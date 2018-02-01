Георгий Фурсей: «Приоритет науки и образования - первоочередная задача страны и основной фактор национальной безопасности»





Нас часто упрекают наши читатели, что мы посвящаем много времени и сил борьбе с либерал-глобалистами и критике их инициатив, направленных на разрушение традиционных ценностей российской цивилизации, но не всегда находим время на формулирование и донесение до читателя альтернативных предложений и концепций. Это не совсем так. Например, в разгар правительственных обсуждений проекта «Десятилетия детства», наполненного антисемейными нормами, институт Общественного уполномоченного по защите семьи разработал и представил проект «Концепции защиты семьи и детства в Российской Федерации на период 2018-2023 гг».Сегодня, когда либерал-глобалисты всех мастей с новой силой ополчились на сферу образования, РИА Катюша публикует выступление известного ученого, председателя Гражданского комитета возрождения образования и науки, вице-президента РАЕН, д.ф.-м. наук Георгия Николаевича Фурсея:



Дорогие друзья, коллеги! Мое выступление является своего рода криком души российских ученых и педагогов, поскольку наука и образование находятся в состоянии глубочайшего кризиса, по сути дела, в критической точке.



Связано это с глобальным нападением на духовную, культурную и интеллектуальную жизнь нашего общества — нападением на душу России. Это нападение на семью, на родителей, на детей; нападение на основные нравственные, духовные ценности; нападение на здоровье нации, на ее мозг и душу. Это проявляется в провозглашении всеохватывающего, безумного потребительства и его оголтелой пропаганде в СМИ.



«Закулисье», опирающееся на внутренние деструктивные силы в России, с бешенной энергией и настойчивостью осуществляет подрыв наших фундаментальных нравственных ценностей. Отбрасывается то, что является провозглашением Высшего начала и того, что содержится во всех великих религиях и провозглашалось многими поколениями выдающихся мыслителей. В том числе жесткое нападение осуществляется на интеллектуальный потенциал нашей страны, на науку и образование, которые являются главными факторами цивилизационного развития. Это особенно важно сейчас, когда человечество находится на грани перехода в новый научно-технологический уклад. Почти ежедневно в мире происходят крупные открытия. Наука развивается практически экспоненциально. Появляются новые знания, кардинально изменяющие наше представление о мироздании и устройстве вещей. Появляются новые смыслы, новые вызовы и требования их преодоления. Основой устойчивого развития в это ситуации являются образование и наука. В нашей стране сейчас, к сожалению, эти важные факторы развития унижены и практически разрушены, и это разрушение продолжается. Если угодно, наука и образование являются базовыми факторами устойчивого развития. Это неоднократно анализировалось, это известно. По этому поводу проходили крупнейшие форумы. Анализ проблемы устойчивого развития в свое время был одним из главных предметов рассмотрения ООН и ЮНЕСКО [1]. Еще раз я хочу обратить внимание читателей и всех нас на то, что ситуация в науке и образовании является просто ужасающей. Образование запущено по совершенно тупиковому пути. Фундаментальная наука доведена до состояния полного истощения. Это вызвано чудовищным недопониманием роли науки и образования. Как-то так получилось, что наши финансисты любо абсолютно не понимают смыслов современной жизни, либо сознательно разрушают науку и образование и ведут страну к деградации. Выше я уже упоминал, что это глобальная общая разрушительная тенденция, источником которой является теневое зарубежное управление.



Конкретно что происходит с образованием? В СССР образование было лучшим в мире, и это признавалось даже нашими недоброжелателями [2]. Сейчас наше образование находится на 26 месте в мире, и это еще завышенная оценка. Наука, во времена СССР бывшая на 2 месте, сейчас вообще в ничтожном состоянии. В 2000 году она опустилась до уровня, находящегося где-то на уровне между Чили и Турцией (Рис. 1). Это катастрофа, и с годами, прошедшими с 2000, только усугублялась. Противоестественно, что наши «экономизированные» чиновники до сих пор не могут понять, что «наука — это не роскошь, а средство перемещения в будущее».







Рис.1. Расходы на научные исследования и разработки (% от ВВП, 1995 – 96 гг.) [1]



Без науки, опирающейся на высокий уровень образования, никаких шансов войти в следующий цивилизационный уклад нет. Без науки и образования вообще невозможно в этом мире понять, где мы находимся, осознать самих себя и пути развития — в одночасье мы будем не в состоянии понять, от чего умрем.



