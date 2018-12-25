Эй, не робей! Как быть с детской застенчивостью

Статья из газеты: АиФ Здоровье №52 25/12/2018
Вы учили с ребёнком стишок, шили карнавальный костюм – изо всех сил готовились к новогодней ёлке. Но Дед Мороз не смог оценить выступление, ведь весь утренник ваш ребёнок просидел на стуле в углу за занавеской.
Наш эксперт – семейный психолог Ирина Петрова.
По статистике, более 40% детей страдают застенчивостью.
Скромность украшает?
Именно так считалось испокон веков. Во‑первых, срабатывают традиционные установки, а во‑вторых, имеет место определённая родительская выгода. Ведь, что ни говори, тихий, скромный, послушный ребёнок для пап и мам более удобен, чем активный выдумщик и задира, за которым глаз да глаз. Да и взрослеют стеснительные дети гораздо позже и неохотнее, чем их более уверенные в себе сверстники. А для многих мам и пап отпускать от себя чад – большая проблема. Так что родителям надо честно признаться, чего они хотят больше: спокойствия и комфорта для себя или счастья и успеха для ребёнка. И если второе важнее, то с излишней стеснительностью ребёнка лучше попробовать побороться.
Переписывайте сценарий!
Истоки болезненной застенчивости кроются не только в генах и темпераменте ребёнка. Ведь главная причина излишней стеснительности – низкая самооценка. Чтобы дети росли уверенными в себе:
Как можно чаще хвалите. И за дело, и просто так, потому что любите. Подмечайте даже самые маленькие их успехи или даже просто стремление к каким-то достижениям. Обязательно настраивайте детей на успех, говорите, что всё у них получится.
Не сравнивайте с другими, более успешными, красивыми, умными и проч. Если и сравнивать ребёнка с кем-то, то только с ним самим в прошлом, показывая, как он изменился к лучшему.
Не навешивайте ярлыков. Не стоит говорить ни самому ребёнку, ни окружающим о том, что ваше чадо всего боится или постоянно стесняется. А тем более не следует бросаться такими словами, как «трус» («трусиха»), «тихоня» и др. Наоборот, ищите в малыше позитивные черты: он не трусливый, а осторожный, не застенчивый, а глубокий, вдумчивый, мягкий, интеллигентный.
Защищайте ребёнка, не позволяйте его никому обижать: ни детям, ни взрослым, в том числе учителям. Постарайтесь убедить педагогов, чтобы они были деликатнее и искали к вашему застенчивому ребёнку индивидуальный подход. Не получается – меняйте школу, переходите на домашнее обучение в конце концов.
Играйте. Для снятия тревожности эффективны упражнения на расслабление, йога и медитация. Для тренировки эмоциональной сферы отлично подойдут пантомимы. Например, для малышей будет интересна игра «Море волнуется раз...» или «Где мы были, мы не скажем, а что видели – покажем...». В этих играх требуется своим телом изобразить нечто (морскую, воздушную, земную фигуру, например). Детям старше 8 лет подойдёт игра «Крокодил», суть которой в том, чтобы угадать задуманное игроком слово или словосочетание (например, название фильма), используя только свои остроумие и смекалку. Пользоваться можно только мимикой, позами и жестами.
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