родители понимают: одними лекарствами тут не поможешь, с помощью психолога проблему удастся решить гораздо быстрее и эффективнее.
