РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕБЁНОК.РУ

1 224 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Ненашева
    Нужно вывести дураков хотя бы из ГД.Русским школам - ...
  • Галина Малыхина (Буковская)
    Вранью министров поём мы песню?...Кравцов опять сов...
  • Leonid PlиGin
    У Кравцова даже лицо не обезображено интеллектом. Жертва ЕГЭ, которую только научили делать не работу, а отчёты о яко...Цифровой бред Мин...

Миндальный кекс

Невероятно нежный, воздушный, в меру сладкий миндальный кекс. Перед ним невозможно устоять, и со стола он мгновенно исчезает. Пеку его часто - как для встречи гостей, так и для домашнего чаепития.

Ингредиенты

Масло сливочное - 70 г (+5 г для смазывания формы)

Сахарная пудра - 70 г

Яйца куриные - 2 шт.

Миндаль молотый - 40 г

Мука пшеничная - 40 г

Молоко - 15 мл

Разрыхлитель - 2 г

Миндальные лепестки - 2 ст. л.

Форма 19х10х6 см
  • 415 кКал
  • 55 мин.
  • Б: 8.48
  • Ж: 29.85
  • У: 29.48

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Соберите по списку все продукты для приготовления миндального кекса.

 

Фото 1

 

 

Масло сливочное, яйца и молоко должны быть комнатной температуры. Вместо сахарной пудры можно добавить сахар.

 

Фото 2

 

 

В чаше взбейте масло с сахарной пудрой до пышной воздушной массы.

 

Фото 3

 

 

По одному добавьте яйца и молоко. Продолжайте взбивать все ингредиенты еще 1 минуту.

 

Фото 4

 

 

Миндаль заранее я почистила и порубила, его можно заменить на миндальную муку. В чашу просейте муку, добавьте разрыхлитель и измельченный миндаль.

 

Фото 5

 

 

Тщательно перемешайте все ингредиенты. У вас должно получиться пышное, нежное тесто.

 

Фото 6

 

 

Подготовьте форму для запекания, смажьте ее маслом.

 

Фото 7

 

 

Выложите в нее тесто и слегка постучите формой об стол, чтобы тесто равномерно распределилось.

 

Фото 8

 

 

Присыпьте кекс миндальными лепестками и отправьте в духовку.

 

Фото 9

 

 

Запекайте кекс 40-45 минут при 180 градусах. Готовность проверяем зубочисткой, на выходе она должна быть сухой.

Верх кекса, а точнее миндальные лепестки, может сильно подрумяниться. Чтобы избежать этого, через 15 минут можете накрыть кекс фольгой на 20 минут, а затем снять и слегка подрумянить.

 

Достаньте кекс из формы и полностью его остудите на решетке.

 

Фото 10

 

 

При подаче миндальный кекс можно присыпать сахарной пудрой. Удачи!

 

Фото 11

 

 

 

Фото 12

 

 

 

Фото 13

 

 

Миндальный кекс, рецепт с фото
Ссылка на первоисточник
рецепты
наверх