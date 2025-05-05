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Пирожное безе с кремом

Красивое и вкусное пирожное, приготовленное своими руками, что может быть лучше?

Хрустящее безе хорошо сочетается со сливочным кремом, но мне захотелось приготовить именно масляный крем со сгущёнкой и грецкими орешками - вкус моего детства)).

Безе можно сделать абсолютно любой формы, ложкой или специальной насадкой, решать вам.

Фигурной насадкой можно сделать слегка вытянутые изделия, а можно и просто в форме цветочка.

Безе начинайте сушить при 90 градусах, а в процессе можно увеличить до 100-110 градусов. Всё зависит от духовки.

Хранить пирожное рекомендую в холодильнике.

Ингредиенты

Безе:

Яйцо куриное (белок) - 3 шт.

Сахар - 160 г

Лимонная кислота - на кончике ножа

Крем:

Масло сливочное - 120 г

Сгущенное молоко - 70 г

Орехи грецкие - 30 г

У меня получилось 10 шт.
  • 442 кКал
  • 2 ч.
  • Б: 3.98
  • Ж: 27.73
  • У: 44.94

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Чтобы приготовить пирожное безе с кремом (масляным), соберите ингредиенты по списку.

 

Фото 1

 

 

Взбить белки, постепенно добавляя в процессе сахар.

 

Фото 2

 

 

В конце добавить лимонную кислоту.

 

Фото 3

 

 

Масса должна быть крепкой и стойкой.

 

Фото 4

 

 

С помощью кондитерского мешка с насадкой отсадить белковую массу на противень с бумагой для выпечки.

 

Фото 5

 

 

Сушить безе при 90 градусах, примерно 1 час 30 минут.

 

После часа можно проверять безе, приоткрывая дверцу.

 

Я ускорила процесс, подбавив температуру и подрумянила заготовки. Мне больше нравится так, чем в белом цвете.

 

Фото 6

 

 

Мягкое масло взбить со сгущенкой до побеления и пышности.

 

Фото 7

 

 

Добавить измельчённые орехи.

 

Фото 8

 

 

Перемешать.

 

Фото 9

 

 

С помощью ложки нанести крем на одну безешку (количество произвольное) и прикрыть второй, слегка придавливая.

 

Так собрать все безешки.

 

Фото 10

 

 

Пирожное безе с кремом готово.

 

Фото 11

 

 

Приятного чаепития.

 

Фото 12

 

 

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