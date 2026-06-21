Беда из горшка. Что делать, если ребёнок принёс из садика энтеровирус

С кишечными инфекциями сталкивалась почти каждая семья — понос, рвота, температура, вялый ребёнок и попытки напоить его водой. Одно дело, когда заражение произошло в домашних условиях, и совсем другое, если напасть пришла из детского сада. Врач-педиатр Антон Рыжий ответил chel.aif.ru на самые частые вопросы родителей о кишечных инфекциях и рассказал, куда обращаться и как родителю защитить ребёнка в рамках закона.

Какие бывают кишечные инфекции

Возбудителями острых кишечных инфекций (ОКИ) могут быть как патогенные бактерии (шигеллы, сальмонеллы), так и условно-патогенные энтеробактерии (клебсиеллы, протей, стафилококки) и, конечно, вирусы — ротавирусы, норовирусы, энтеровирусы.

Инкубационный период длится от нескольких часов до трёх-семи дней, поэтому ребенок может прийти в сад уже заразным, не имея явных симптомов, отмечают в ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области.

При энтеровирусной инфекции источником заражения является только человек, причём не обязательно больной. Инкубационный период может достигать двух недель, а сам вирус обнаруживается в крови, моче, носоглотке и фекалиях уже за несколько дней до появления первых симптомов.

Передаётся энтеровирус не только классическим фекально-оральным путем, но и воздушно-капельным — от больных с респираторными проявлениями. Именно эта способность поражать практически все органы и ткани делает инфекцию такой разнообразной по клиническим формам: от легкой лихорадки до тяжелого серозного менингита с сильной головной болью, светобоязнью и рвотой.

Как не заразиться, если у ребёнка нашли энтеровирус

Заболевшего энтеровирусом ребёнка необходимо немедленно изолировать в отдельную комнату. У него должна быть отдельная посуда, полотенце и предметы личной гигиены. Постельное бельё и вещи больного нужно регулярно стирать при высокой температуре — вирусы боятся термической обработки. В комнате нужно каждый день делать влажную уборку с хлоркой и проветривать.

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Ухаживающим за ребёнком взрослым следует носить марлевую маску и особенно тщательно мыть руки с мылом. Несмотря на живучесть энтеровирусов при низких температурах, они гарантированно погибают при кипячении, обработке хлором и под ультрафиолетовым излучением.

Что делать при заражении ОКИ

Если у ребёнка в детском саду появились жалобы на рвоту, понос и температуру, его нужно немедленно забрать из сада.

Затем вызвать участкового педиатра или врача неотложной помощи на дом. Именно врач, а не родитель, несёт ответственность за информирование

«На все случаи установления диагноза инфекционного заболевания медицинский работник подает информацию (карту экстренного извещения) в региональный Роспотребнадзор», — говорит Антон Рыжий.

В этой ситуации обеспокоенной маме понадобятся только номер поликлиники для вызова врача и номер сада, чтобы предупредить воспитателя.

Как доказать, что ребёнок заразился именно в детсаду

При выявлении групповой заболеваемости в детском саду специалисты регионального Роспотребнадзора самостоятельно проводят эпидемиологическое расследование. В его рамках устанавливается источник инфекции и возможные пути передачи.

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Важное уточнение от экспертов: для ротавирусной и других вирусных кишечных инфекций характерен воздушно-капельный путь заражения. Это означает, что ребёнок может заразиться не только в саду, но и в любом другом месте скопления людей.

Чтобы минимизировать риск, в эпидсезон рекомендуется ограничить посещение торговых центров, массовых мероприятий и избегать сомнительных точек общепита.

Кто принимает решение о карантине

Решение о введении карантина принимает только региональный Роспотребнадзор. Обращаться в прокуратуру или управление образования раньше, чем это сделают сотрудники ведомства, смысла нет. Дополнительные противоэпидемические мероприятия в детском саду проводятся строго в соответствии с предписанием ведомства.

«Усиливается режим дезинфекции с дополнительной обработкой посуды, поверхностей, санитарных узлов. Вводится групповая изоляция: исключается участие детей из этой группы в общих музыкальных, физкультурных занятиях и праздниках, а также посещение бассейна. Приостановка работы группы не предусмотрена, но в течение всего времени карантина запрещён прием в группу новых и отсутствовавших по другим причинам детей», — комментирует Антон Рыжий.

Профилактика кишечных инфекций

Профилактика кишечных инфекций строится на простых действиях: мыть руки с мылом перед едой и готовкой, использовать для питья только бутилированную или кипяченую воду, тщательно мыть овощи и фрукты, не покупать продукты в местах несанкционированной торговли.

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«Переболевшие кишечными инфекциями дети допускаются в коллектив на основании справки о выздоровлении, выданной лечащим врачом», — уточняет эксперт.

Объём лабораторного обследования заболевших определяет врач, оно проводится бесплатно. Перечень лабораторных исследований контактных определяет специалист регионального Роспотребнадзора, отвечающий за проведение эпидемиологического расследования. Оно также проводится бесплатно.