Управленцы, чиновники, руководство страны должны понять в конце концов, что работа ученого — это колоссальный труд, помноженный на страсть к познанию; понять, что это прямая обязанность государства — поддерживать эту деятельность и воспитывать молодое поколение в этом направлении. Для того, чтобы это имело место быть, в первую очередь нужно восстановить почтение и всестороннее уважение к Учителю, к научным школам, к работе с одаренными детьми, к воспитанию, сохранению и всестороннему поощрению талантливых ученых.



Что касается этого грандиозного развала в науке и образовании, то здесь на самом деле все абсолютно ясно — все то, что «изобрели», так называемые «реформаторы», — это полная профанация и перечеркивание всего того выдающегося в науке и образовании, что было сделано нашими великими предками — Ломносовым, Менделеевым, Вернадским, Королевым, Курчатовым, Сухомлинским, Макаренко, Иоффе и др.



Основано это безобразие на ненависти и презрении, тиражируемых реформаторами по отношению ко всему великому в науке и образовании, что было создано ранее (дореволюционной России и в СССР). Все, даже самое лучшее, даже то, что признавалась нашими противниками [2], освистывалось в России под лозунгом «все что было в СССР — должно быть уничтожено». Это провозглашалось как абсолютное зло, как то, что должно быть разрушено дотла, якобы во благо будущего (Чубайс, Гайдар, Березовский и им подобные).



Во главе науки и образования оказались люди непрофессиональные и бесчестные, такие, как Кузьминов (Высшая школа экономики), Филлипов (Минобр) — начавший убиение образования, Фурсенко и Ливанов провозгласившие, что надо учить не знаниям, а корысти. Было провозглашено, что нужно воспитывать не творческих людей, а формировать такое специфическое существо, такого глобального потребителя — Кадавра, желудочно неудовлетворенного по Стругацким [3].



Творчество как смыслообразующее начало, патриотизм как проявление любви к своей стране, честь, совесть и достоинство — все эти сущностные понятия были подвергнуты осмеянию. Людей, которые говорили об этих вещах, обвиняли в квасном патриотизме, детской наивности и непонимании современности. Относительно этих людей — людей неравнодушных — создавался образ глупых простаков — «юродивых». Очень точно эту ситуацию в свое время описал Достоевский в романе «Бесы»:



«Мы сделаем такую смуту основ. <…>



Первым делом понижается уровень образования, наук и талантов. Высокий уровень наук и талантов доступен только высшим способностям, не надо высших способностей! <…>



Не надо образования, довольно науки! И без науки хватит материалу на тысячу лет, но надо устроиться послушанию. <…>



Мы уморим желания: мы пустим пьянство, сплетни, донос; мы пустим неслыханный разврат; мы всякого гения потушим в младенчестве <…>»



В это же время, руководство университетами, вузами и научными академическими учреждениями было передано в большинстве своем непрофессионалам, так называемым менеджерам, различного рода бюрократам, чиновникам от экономики или просто отставным полковникам.



Разрушительные тенденции непосредственно коснулись также Российской Академии Наук, в которую вместо людей наиболее талантливых, выдающихся стали избирать чиновников, директоров институтов, олигархов, детей богачей (ранее — детей и членов политбюро), родственников академиков и представителей власти. Особенно это обострилось в связи с реформой РАН, когда фактически вся административная власть была передана менеджерам, которые стали закладывать совершенно антинаучные принципы организации и руководства наукой. Это в значительной степени привело к существенной деградации РАН как собрания, ассоциации ученых высшего уровня.



Старшее поколение, которое в это время оказалось гораздо более образованным и квалифицированным, чем среднее и младшее, начали выбрасывать и увольнять из академических институтов и университетов под лозунгом возрастного ценза. Таким образом оказалась нарушена связь времен. Были разрушены научные школы. Научные школы были одними из выдающихся достижений советского времени. Это были «ансамбли», симбиоз выдающихся зрелых ученых и талантливых молодых. Был нарушен основной принцип: Учитель — ученик. Этот тезис был образно описан в одном из романов Рея Бредбери:







Рис. 2. Цитата из романа Рея Бредбери «Может быть, мы уже уходим.



