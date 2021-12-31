Ребенок против любимого мужчины: что делать маме

Конфликты между любимым мужчиной и детьми особенно сильно ранят женщину. Как вести себя маме, если ее ребенок и новый муж не могут найти общий язык, объясняет психолог, педагог сети медицинских клиник «Семейная» Вероника Витальевна Казанцева.

С выражением «Отношения — это труд» знакомы многие, но вот почему-то его чаще всего ассоциируют с отношениями между мужчиной и женщиной. А, например, крепкие и дружные взаимоотношения отчима и ребенка требуют не меньше усилий.

Для того чтобы выбрать верную стратегию поведения, маме прежде всего нужно оценить «масштаб катастрофы» — насколько серьезен конфликт. Носит ли он глобальный характер, когда ребенок и отчим совсем не сошлись характерами, или это обычная бытовая ситуация.

Глобальный конфликт: причины и пути решения

Нередко бывает так, что отношения отчима и ребенка с самого начала не ладятся. Причин у этого может быть несколько, в зависимости от каждой из них и нужно принимать соответствующие меры.

• Ребенок ревнует

Это распространенная и довольно частая причина. Жизнь малыша меняется, мама больше не принадлежит только ему, и необходимость делить мамино внимание с кем-то еще (с чужим дядей!) вызывает бурный протест.

Что делать? Постарайтесь резко не менять условия жизни ребенка. Если он привык к прогулкам по выходным или ежевечерним играм с вами, оставьте эти же традиции в вашей новой семейной жизни. Это позволит малышу быстрее привыкнуть, и в то же время даст ему ощущение стабильности — мама та же, все занятия с ней остались неизменными.

Активно включайте отчима в ваше общение с ребенком, устраивайте совместные игры, но обязательно оставляйте время, когда вы с малышом будете только вдвоем. И не забывайте почаще говорить ему, как сильно любите его.

• Ребенок надеялся, что папа вернется Так тоже бывает. Несмотря на окончательный развод и решительно настроенных родителей, дети до последнего надеются, что все еще наладится. И тут появляется какой-то дядя, который все портит и рушит все надежды. Как не устроить бунт?

Что делать? Изначально будьте честны с ребенком, не давайте ему ложных надежд. Часто, оберегая малышей от лишних переживаний, родители выдают лишь часть информации, а остальное остается «за кадром». «Папа пока просто поживет отдельно», «Папа уехал», «Мы поссорились, и поэтому папа уехал к бабушке», — подобные фразы оставляют очень много места для детской фантазии.

Говорите все как есть. Необязательно вдаваться во все драматические подробности, но озвучить, как обстоят дела на самом деле, необходимо: «Мы с папой тебя очень любим, но мы развелись и больше не будем жить вместе», «Папа переехал в другую квартиру и будет теперь жить отдельно, ты будешь навещать его или он будет приезжать в гости, но жить вместе мы не будем». Будьте откровенны с малышом! Если он будет хорошо понимать, что происходит, ему будет легче привыкать к меняющимся условиям.

• У отчима завышенные ожидания Бывает и так, что дело вовсе не в ребенке. Вообще, справедливости ради стоит сказать, что ответственность за выстраивание отношений с детьми лежит на взрослых, а это значит, что приложив должные усилия, мама и отчим смогут найти с малышом общий язык.

Иногда отчим очень активно включается в воспитание карапуза, от всей души желая заменить ему отца. В своих благих намерениях он порой перегибает палку. А еще он ждет взаимности и от ребенка, и если сразу не получает ее, начинает разочаровываться в нем.

Что делать? Во-первых, опять же, посмотреть правде в глаза. Ваш новый муж совершенно не обязан заменять ребенку отца, особенно если малыш продолжает общение с папой. Это должны хорошо понимать все участники процесса.

Главная задача состоит в том, чтобы между отчимом и ребенком сложились достаточно комфортные отношения. Они могут стать очень близкими и теплыми, действительно как у отца с сыном, но если сложится иначе, то ничего страшного!

Важно, чтобы они смогли найти общий язык. Поэтому такие варианты, как «Он ругает его как отец», особенно в начале отношений, вряд ли сработают. Договоритесь с мужем, что все острые моменты вы будете решать вместе, пусть он советуется с вами, как правильнее поступить, ведь вы знаете своего ребенка гораздо лучше!

Помогайте мужу и ребенку придумывать совместные интересные занятия: может быть, отчим научит сына или дочку фотографировать или кататься на велосипеде — пусть у них будет свое время, которое они проводят вместе. Так отчим будет чувствовать собственную значимость (он же УЧИТ РЕБЕНКА!), а малыш — понимать, что он любим. Если им будет интересно друг с другом, все острые ситуации будут протекать более мягко.

Нужно понимать, что у мужчины и женщины разные функции, поэтому ребенка должны воспитывать оба. Функция мамы — принятие, она любит ребенка любым. Мужская функция другая: мужчины дают границы, рамки и дисциплину. Пусть ребенок и отчим учатся общаться и находить общий язык вместе.

Простой бытовой конфликт

Если вы видите, что в целом отношения у мужа с ребенком складываются хорошо, но время от времени они предъявляют друг другу какие-то претензии, то смело можете не включаться — понаблюдайте, дайте возможность им самим договориться. Если дело в том, что малыш не убрал раскиданные игрушки или отчим забыл купить обещанную шоколадку, то, скорее всего, они сами смогут найти решение этих проблем.

Когда стоит включаться?

Если градус конфликта растет, и из-за пустяковой причины все выходят из себя, муж срывается на крик, а ребенок готов залиться слезами, настало время вашего участия. Возможно, кто-то из них устал, раздражен или просто не в духе, поэтому они никак не могут договориться. Помогите им найти компромиссное решение или предложите взять паузу и успокоиться, и уж потом с холодной головой вернуться к обсуждению проблемы.

Статья опубликована на сайте Letidor.ru