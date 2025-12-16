РЕБЁНОК.РУ
Норма или нет: когда ребенку нужен психолог

Одни родители склонны списывать особенности поведения ребенка на скверный характер или возрастной кризис. Другие, наоборот, готовы бить тревогу по любому пустяку. Как не паниковать на пустом месте, но и не запускать ситуации, требующие помощи специалиста? Рассказываем вместе с семейным и детским психологом Ларисой Сурковой.

Журналист, мама девочки и мальчика

В последнее время родители охотно ведут детей к психологам. Для нас, психологов, это большая радость и важный прогресс – еще несколько лет назад такого не было.

При этом большинство пап и мам приводят детей с посылом «почините» – сделайте что-нибудь, чтобы у ребенка не было тех или иных проблем. Когда просишь родителей остаться, присутствовать во время диагностики, они часто напрягаются.

Родителям сложно признать тот факт, что практически все проблемы детей-дошкольников идут из семьи (в более редких случаях – из детского сада) и что без участия взрослых, без их желания меняться, решать внутрисемейные проблемы ничего не выйдет.

По большому счету детские психологи сегодня выполняют роль семейных – вольно или невольно они поставлены в такие условия. Сами взрослые со своими проблемами к психологам идут гораздо менее охотно.

Важно, чтобы дети понимали, что психолог – это не страшно. Часто родители накручивают ребенка («Мы идем к врачу!») – у него появляется негатив. К психологу нужно относиться как к другу, как к советчику – в этом ключе и нужно настраивать детей.

Вот с какими проблемами родители чаще всего приходят к детскому психологу.

Резкие изменения в поведении или частые перемены настроения

Подобные перемены не бывают беспричинными. Именно с поиска причины стоит начать как самим родителям, так и им же в сотрудничестве с психологом.

Часто причина кроется в отзеркаливании родительских жизненных ситуаций. Это значит, что у мамы и/или папы происходит что-то серьезное (например, смена работы или ссора) – ребенок отзеркаливает их настроение.

Бывает, что причина кроется в отношениях с бабушками. Или в «страшной» консьержке в подъезде, которую ребенок боится, потому что видит в ней Бабу-ягу. А может, ребенку снятся кошмары.

Причин – миллиард, но они всегда есть. Они могут быть связаны с актуальными событиями, а могут и отсылать к тому, что произошло полгода назад.

Выясняйте причины – к счастью, как правило, дети легко идут на контакт. Они хотят, чтобы их выслушали. Именно поэтому на детях отлично работают проективные психологические методики – игры, сказки, рисунки и песок.

Возрастные кризисы в особенно ярком проявлении

Возрастные кризисы не требуют коррекции психолога. Родители должны понимать, что это нормально, что кризис – это никакой не конец жизни, все с точностью до наоборот: это только начало и это чудесно, ребенок растет, взрослеет.

Когда развитие явно не соответствует возрасту

Если мы говорим о физиологическом развитии, эта проблема – в компетенции невролога и нейропсихолога. В этом случае стоит обращаться к ним напрямую.

Травмирующие события

В таких ситуациях как развод родителей или потеря близкого мы однозначно рекомендуем обращаться к психологу. Причем очень важно не затягивать с этим. Родители часто говорят: «Сейчас ничего такого страшного нет, все же с ребенком нормально». Но в подобных ситуациях мы боимся отсроченных последствий. Они не очевидны сразу, но лучше прорабатывать их до того, как они перерастут в глобальные проблемы.

Сильные страхи

Малыши боятся многого: насекомых, собак, высоты, темноты – список бесконечный. В 80% случаев никакой серьезной травмирующей или опасной ситуации за страхами нет.

Детей пугает то, с чем они столкнулись впервые, – например, шмели, а в итоге вместе с ними и все другие жужжащие существа. Часто взрослые сами вредят своим детям и невольно провоцируют появление страхов простыми фразами вроде «Не ходи туда – там темно и живет Бабайка»: после этого ребенок ожидает появления Бабайки в любом темном помещении.

Некоторые детские страхи порождает обильный информационный поток: запугать могут фразы, услышанные в новостях, непонятные герои из мультфильмов и книг. Также страхи самих родителей зачастую передаются детям.

Чтобы избавить ребенка от страхов, родителям прежде всего нужно проговаривать все новое и непонятное, не запугивать детей мифическими персонажами и не злоупотреблять словами вроде «очень опасно».

Избавиться от страхов часто помогает арт-терапия – придумывайте сказки о страхах, рисуйте их, лепите из пластилина. Если же страхи настолько серьезные, что самостоятельно с ними справиться не получается, то, безусловно, обращайтесь к психологу.

Низкая самооценка и неуверенность в себе

Дети изначально обладают завышенной самооценкой – так их психику оберегает природа. С восприятием себя у малышей все хорошо до тех пора, пока не вмешиваются родители, сад или школа.

Родителям важно помнить, что для своего ребенка нужно быть опорой и поддержкой. Не надо «опускать» детей на землю раньше времени. Если же момент уже упущен и ребенок явно очень не уверен в себе, будьте готовы к тому, что потребуется семейная коррекция. Невозможно поднять малышу самооценку, если не выровнена ситуация в семье.

Агрессия

Зашкаливающая конфликтность – как правило, отражение внутреннего состояния малыша. Это сигнал о том, что ребенок очень много в себе накопил, – ему тяжело, плохо, больно, поэтому он начинает выливать эту боль на окружающих.

Иногда бывает, что это – отзеркаливание семейной ситуации: ребенка научили кричать, драться, кусаться – он несет это в общество. Опять-таки надо понимать, что бесполезно «чинить» ребенка, если семья не настроена на разрешение внутренних проблем.

Очень частые болезни

Здорово, что родители стали понимать: психосоматика – это не выдумка, что тело и психика друг от друга неотделимы, что частые заболевания, пропуски детского сада и школы порой связаны с психосоматическим компонентом.

У подобной проблемы может быть несколько причин. Одних детей родители «слишком» любят во время болезни – уделяют им несоразмерно больше внимания, балуют и так далее, из-за чего дети «предпочитают» болеть чаще. Другие дети просто пытаются таким образом больше времени проводить с родителями. Третьи так проявляют ревность к младшим братьям и сестрам, которые все время находятся дома.

Хорошо, когда родители понимают: одними лекарствами тут не поможешь, с помощью психолога проблему удастся решить гораздо быстрее и эффективнее.

Ссылка на первоисточник