Была создана совершенно порочная система оплаты труда руководителей — начальников вузов и научных институтов, даже директоров школ. Этим начальникам из совершенно иного кошелька власть начала платить зарплату в 10-100 раз превышающую зарплату ведущего научного сотрудника в научном институте, профессора в университете и учителя в школе [4, 5]. Это разделило стеной непонимания и возмущения тех, кто учит и делает науку, и тех, кто ею управляет и имеет неоправданную власть. Это абсолютно деморализовала научно-образовательную среду и лишило ее творческих смыслов.



В последние годы, как снежная лавина, на ученых и педагогов обрушился безумный вал бюрократии. Бесконечные и бессмысленные отчеты, непрерывные и унизительные проверки, создание целого сонма специальных отделов и комиссий по качеству образования и значимости научных исследований и т.п. Эта оголтелая деятельность кипучих бездельников в лице Минобра, администраций институтов и вузов парализовало всю творческую и созидательную энергию ученых и педагогов. У них почти не осталось возможности и времени заниматься главным своим делом — учить учеников и проводить исследования.



Возникла целая система формальной, нумерологической (цифровой) оценки результативности ученых и педагогов. Конкретной формой этого безумия служит «числовая» оценка качества работников науки и образования.



Придуманные совершенно идиотские принципы этой «числовой» оценки, такие, как коэффициент значимости научной статьи (К). Этот коэффициент (импакт-фактор) резко отличается для разных научных журналов. Одни из них, например, русские, имеют К= 0,44 (Вестник Российской Академии Наук), 0,771 (Журнал технической физики), 2,3 (Успехи физических наук) и зарубежные 3,39 (Applied Surface Science), 37,2 (Science), 40,14 (Nature), 187,04 (CA - A Cancer Journal for Clinicians) и т.п.



Совершенно очевидно, что такое «числовое» разделение при оценке качества конкретной работы, статьи ученого выглядит совершенно нелепо, поскольку новое знание и даже открытие, может быть сообщено в любой публикации, в любом журнале, на конференции, на круглом столе в личном контакте ученых и важна только суть научного сообщения и его качества с точки зрения новизны и значимости. И таких примеров в истории науки масса, например, Ломоносов, Менделеев, Герц, Планк, Бор, Мендель, Эйнштейн, Фабрикант (Басов, Прохоров), в самое последнее время Перельман и т.п.



Интересно, что многие фундаментальные открытия первоначально нашли свое отражение в статьях, опубликованных в журналах, которые по своему рейтингу вообще бы не учитывались при нынешнем положении дел в российской науке. Причем вышесказанное касается не только российских, но и западных ученых. Ярким примером является открытие Беднорцем и Мюллером высокотемпературной сверхпроводимости в 1986 году. Первоначально их работа была отвергнута с жесткой рецензией из высокорейтингового журнала Physical Review Letters. Авторы представили ее в немецкий журнал Z. Phys. B – Condensed Matter 64, 189-193 (1986) с крайне низким рейтингом (Bednorz J.G., Muller K.A. //Zs. Phys. Kl.B. 1986. Bd. 64. S. 189.), но оказалось, что уже в следующем 1987 году работа была удостоена Нобелевской премии. Данный пример показывает всю глупость поверхностных оценок работы ученого и липовую связь между качеством научной работы и рейтингом издания, в котором она была опубликована. Нет в этом никакой взаимосвязанности. Только время расставит все на свои места. Луи Пастер сделал свои фундаментальные открытия, работая на пивоварне, Мендель — на грядках в монастыре — кого это теперь интересует, если они вошли в историю на века. Поэтому нельзя, чтобы бюрократическая инквизиция превращала жизнь ученых в борьбу за существование как в материальном, так в моральном аспектах, вводя дикие оценки эффективности их работы.



Особенно эти идиотические оценки унизительны для России. Унизительны по рейтингу журналов и чрезвычайно вредны, поскольку публикации русских ученых в зарубежных журналах всегда были затруднены и всегда в той или иной степени дискредитировались, а приоритеты замалчивались. Примеры: А. Попов — Г. Маркони, Менделеев — Л. Мейер, А. Лодыгин — Т. Эдисон, А. Можайский — братья Райт. И особенно это ощущается сейчас, когда на каждом шагу отечественные успехи всячески дискредитируются. В Советское время в связи с этим был создан Комитет, который регистрировал открытия советских ученых как наиболее выдающиеся достижения в области познания. Потом, к сожалению, во время распада СССР, такая регистрация открытий прекратила свое существование.



