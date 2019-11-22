«Что делать, если ребенка травят в школе?»: 5 советов для родителей

Буллинг в школе — то, от чего хотел бы оградить своего ребенка каждый родитель.

В обществе популярно мнение, что современные дети более жестокие (спасибо телевидению, компьютерным играм, огрехам воспитания и чему угодно еще), чем раньше. Но эксперты с этим не соглашаются, отмечая, что буллинга не стало больше, но мы стали знать о нем больше.

Впрочем, философские вопросы волнуют родителей меньше всего. А больше всего — что с этим делать.

В своей книге «Как рассказать ребенку об опасностях» детский популяризатор науки и основатель лектория «Динозавр» Александр Толмачев рассказывает об этом и не только. Книга выходит в издательстве «Эксмо» 18 октября, но Вести.Медицина делится с вами отрывком из нее уже сейчас.

Травля — системная поломка в коллективе детей, и разбираться с ней только на уровне детей и родителей неэффективно.

Встретьтесь с учителями и доведите до их сведения суть происходящего. Нередко учителя начинают сваливать вину на затравленного ребенка: «он не похож на других», «он неправильно себя ведет», «он сам подставляется», «его не любят». Или даже: «она такая умная, а умных не любят». Главное, не поддаваться на эти провокации, даже если они имеют вид комплиментов ребенку.

Также родителям важно внимательно следить за своими детьми. Если вы увидели, что у ребенка испорчены вещи: порваны, изрисованы, запачканы, если он приходит с ссадинами или синяками — нужно немедленно начать разбираться в проблеме. Ребенок может быть запуган и не выдаст имена своих обидчиков. Они могли угрожать ему, обещать избить или убить — нам взрослым иногда даже сложно представить, насколько хладнокровны могут быть дети.

Если беседы с учителем не имеют действия, не откладывая, идите в администрацию школы и выше, в РОНО, в Городское управление.

Настаивайте на том, что этого быть не должно, что закрывать глаза на травлю — должностное преступление. К сожалению, иногда и сами родители закрывают глаза на проблему и не хотят ее признавать. Особенно этим грешат папы мальчиков: «Мальчишки, сами разберутся, еще чего, родителям влезать в разборки детские».

Конечно, есть конфликты, где вмешательство родителей неуместно. Ведь в ссорах дети учатся новым навыкам поведения, новым реакциям. Ссоры — это нормальные эпизоды социального развития ребенка, и, конечно, влезать в каждую ссору не нужно. Но когда разговор идет про издевательства и травлю — тут могут помочь только взрослые. Именно они должны пресечь зашедший далеко конфликт.

Поэтому грамотный родитель, если узнает, что его ребенка травят, должен поднять на уши всех: от классного руководителя до директора и городского управления образования.

Подберите правильные слова, чтобы поддержать ребенка.

Часто, сталкиваясь с травлей, родители хотят отправиться к обидчику и его родителям или в администрацию школы, чтобы устроить скандал или просто забрать ребенка оттуда. Но важно понять, что сложившуюся ситуацию надо обязательно обсуждать и со своим ребенком. Только в этом случае появляется шанс действительно что-то изменить. «Ты ни в чем не виноват», «Давай вместе подумаем, что можно сделать», «Спасибо, что поделился со мной. Я это ценю и понимаю, что ты чувствуешь» – все эти фразы помогут ребенку понять, что он не остался с проблемой один на один, и дадут возможность почувствовать себя защищенным.

Дайте понять ребенку, что, оскорбляя и унижая, нападающий хочет показать силу, но на самом деле демонстрирует слабость, беспомощность и защищается таким образом от внутренних комплексов и проблем. Обижать легко того, кто обижается. Агрессор ждет реакции, поэтому лучшим разрешением конфликта будет полное игнорирование.

Если сдержать себя ребенку сложно, отрепетируйте с ним фразы-рикошеты для агрессора, которые смогут полностью нейтрализовать конфликт на начальном этапе. Например, если ребенка обвиняют в «стукачестве», то он не должен плакать и доказывать что-то, а должен спокойно ответить: «Я этого не делал и не собираюсь отвечать за то, чего не совершал». Если ребенка дразнят очкариком, толстяком и другими прозвищами, то он может спокойно ответить: «А я все равно буду обращаться к тебе по имени», «А я, в отличие от тебя, умею общаться вежливо».

Постарайтесь не ухудшить положение своими стараниями.

Вредно, например, советовать ребенку дать сдачи или не обращать внимания на происходящее. Первый совет сформирует у ребенка представление, что все проблемы можно решить силой, и даст индульгенцию на вымещение накопленной обиды и злости на других детях. Второй запустит две мысли у ребенка: мне плохо – я не должен обращать на это внимание, мои переживания не важны – я не важен, в том числе и для родителей.

И то, и другое в решении проблемы не поможет, но скорее приведет к разрушению доверительных отношений в семье и только усугубит ситуацию с травлей.

Также, когда вы даете советы ребенку, нужно понимать, что эти советы будут влиять не только на настоящий момент, но и на будущее. То как он сейчас выберется из проблемы травли, то, как он научится давать отпор обидчикам, отразится на его будущем. Сейчас формируется его умение решать конфликты, отстаивать свои интересы, умение защищать себя. Ведь аналоги травли есть и во взрослом обществе.

Например, наверняка вы замечали, что часто на работе есть такой сотрудник, на котором «все ездят». Он безотказный, работает сверхурочно, боится попросить повышения зарплаты, начальник может кричать на него или даже оскорблять — он все терпит. Ничего не напоминает?

Да, синяков, ушибов нет. Но морально все этого человека пинают. Часто таких людей используют в роли «принеси-подай». Они не умеют давать отпор, и коллеги этим пользуются. Конечно, будет неправильным сказать, что каждый ребенок, которого дразнили или травили в школе, становится таким вот работником. Но, тем не менее, определенная связь все-таки есть.

Попробуйте увлечь ребенка чем-то новым, помогите ему создать круг интересов, выявить таланты, благодаря которым он сможет выделиться или побороть внутренние проблемы.

Если вы запишете его в новую секцию, то он сможет завести себе новых друзей. Таким образом новое занятие может стать настоящей отдушиной для ребенка. Только тут очень важно не переусердствовать. Иногда родители сами решают, в какую секцию отдать ребенка, особо не спрашивая про его интересы. Пусть ваш ребенок сам выберет занятие, которое будет ему по душе.

Часто бывает так, что ребенок начинает чем-то заниматься, ему не нравится, и он хочет бросить одно и выбрать другое. Я лично знаком с родителями, которые в таких случаях говорят: «Нет уж, раз начал заниматься, занимайся до конца: доучись в музыкальной школе, доходи на курсы, получи пояс, забери диплом об образовании». Родителям кажется, что так они воспитывают в ребенке дисциплину, на самом деле ребенок может иметь полное право пробовать разные игрушки и секции и выбрать то, что ему нравится.