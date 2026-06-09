Почему важно не игнорировать успехи ребенка

Во всем хорош здоровый баланс: это касается как поощрения, так и критики действий ребенка. О том, почему важно не игнорировать успехи детей, нам рассказала психолог Анна Мельникова.
Да, если ребенок делает что-то хорошо, это кажется нам базовой настройкой, не требующей вмешательства и поощрения. Но вот случается прокол, и мы обрушиваем на детей волну критики, а в их сознании закрепляется мысль: «никогда ничего нормально не получалось, нечего и пытаться».
Чтобы таких мыслей не возникало, нужно замечать успехи ребенка и хвалить его. Сложность одна — не впадать в крайности. Нужно обращать внимание и на хорошее, и на плохое.
Не замечать пятерок в дневнике, но ругать за двойки — путь в никуда. Только хвалить за «отлично», не замечая «неудов» — тоже не лучший вариант.
Вместо этого нужно помочь ребенку сформировать причинно-следственные связи, объяснить пословицу «что посеешь, то и пожнешь». Не выучил — получил оценку хуже. Это последствие, результат. А вот здесь постарался — и заслуженная награда не заставила себя долго ждать.
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