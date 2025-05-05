Пирожное безе с кремом

Красивое и вкусное пирожное, приготовленное своими руками, что может быть лучше?

Хрустящее безе хорошо сочетается со сливочным кремом, но мне захотелось приготовить именно масляный крем со сгущёнкой и грецкими орешками - вкус моего детства)).

Безе можно сделать абсолютно любой формы, ложкой или специальной насадкой, решать вам.

Фигурной насадкой можно сделать слегка вытянутые изделия, а можно и просто в форме цветочка.

Безе начинайте сушить при 90 градусах, а в процессе можно увеличить до 100-110 градусов. Всё зависит от духовки.

Хранить пирожное рекомендую в холодильнике.