Итак, научный продукт, а также педагогический, может быть оценен только квалифицированнейшим экспертным анализом и реальными подтверждениями значимости этих научных достижений в будущем, как с точки зрения нового шага в познании, так и с точки зрения прикладного значения этих новых знаний.



Мы неоднократно слышали от нашего Президента, что наука и образование являются одним из ведущих факторов развития России, а чиновники на местах этот тезис полностью дискредитируют и игнорируют.



Поставили нового министра образования Ольгу Юрьевну Васильеву. Ее представление в министры поддержали Президент и Патриарх. Появились большие надежды, появились разумные ее высказывания и предложения, такие, например, как примат воспитания, значимость русского языка, литературы, истории, в образовательный цикл введена астрономия. Наметился еще целый ряд прогрессивных действий. Но! создается впечатление, что так называемые либералы ей всячески мешают. Не дают сформировать профессиональный коллектив и противодействуют; препятствуют введению в образовательный процесс нравственных принципов, заимствованных из православия, навязывают так называемый «секспросвет», борьбу с семьей — ювенальную юстицию и т.д. Существует совершенно оголтелая деятельность чиновников ювенальной юстиции, отбирающих детей из семей по надуманным и совершенно нелепым принципам. Разрушается система внешкольной работы с молодежью и т.д.



Это зло многолико — оно сочится их всех щелей чиновного самодурства и своевластия. Оно смертельно опасно, оно разрушительно для нашего общества. С другой стороны, это зло проявлено и по сути своей примитивно. При наличии государственной Воли его можно пресечь в одночасье.



Существенно то, что большинство людей это понимает. Это родители, дедушки и бабушки, и это сами молодые, и те, кто учится, и те, кто собирается учиться, и даже маленькие. Государство и общество обязано остановить эту чуму. Было бы неплохо изолировать и наказать тех, кто ее распространяет.



Что касается Науки, главной бедой является то, что эта основополагающая область и инструмент развития цивилизации не обозначена как один из основных приоритетов в политике России. Так — нечто вроде удовлетворения любопытства высоколобых фантазеров, т.е. ученых. Это поразительно, что это происходит в наш век — во время перехода к новому научно-технологическому укладу [6]. Мы уже говорили об этом выше.



Итак, первое — это недопонимание значимости науки. Второе — это практически произошедший распад основных организационных структур науки:

- дискретизация и деградация академии наук,

- упразднение государственного управления наукой, которое осуществлялось в советское время Госкомитетом по науке и технике,

- а также развал отраслевых институтов ГИПХ, ГОИ и др.



Что касается РАН, ее либералы сознательно опорочили (Гайдар заявлял, например, что государство, которое не может достойно содержать научные исследования, не имеет права иметь науку такого содержания и качества, как это было в СССР).



Кроме этого, в самой РАН накопились проблемы и пороки, которые разрушали ее изнутри. Когда «безватность», бывшего президента РАН Осипова достигла своего апогея, была возможность поднять авторитет РАН, если бы на пост президента избрали нобелевского лауреата — Жореса Алферова. При его энергии и авторитете, он мог бы частично изменить ситуацию. Вместо этого на период избрания нового президента академия погрузилась в свару и не выдвинула практически ни одного конструктивного предложения, кроме требования своей полной независимости и дополнительного финансирования.



При этом в пространство была вброшена совершенно безумная идея инквизиции в науке. Была создана и поддержана членами академии так называемая «комиссия по Лженауке». Идея, абсолютно не соответствующая научной парадигме и противоречащая основному целеполагании науки — поиску нового знания. Эта идея в значительной степени послужила не столько к объективной оценки знаний, сколько резко напрягла отношения между учеными.



С другой стороны, от государственных либералов, была предложена совершенно порочная идея — соединить абсолютных неучей в науке, так называемых менеджеров, с профессиональными учеными, придав этой структуре, с названием «ФАНО», руководящую роль в управлении наукой. ФАНО соединили с ослабленным авторитетом академиков. Это разрушило академию и это было преступлением против истории и национальной безопасности России [7]. Академия, как особая структура, курирующая фундаментальную науку, была создана Петром I. Она отображала специфику ситуации с наукой и образованием в России. Просуществовала Академия более 300 лет. Она имела выдающиеся достижения. С ее помощью Россия осуществила свой Великий подвиг выхода в космос, создала ядерный щит, открыла лазерные технологии и многое другое. Академическую ассоциацию, как высшую элиту научного сообщества, необходимо возродить и вылечить.



