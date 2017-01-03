Илья Кочергин – неизвестный герой уходящего года

Физикой Илья Кочергин увлекся с седьмого класса

В уходящем году в большинстве публикаций федеральных СМИ традиционно фигурировали политики, спортсмены, артисты и различные фрики, типа Бильжо и Рынской, но настоящие выдающиеся личности, которых без сомнения можно назвать гордостью России, остались «за кадром». Так, большинство федеральных СМИ проигнорировало победу десятиклассника из Москвы Ильи Кочергина в Цюрихе на международной олимпиаде по физике, который стал лучшим среди представителей из 90 стран мира.

Илья Кочергин прошел оба тура Олимпиады – экспериментальный и теоретический, решил пять задач и стал лучшим в мире среди ровесников в индивидуальном зачете. Физикой Илья Кочергин увлекся с седьмого класса и неоднократно выступал на математических и физических олимпиадах. После окончания школы он вне конкурса поступил в университет и продолжает там заниматься наукой. Никаких наград за свою победу он так и не получил.

Победа Ильи Кочергина так и осталась бы незамеченной на родине, если бы на эту несправедливость не отреагировали социальные сети, которые запустили флэшмоб в поддержку талантливого московского школьника, в котором пользователи рассказывают миру о его победе на международной олимпиаде.