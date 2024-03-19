Правила сексуальной безопасности, которые должен знать каждый ребенок

– Если ребенок, например, говорит: «Нет, я не буду есть манку», а родитель его регулярно заставляет ее есть, это плохо. Ребенок начинает думать: «Что бы я ни делал, все равно все будет так, как хочет взрослый». И в таком случае – рассказываете вы ему про правила или не рассказываете – ребенок будет уверен, что проще перетерпеть, чем спорить и сопротивляться.