Одновременно произошла резкая деградация научно-технического образования. Существенно понизился интерес талантливой молодежи к таким дисциплинам, как физика и математика, являющимися основой научно-технического прогресса. Недофинансирование науки и создание совершенно неприемлемых условий для работы ученых привело к массовому оттоку талантливых исследователей за рубеж.



Анализ ситуации в науке и образовании неоднократно давался в ряде статей, публикаций, в выступлениях на конференциях, письмах на имя правительства и президента РФ, многих выступлениях в интернете и т.д. (см., например, [1, 6-9]).



Принципы функционирования НиО в настоящее время настолько глубоко искажены и запущены по такому ложному — тупиковому — пути, что требуется срочное возвращение на естественный путь развития. Самый простой путь — это возвращение к хорошо забытому апробированному старому, что можно было бы провозгласить, как лозунг: «Назад в будущее!»



Приведем лишь некоторые простейшие, очевидные соображения из того, что необходимо было бы сделать:

1) Утвердить, провозгласить безусловный приоритет науки и образования как первоочередную задачу страны и как основной фактор устойчивого развития и национальной безопасности.

2) Сконцентрировать внимание на сохранении фундаментальных оснований науки и образования, возрождении, оздоровлении и придании авторитета академическим структурам.

3) В образовании отказаться от порочного принципа оценки знаний согласно ЕГЭ.

4) Возродить, восстановить научные школы РФ.

5) Возродить всестороннюю поддержку талантов в науке и образовании. Создать специальные программы посвященное этому, специальные школы и методики.

6) Все начинается со школы, а в школе нет достойных учебников на всех уровнях. Что касается естественно-научного направления, то самое простое было бы — вернуться к советским учебникам, задачникам и пособиям, дополнив их современными достижениями. Сейчас это особенно несложно сделать, имея в виду возможности издания этих учебников в электронном виде.

7) Необходимо немедленно дебюрократизировать сферы науки и образования. Это не требует дополнительных средств, а наоборот высвобождает их, поскольку в этом случае можно было бы из этой сферы устранить паразитирующих чиновников и разного рода формальные методологически нагромождения.

8) Необходимо восстановить организационную систему управления наукой. Возродить Государственный Комитет по Науке и Технике. Восстановить управления отраслевой науки и возродить разрушенные отраслевые и научные институты, такие, как ГОИ, ГИПХ и др.

9) В образовании требуется немедленно ликвидировать принцип подушного финансирования [10].

10) Упорядочить и сделать адекватной и справедливой оплату труда начальников и ученых, непосредственно занимающихся наукой [4].

11) Создать специальные программы интеграции науки и высшей школы.



Безусловно наука и образование катастрофически недофинансированы, по крайней мере, в 2 раза (по имеющимся оценкам) [6]. Имеющееся финансирование не дает никакой возможности развития науки и образования. Средства на это, безусловно, могут быть найдены и пути нахождения этих средств неоднократно предлагались выдающимися учеными, ведущими политическими партиями и научно-образовательной общественностью страны.



Существующие научные ассоциации: РАН, РАЕН, Петровская академия и ряд других — являются мощным потенциалом поступления новых идей и осуществления экспертных оценок. Все эти академии, включая РАН, должны стать мощным, консультативным и общественным органом.



В то же время необходимо создать и укрепить Научно-Образовательную Элиту — сформировать своего рода совет старейшин, включающий в себя ученых и мыслителей высочайшего уровня, ответственных за жизнь.



Главным органом, поддерживающим, финансирующим и управляющим наукой, должно стать ГОСУДАРСТВО и в его лице Государственный Комитет по Науке и Технике.



Представляется, что необходим специальный целевой налог на крупный бизнес с отчислением в сферу науки и образования.



Все, что было отмечено выше, является лишь частью тех проблем и способов их решения. В этот труднейший и чреватый глобальными опасностями период деградации потребительской парадигмы необходима предельная мобилизация и ответственность всех общественных сил и руководства страны. Россия, безусловно, может преодолеть это.



Председатель Гражданского комитета возрождения образования и науки, вице-президент РАЕН, д.ф.-м. наук Георгий Николаевич Фурсей



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