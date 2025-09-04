Ингредиенты
Процесс приготовления
Соберите по списку все продукты для приготовления миндального кекса.
Масло сливочное, яйца и молоко должны быть комнатной температуры. Вместо сахарной пудры можно добавить сахар.
В чаше взбейте масло с сахарной пудрой до пышной воздушной массы.
По одному добавьте яйца и молоко. Продолжайте взбивать все ингредиенты еще 1 минуту.
Миндаль заранее я почистила и порубила, его можно заменить на миндальную муку. В чашу просейте муку, добавьте разрыхлитель и измельченный миндаль.
Тщательно перемешайте все ингредиенты. У вас должно получиться пышное, нежное тесто.
Подготовьте форму для запекания, смажьте ее маслом.
Выложите в нее тесто и слегка постучите формой об стол, чтобы тесто равномерно распределилось.
Присыпьте кекс миндальными лепестками и отправьте в духовку.
Запекайте кекс 40-45 минут при 180 градусах. Готовность проверяем зубочисткой, на выходе она должна быть сухой.
Достаньте кекс из формы и полностью его остудите на решетке.
При подаче миндальный кекс можно присыпать сахарной пудрой. Удачи!
