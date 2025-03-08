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Котлеты по-киевски в духовке

Куриная котлета по-киевски – ресторанное горячее блюдо. Популярность киевской котлеты не знает границ. До сих пор ведутся кулинарные споры по вопросу ее происхождения. Россия, Украина или Америка? Хрустящие киевские котлеты готовят и у них, и у нас по сей день. Именуем ее – «интернациональная куриная царица».

Как же готовится это фирменное горячее? Непременно из отбитого куриного филе, свернутого в котлетку, обваленную в яйце, а затем в панировочных сухарях. Обязательно с начинкой из сливочного масла. В классическом варианте котлета по-киевски на косточке сначала жарится в сковороде на растительном масле, а затем отправляется в духовой шкаф для запекания. Сегодня приготовим полезные куриные котлеты по-киевски в духовке.

Ингредиенты

Куриная грудка (крупная) - 1 шт.

Масло сливочное - 50 г

Яйцо куриное - 1 шт.

Панировочные сухари - по вкусу

Соль - по вкусу

Сыр твердый - 30 г

Перец черный (молотый) - по вкусу

Чеснок - по вкусу

Укроп (свежий) - по вкусу

  • 390 кКал
  • 1 ч. 30 мин.

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Продукты берем из списка. Потребуется куриная грудка без кожи, куриное яйцо, панировочные сухари, сливочное масло, сыр, свежий укроп, соль и молотый черный перец, чеснок.

 

Ингредиенты для котлет по-киевски в духовке
Фото 1

 

 

Куриную грудку разделим на две части. Половинки разрежем вдоль. Получилось четыре плоских куриных филе, как раз на четыре котлетки. Филе необходимо отбить малым молоточком. Предварительно курицу застелите пищевой пленкой.

 

Отбить мясо
Фото 2

 

 

Пока вы отбиваете грудку, попросите помощников натереть сыр с чесноком и измельчить укроп, ну или сделайте это сами. Сыр, чеснок и зелень смешайте со сливочным маслом. Добавьте соль.

 

Соединить сыр, чеснок, зелень и масло
Фото 3

 

 

Скатайте из масла с сыром жгут или плоскую колбаску. Заморозьте ее в пищевой пленке или целлофановом пакете.

 

Положить масло с сыром в пакет
Фото 4

 

 

Отбивную посолите и поперчите с двух сторон.

 

Мясо посолить и поперчить
Фото 5

 

 

Поместите кусочек масла на край «отбивнушки».

 

Положить масло на мясо
Фото 6

 

 

Скатайте отбивную в рулет мокрыми руками. Проделайте аналогичные действия с оставшимися кусочками куриного филе.

 

Завернуть масло в мясо
Фото 7

 

 

Взбейте куриное яйцо. Окунайте рулеты сначала в яйцо.

 

Окунуть заготовку в яйца
Фото 8

 

 

Затем в панировочные сухари. Затем второй раз в яйцо и снова в панировку.

 

Запанировать заготовку в сухарях
Фото 9

 

 

Придайте рулетам конусную форму котлет по-киевски, как у меня на фото. Для удобства ладошки нужно сложить корабликом.

 

Обвалять все заготовки
Фото 10

 

 

Смажьте форму или сковородку сливочным маслом. Поместите в форму наши котлеты в панировке.

 

Положить котлеты на сковороду
Фото 11

 

 

Отправьте котлеты по-киевски в духовку, разогретую до 220°C, на 40-60 минут.

 

Пожарить котлеты
Фото 12

 

 

Котлеты готовы! Подайте «хрустящих цариц» к праздничному столу в качестве основного горячего блюда. В ресторанном меню котлета по-киевски идет с гарниром из жареного или отварного картофеля с горошком или с зеленью.

 

Рецепт котлет по-киевски в духовке
Фото 13

 

Пусть у нас будет почти как в ресторане. Почему нет? Приятного ужина!

 

Котлеты по-киевски в духовке, рецепт с фото
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