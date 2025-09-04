Соберите по списку все продукты для приготовления миндального кекса.

Масло сливочное, яйца и молоко должны быть комнатной температуры. Вместо сахарной пудры можно добавить сахар.

В чаше взбейте масло с сахарной пудрой до пышной воздушной массы.

По одному добавьте яйца и молоко. Продолжайте взбивать все ингредиенты еще 1 минуту.

Миндаль заранее я почистила и порубила, его можно заменить на миндальную муку. В чашу просейте муку, добавьте разрыхлитель и измельченный миндаль.

Тщательно перемешайте все ингредиенты. У вас должно получиться пышное, нежное тесто.

Подготовьте форму для запекания, смажьте ее маслом.

Выложите в нее тесто и слегка постучите формой об стол, чтобы тесто равномерно распределилось.

Присыпьте кекс миндальными лепестками и отправьте в духовку.

Запекайте кекс 40-45 минут при 180 градусах. Готовность проверяем зубочисткой, на выходе она должна быть сухой.

Верх кекса, а точнее миндальные лепестки, может сильно подрумяниться. Чтобы избежать этого, через 15 минут можете накрыть кекс фольгой на 20 минут, а затем снять и слегка подрумянить.

Достаньте кекс из формы и полностью его остудите на решетке.

При подаче миндальный кекс можно присыпать сахарной пудрой. Удачи!

