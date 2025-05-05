Красивое и вкусное пирожное, приготовленное своими руками, что может быть лучше?
Хрустящее безе хорошо сочетается со сливочным кремом, но мне захотелось приготовить именно масляный крем со сгущёнкой и грецкими орешками - вкус моего детства)).
Безе можно сделать абсолютно любой формы, ложкой или специальной насадкой, решать вам.
Безе начинайте сушить при 90 градусах, а в процессе можно увеличить до 100-110 градусов. Всё зависит от духовки.
Хранить пирожное рекомендую в холодильнике.
Ингредиенты
Яйцо куриное (белок) - 3 шт.
Сахар - 160 г
Лимонная кислота - на кончике ножаКрем:
Масло сливочное - 120 г
Сгущенное молоко - 70 г
Орехи грецкие - 30 г
- 442 кКал
- 2 ч.
- Б: 3.98
- Ж: 27.73
- У: 44.94
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Чтобы приготовить пирожное безе с кремом (масляным), соберите ингредиенты по списку.
Взбить белки, постепенно добавляя в процессе сахар.
В конце добавить лимонную кислоту.
Масса должна быть крепкой и стойкой.
С помощью кондитерского мешка с насадкой отсадить белковую массу на противень с бумагой для выпечки.
Сушить безе при 90 градусах, примерно 1 час 30 минут.
После часа можно проверять безе, приоткрывая дверцу.
Я ускорила процесс, подбавив температуру и подрумянила заготовки. Мне больше нравится так, чем в белом цвете.
Мягкое масло взбить со сгущенкой до побеления и пышности.
Добавить измельчённые орехи.
Перемешать.
С помощью ложки нанести крем на одну безешку (количество произвольное) и прикрыть второй, слегка придавливая.
Так собрать все безешки.
Пирожное безе с кремом готово.
Приятного чаепития.
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