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Почему важно не игнорировать успехи ребенка

Промахи детей сильнее бросаются в глаза, но это — не повод игнорировать их успехи.

Автор Дети Mail
Ребенок
Источник: freepik.com

Во всем хорош здоровый баланс: это касается как поощрения, так и критики действий ребенка. О том, почему важно не игнорировать успехи детей, нам рассказала психолог Анна Мельникова.

Очень часто взрослые не замечают успехов ребенка, но при этом не упускают ни одного его промаха. Вот только стресса детям хватает и вне стен дома. Поэтому родителям как минимум не стоит усугублять ситуацию внутри семьи.

Да, если ребенок делает что-то хорошо, это кажется нам базовой настройкой, не требующей вмешательства и поощрения. Но вот случается прокол, и мы обрушиваем на детей волну критики, а в их сознании закрепляется мысль: «никогда ничего нормально не получалось, нечего и пытаться».

Чтобы таких мыслей не возникало, нужно замечать успехи ребенка и хвалить его. Сложность одна — не впадать в крайности. Нужно обращать внимание и на хорошее, и на плохое.

Не замечать пятерок в дневнике, но ругать за двойки — путь в никуда. Только хвалить за «отлично», не замечая «неудов» — тоже не лучший вариант.

Вместо этого нужно помочь ребенку сформировать причинно-следственные связи, объяснить пословицу «что посеешь, то и пожнешь». Не выучил — получил оценку хуже. Это последствие, результат. А вот здесь постарался — и заслуженная награда не заставила себя долго ждать.

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