Котлеты по-киевски в духовке

Продукты берем из списка. Потребуется куриная грудка без кожи, куриное яйцо, панировочные сухари, сливочное масло, сыр, свежий укроп, соль и молотый черный перец, чеснок.

Фото 1

Куриную грудку разделим на две части. Половинки разрежем вдоль. Получилось четыре плоских куриных филе, как раз на четыре котлетки. Филе необходимо отбить малым молоточком. Предварительно курицу застелите пищевой пленкой.

Фото 2

Пока вы отбиваете грудку, попросите помощников натереть сыр с чесноком и измельчить укроп, ну или сделайте это сами. Сыр, чеснок и зелень смешайте со сливочным маслом. Добавьте соль.

Фото 3

Скатайте из масла с сыром жгут или плоскую колбаску. Заморозьте ее в пищевой пленке или целлофановом пакете.

Фото 4

Отбивную посолите и поперчите с двух сторон.

Фото 5

Поместите кусочек масла на край «отбивнушки».

Фото 6

Скатайте отбивную в рулет мокрыми руками. Проделайте аналогичные действия с оставшимися кусочками куриного филе.

Фото 7

Взбейте куриное яйцо. Окунайте рулеты сначала в яйцо.

Фото 8

Затем в панировочные сухари. Затем второй раз в яйцо и снова в панировку.

Фото 9

Придайте рулетам конусную форму котлет по-киевски, как у меня на фото. Для удобства ладошки нужно сложить корабликом.

Фото 10

Смажьте форму или сковородку сливочным маслом. Поместите в форму наши котлеты в панировке.

Фото 11

Отправьте котлеты по-киевски в духовку, разогретую до 220°C, на 40-60 минут.

Фото 12

Котлеты готовы! Подайте «хрустящих цариц» к праздничному столу в качестве основного горячего блюда. В ресторанном меню котлета по-киевски идет с гарниром из жареного или отварного картофеля с горошком или с зеленью.

Фото 13

Пусть у нас будет почти как в ресторане. Почему нет? Приятного ужина!