Почему важно не игнорировать успехи ребенка

Да, если ребенок делает что-то хорошо, это кажется нам базовой настройкой, не требующей вмешательства и поощрения. Но вот случается прокол, и мы обрушиваем на детей волну критики, а в их сознании закрепляется мысль: «никогда ничего нормально не получалось, нечего и пытаться».