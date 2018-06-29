Минное поле. Предметы в доме, от которых детей лучше держать подальше

По данным статистики, в России за год по разным причинам, в том числе вполне бытовым, гибнут около 7 000 детей.

Нередко, определяя причины, из-за которых детский травматизм и смертность так высоки, стараются списать все на опасный подростковый возраст, когда ребенку море по колено и для него нет авторитетов. Новости СМИ2 врач-педиатр, учредитель народной премии «Выбор родителей» Татьяна Буцкая.

Предметов, которые могут оказаться опасными для детей, в любом среднестатистическом доме полно. Поэтому стоит внимательно изучить потенциальные источники опасности и постараться минимизировать вред.

Холодильник

Наибольшую опасность представляют старые модели, которые нельзя открыть изнутри. Они оснащены замками, которые открыть можно, только опустив ручку. Внутри, как вы понимаете, ее нет. Оказаться в таком холодильнике означает попасть в ловушку. Выбраться из нее без посторонней помощи не сможет даже взрослый. Сейчас, к счастью, такая техника уже не выпускается: современные модели закрываются с помощью магнитов. Однако время от времени в информационных лентах появляются новости о гибели детей, забравшихся в старые холодильники. В июне этого года в Кузбассе так погибла семилетняя девочка. Она залезла в холодильник, выброшенный на свалку, но выбраться из него так и не смогла.

Как предотвратить несчастье:

Если у вас дома или на даче стоит такой раритет, постарайтесь от него избавиться. Если такой вариант вам не подходит, более внимательно следите за ребенком. В случае исчезновения малыша поиски начинайте с холодильника.

Если ребенок гуляет самостоятельно на улице, расскажите ему об опасности такой находки.

Ведра, бочки, надувные бассейны

Если маленький ребенок упадет в бочку или даже в обычное ведро, он не сможет выбраться. Таких случаев сотни. Чаще всего гибнут дети в возрасте до 4 лет.

Как позаботиться о безопасности:

Опустошите бочки.

Ведра с водой держите в закрытом помещении (в бане или подсобке).

Если ребенок плещется в воде, ни на минуту не оставляйте его без присмотра. Даже если глубина в бассейне кажется вам незначительной, это не повод ослаблять контроль

Горячая вода

Все знают, что купание может закончиться утоплением, но многие забывают об опасности горячей воды. Даже если ребенок находится в ванне без пробки, не стоит расслабляться. Малыш может включить кран с горячей водой и погибнуть от температурного шока. Такая история случилась в Подмосковье в прошлом году с двухлетней девочкой, мама которой оставила ее одну, чтобы выгулять собаку.

Как позаботиться о безопасности:

Не оставляйте кроху без присмотра.

Не надейтесь на старшего ребенка. Даже если старшему уже больше семи лет и вы считаете его взрослым, он может не уследить за младшим.

Кастрюли, чайники, чашки с кипятком

У детей, получивших обширные или глубокие повреждения (для младенца это 3% кожи, для ребенка — 5-8%), развивается ожоговая болезнь. Для нее характерно комплексное нарушение работы органов и систем.

Как позаботиться о безопасности:

Чтобы ребенок не опрокинул на себя кастрюли, готовьте на дальних конфорках.

Электрочайнику отведите труднодоступное для ребенка место.

Во время семейных чаепитий не разрешайте детям носиться по кухне или прятаться под столом. Если гости пьют чай, а ребенок находится рядом, не спешите наливать себе чай. Отправьте ребенка играть или возьмите его на руки и следите, чтобы он не мог дотянуться до чашек.

Животные

Собака в доме — это всегда риск. Каким бы добрым и благожелательным ни был ваш пес, если малыш его мучает (дергает за хвост, хватает за шею, не осознавая, что причиняет боль), животное может проявить агрессию. По данным статистики, чаще всего домашние питомцы нападают на детей в возрасте от года до трех.

Впрочем, острые зубы — это не единственная опасность, которая может исходить от животного. Два года назад в Нижегородской области погибла двухмесячная девочка. Кошка запрыгнула в кроватку и легла девочке на лицо. Кроха погибла от асфиксии за считаные минуты.

Как позаботиться о безопасности:

Отдайте животное родственникам.

Если вы не хотите расставаться с четвероногим другом, оградите его от агрессии ребенка.

Если в комнате с малышом есть животное, не оставляйте кроху без присмотра.

Батареи

В холодное время года причиной трагедии могут стать радиаторы отопления. На протяжении двух последних лет в новостях сообщалось о случаях гибели младенцев. В Екатеринбурге и Кемерове малыши получили смертельные ожоги при похожих обстоятельствах. Матери клали детей на ночь рядом с собой, но под утро находили их на батарее или под ней с серьезными повреждениями кожи, несовместимыми с жизнью. Истории очень печальные.

Как позаботиться о безопасности: