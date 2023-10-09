РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕБЁНОК.РУ

1 195 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Попов
    "Дети и Религия"!  Невозможно придумать НИЧЕГО СТРАШНЕЕ (если только Ядерная Война!) для ВЫЖИВАНИЯ Родины в Годину Ис...Дети в Церкви (#22)
  • Виктор Попов
    Уважаемые! Просто таким Образом Какая то там "Колонна!" ХОЧЕТ(!) Решить(!) "Русский Вопрос"!!!  Не Станет Русских - "...МИГРАНТЫ ОККУПИРО...
  • искатель
    Раз на местах власть ничего не может решить, остаётся немного подождать окончания СВО и освободившихся мужиков-воинов...СКАНДАЛ С УВОЛЬНЕ...

ДВУХЛЕТНЯЯ ДЕВОЧКА НЕ ПЕРЕНЕСЛА ПРИВИВКУ ОТ ТРЁХ ИНФЕКЦИЙ. НЕ СПАСЛИ ДАЖЕ ВРАЧИ

Двухлетняя девочка не перенесла прививку от трёх инфекций. Не спасли даже врачиФОТО: MAKSIM KONSTANTINOV/GLOBALLOOKPRESS

В Санкт-Петербурге двухлетняя девочка скончалась после осложнений от вакцинации.

Девочка в возрасте двух лет скончалась в Санкт-Петербурге после того, как у неё начались осложнения после привики от трёх инфекций.

"Дочь гражданки Узбекистана с 28 сентября по 6 октября с осложнениями после введения 14 сентября вакцины АКДС от дифтерии, коклюша и столбняка находилась на лечении в Детской больнице №2. Но 28-летняя мать забрала её для продолжения лечения дома, под расписку об отказе от госпитализации", - рассказал источник KP.RU.

Девочке стало плохо дома утром 8 октября. Скорая помощь экстренно привезла ребёнка в детскую поликлинику №10, но девочка скончалась на руках у врачей. Тело погибшей находится в морге, где устанавливают причину смерти.

Ребёнок рос в неполной семье, однако считавшейся благополучной.

здоровье детейг. Санкт-Петербург

Картина дня

наверх