8 популярных заблуждений о ветрянке

Ветрянка – легкое заболевание
Течение ветрянки бывает разным.
В редких случаях ветряная оспа становится совсем не безобидной. При пустулезной форме на коже возникают гнойнички, болезнь протекает дольше, тяжелее. На месте гнойничков могут оставаться заметные рубцы. Иногда появляются большие пузыри, заполненные мутной жидкостью. Когда они лопаются, то оставляют мокнущую поверхность – идеальные ворота для инфекции. При геморрагической форме на месте пузырьков остаются струпья, язвы.
Ветряночный вирус может вызвать ларингит с удушьем, пневмонию, энцефалит, менингит. Особенно тяжело болезнь протекает, когда сыпь возникает не только на коже, но и во внутренних органах. Такую ветрянку называют висцеральной.
Тяжелое течение с осложнениями обычно бывает у детей со сниженным иммунитетом, ослабленных другими болезнями, получающих лечение препаратами, которые подавляют иммунную систему.
Сыпь при ветрянке нужно мазать зеленкой
Для начала стоит разобраться: а зачем вообще мазать зеленкой ветряночные пузырьки? Против вируса это не поможет, ведь антисептик остается только на коже и не проникает вглубь. С помощью зеленки пытаются предотвратить расчесы и бактериальную инфекцию. Но есть другие эффективные средства. Так, американские доктора рекомендуют давать ребенку антигистаминные препараты и наносить на кожу лосьон с каламином (он белого цвета).
Яркий цвет зеленки – одновременно ее преимущество и недостаток. Бесцветные антисептики обеспечивают куда лучший эстетический эффект (хотя раскрашивание кожи может стать веселой игрой). Зато по зеленым пятнышкам можно легко определить, в какой день высыпания появились в последний раз: спустя 5 суток после этого ребенок перестанет быть заразным.
Против ветрянки нет прививок
На самом деле вакцина против ветрянки существует, и она считается лучшим способом защитить ребенка от болезни. В России применяют вакцину Варилрикс. Ее можно использовать как для плановой профилактики, так и для экстренной, у людей, которые раньше не болели и оказались рядом с больным. Варилрикс не входит в Национальный календарь прививок, но входит в региональные календари, например, Москвы. Документ предписывает прививать непереболевших детей в двухлетнем возрасте, а также детей, которые выезжают в летние лагеря, и ранее не болели ветрянкой и не вакцинировались.
Лучше специально подхватить ветрянку, пока ребенок маленький
Взрослые переносят ветрянку тяжелее, поэтому, если уж болеть, то лучше в детстве. Некоторые родители не хотят полагаться на волю случая и ждать, пока их ребенок сам встретится с вирусом. Узнав о том, что ребенок знакомых покрылся характерными высыпаниями, они отправляются на «ветряночную вечеринку». Там можно гарантированно подцепить вирус, чтобы «вовремя» переболеть.
Практика «ветряночных вечеринок» пришла в Россию из США. Чаще всего такие мероприятия организуют противники прививок. Существуют не только ветряночные, но и другие «тематические» вечеринки: например, коревые. Некоторые родители, не найдя источник заражения среди знакомых, ищут его через социальные сети.
Если ребенок не может присутствовать лично, ему передают «ветряночный леденец», облизанный больным товарищем. Эффективность такого средства заражения сомнительна: как мы уже знаем, оказавшись вне организма человека, вирус быстро погибает. Зато через слюну можно заразиться другими инфекциями, некоторые из них будут пострашнее ветряной оспы.
Казалось бы, если речь о ветрянке, ничего страшного в этом нет. Пусть себе ребенок переболеет, если мама с папой так хотят. Однако не стоит забывать о тех, пусть и редких, случаях, когда болезнь протекает в тяжелой форме и приводит к осложнениям. Риски невелики, но кто может гарантировать, что они не коснутся именно вашего ребенка? В США до введения вакцинации от ветрянки ежегодно умирали 100-150 детей. Если вы заботитесь о здоровье ребенка – не лучше ли сделать прививку?
Ветрянкой можно заразиться через предметы
Несмотря на то что ветряная оспа очень заразна, вирус может жить только в организме человека. Оказавшись в окружающей среде, он быстро погибает. Поэтому вероятность заразиться через предметы и третьих лиц крайне низкая.
«Подцепить» ветрянку можно воздушно-капельным путем – так же, как ОРЗ. Однако для этого не обязательно находиться рядом с больным. Вирус легко распространяется в соседние комнаты и даже в смежные квартиры. Можно заболеть, если проконтактировать со свежей слюной заразного человека или с жидкостью, которая находится в пузырьках: в ней в первые 5 дней болезни концентрация вирусов зашкаливает.
При ветрянке не существует лечения – нужно просто переждать
Лечение нужно, правда, чаще всего оно носит симптоматический характер. В первую очередь необходимо бороться с зудом и не давать ребенку расчесывать кожу. При высокой температуре применяют жаропонижающие. Беременным женщинам, взрослым и детям с ослабленным иммунитетом назначают противовирусный препарат ацикловир, он помогает перенести болезнь легче.
Если на коже появляются гнойники или развивается бактериальная пневмония, назначают антибиотики. При тяжелом течении ветрянки ребенка могут госпитализировать в стационар.
Ребенка с ветрянкой нельзя купать
Так считалось раньше. В ответ на вопрос родителей о том, когда можно мыть ребенка при ветрянке, врачи рекомендовали отказаться от купаний до тех пор, пока высыпания не закончатся.
На самом деле ежедневный душ помогает содержать ранки на местах вскрывшихся пузырьков в чистоте. А еще он отлично снимает зуд. Только после водных процедур будьте аккуратны: не трите кожу ребенка полотенцем, иначе сковырнете корочки.
Ветрянкой болеют только раз в жизни
В большинстве случаев так оно и происходит. После перенесенной ветряной оспы формируется иммунитет. Однако, вирус не спешит покинуть организм хозяина. Инфекция продолжается, только теперь она латентная, то есть бессимптомная. В принципе, никакой проблемы в этом нет, если не считать случаев, когда возбудитель «оживает» и снова вызывает заболевание, но на сей раз немного другое – опоясывающий лишай. Чаще всего это происходит после 60 лет, когда организм ослаблен возрастом и хроническими болезнями.
Возможно, когда-нибудь ветрянка станет такой же экзотикой, как полиомиелит или дифтерия. Пока этого не произошло, не верьте мифам, не полагайтесь только на зеленку и не посещайте «ветряночные вечеринки».
Свежие комментарии