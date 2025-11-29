С пеленок. Эксперт Санакоева назвала 5 признаков срочно вести детей к врачу

Обычно родители обращаются к остеопатам в тот момент, когда проблемы у детей уже появились — задержки в развитии, боли, кривошея. Но остеопатия чрезвычайно эффективна и для профилактики. Главное — не пропустить сигналы, которые посылает тело ребенка.

Про 5 неочевидных признаков, на которые родителям стоит обратить внимание , aif.ru рассказала

«Не надо ждать определённого возраста, чтобы показаться остеопату — говорит Ирина Санакоева. — Проконсультироваться у этого специалиста никогда не рано. Но для этого должны быть определенные поводы».

Признак № 1. Грудничок плохо ест

Если малыш часто отворачивается от груди, срыгивает или просто капризничает, это настораживает.

Возможная причина. И искусственное, и, тем более, грудное вскармливание требуют от ребенка эффективной работы жевательных мышц. Многие родители уверены, что проблему с питанием можно решить, обратившись только к специалисту по грудному вскармливанию, достаточно наладить технику кормления. И это отчасти правда, но, тем не менее, чаще всего это явление связано не с неумелым поведением молодой мамы, а с проблемами с платизмой или подъязычными мышцами самого ребёнка, из-за которых малышам становится тяжело глотать и сосать. Платизма — это мышца, которая находится по передней поверхности шеи. Подъязычные мышцы располагаются под подбородком. Дети, у которых есть такие проблемы, начинают быстрее уставать во время сосания груди и отказываются от грудного вскармливания, предпочитая есть из бутылочки, что легче и требует меньше сил.

Признак № 2. Газы, колики и запоры

При обследовании малыша остеопат проверит упомянутые мышцы, и исправит появившиеся проблемы.

Эти симптомы у малышей знакомы каждой маме. Но если кроха сталкивается с ними слишком часто, стоит показать его остеопату.

Возможная причина. Это могут быть гипертонус или гипотонус, которые вызывают спазмы и вялость кишечника. Остеопат поработает с этой зоной, что приведет к успешному отхождению газов и регулярному стулу.

Признак № 3. Плохой или чуткий сон

Увы, младенческий сон не всегда беспробудный. Если ваш малыш часто просыпается, а засыпает только на руках или рядом с вами, или только на улице и часто просыпается с пронзительным криком, то проблема может быть не в характере, а в теле.

Возможная причина. Проблемы со сном может вызвать гипоксия головного мозга. В принципе, по словам эксперта, каждый человек испытывает физиологическую гипоксию во время сна из-за поверхностного дыхания. Но в норме это проходит бесследно, кроме случаев, когда мозг находится в состоянии гипоксии из-за нарушения движения крови по сосудам и/или из-за дефицита железа. А самая частая причина гипоксии — гипотонус или гипертонус мышц в зоне шеи ребенка.

«Мышцы могут быть постоянно напряжены, что осложняет поступление крови к головному мозгу, — говорит Ирина. — Из-за этого ребенок становится более тревожным».

Остеопат может исследовать зону шеи, и исправить там неполадки, что приведёт к нормализации сна и, соответственно, вернёт покой в семью.

Признак № 4. Капризы и раздражительность

Не стоит считать, что все малыши постоянно плачут. Это не так. Конечно, периодически, крохи могут устраивать «концерты», но для этого им всегда нужен повод: они могут плохо себя чувствовать, мучиться животиком и т. д. Но если ребенок капризен и раздражителен слишком часто, лучше обратиться к остеопату, чтобы понять, что вызывает такое состояние. Специалист во время сеанса исследует тело ребенка, и выяснит причину плохого самочувствия.

Возможная причина. Это могут быть и гипертонус, и проблемы с животиком, и даже смещенные позвонки в шейном отделе. После встречи с остеопатом малыш становится более спокойным.

Признак № 5. Асимметрия в теле

Если малыш часто поворачивает голову в одну и ту же сторону или если кажется, что его ножки разной длины, это говорит об асимметрии в теле.

Возможная причина. Самой распространённой причиной асимметрии является смещение таза. Оно возникает либо еще во время беременности, либо в процессе родов. Если остеопат обнаруживает эту дисфункцию, то первое, что он делает, — ликвидирует перекос. Далее устраняет последствия перекоса в тазу, среди которых: выбор ребенком «любимой стороны», на которой он лежит, ползание с использованием лишь одной ноги (остеопаты эту манеру в шутку называют — «раненый партизан») и прочее. Комплекс мер позволяет сделать тело ребёнка симметричным, что благотворно сказывается на здоровье всего организма.

«Чаще всего, из-за смещения таза страдает и шея малыша. Ранее подобная проблема называлась кривошеей, сейчас ее чаще называют „любимой стороной“, — когда ребенок поворачивает голову в одну сторону больше, чем в другую, — объясняет И. Санакоева — Кстати, асимметрия таза может приводить к тому, что дети предпочитают сосать только одну грудь: правую или левую, и капризничают, если их кладут на другую сторону. Так, асимметрия является причиной разных проблем, поэтому так важно решить ее, обратившись к остеопату как можно раньше, пока первые „звоночки“ не переросли в серьезную проблему. Этим вы быстрее сможете помочь ребенку, и обеспечите ему хорошее самочувствие и гармоничное развитие».