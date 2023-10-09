ДВУХЛЕТНЯЯ ДЕВОЧКА НЕ ПЕРЕНЕСЛА ПРИВИВКУ ОТ ТРЁХ ИНФЕКЦИЙ. НЕ СПАСЛИ ДАЖЕ ВРАЧИ

В Санкт-Петербурге двухлетняя девочка скончалась после осложнений от вакцинации.

Девочка в возрасте двух лет скончалась в Санкт-Петербурге после того, как у неё начались осложнения после привики от трёх инфекций.

"Дочь гражданки Узбекистана с 28 сентября по 6 октября с осложнениями после введения 14 сентября вакцины АКДС от дифтерии, коклюша и столбняка находилась на лечении в Детской больнице №2. Но 28-летняя мать забрала её для продолжения лечения дома, под расписку об отказе от госпитализации", - рассказал источник KP.RU.

Девочке стало плохо дома утром 8 октября. Скорая помощь экстренно привезла ребёнка в детскую поликлинику №10, но девочка скончалась на руках у врачей. Тело погибшей находится в морге, где устанавливают причину смерти.

Ребёнок рос в неполной семье, однако считавшейся благополучной.